Do nového Macu mini klasickou „flešku“ nestrčíte. Apple jej údajně zbaví všech portů USB-A

Apple letos představí nové počítače s procesory M4

Největší změnu podstoupí Mac mini, který dostane menší tělo a odlišnou portovou výbavu

Apple údajně tento stroj připraví o všechna USB-A ve prospěch modernějších USB-C

Apple plánuje letos na podzim oživit své počítačové portfolio novými procesory generace M4, které prozatím najdeme pouze v poslední generaci tabletů iPad Pro. Firma z Cupertina chce nové čipy postupně nasadit do všech svých počítačů, a to kvůli podpoře Apple Intelligence. Ještě do konce letošního roku by mělo dojít k upgradu počítačů MacBook Pro, iMac a Mac mini, začátkem příštího roku by pak měly nové čipy zavítat do zbytku jablečných strojů.

Mac mini bez klasických USB-A

Největší upgrade z vyjmenovaných počítačů podstoupí jednoznačně Mac mini. Zatímco v případě MacBooku Pro a iMacu má dojít pouze k obměně procesoru ve stávajícímu šasi, u Macu mini údajně nezůstane kámen na kameni. Počítač si ponechá kvádrové hliníkové tělo se zaoblenými rohy, ovšem s výrazně menšími rozměry – spekuluje se o půdoryse 9,3 × 9,3 mm oproti stávajícím 17 × 17 cm.

Kromě zmenšení těla se máme dočkat i ořezání portové výbavy. Podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg přijde Mac mini o všechna klasická USB-A, namísto kterých Apple nasadí modernější porty USB-C – na přední straně máme najít dva, na zadní tři. Kromě toho má počítač obsahovat HDMI, 3,5mm port na sluchátka a ethernet.

Mac mini se tak stane jedním z prvních stolních počítačů, do kterého bez redukce nepůjde zasunout klasický flash disk či jakékoliv příslušenství s konektorem USB-A. V noteboocích Apple tento trend zahájil už v roce 2015 u 12″ MacBooku, který dokonce obsahoval pouze jeden port USB-C. Apple nevzal USB-A na milost ani v nejnovějších generacích MacBooku Pro – sice do nich vrátil HDMI, čtečku paměťových karet a nabíjecí port MagSafe, klasické USB-A se ale rozhodl vynechat.

Premiéra už příští týden?

Apple příští týden představí nové iPhony, Apple Watch a sluchátka AirPods, přičemž premiéra nových počítačů je očekávána o měsíc později na samostatné akci. S tímto tvrzením ale koliduje čerstvá informace Marka Gurmana, podle kterého Apple údajně plánuje začít prodávat Mac mini s čipem M4 začátkem září, zatímco silnější varianta s čipem M4 Pro by měla dorazit na pulty obchodů v říjnu. To by ovšem znamenalo, že nové počítače od Applu budou rovněž představeny už příští týden.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?