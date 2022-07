Dlouhodobé zkušenosti s Huawei Freebuds Pro 2: změnily náš názor?

Otestovali jsme Huawei Freebuds Pro 2 v delším časovém úseku

Sluchátka potvrdila své kvality v oblasti podání zvuku a telefonních hovorů

Stále budí rozpaky stran výdrže na baterii a aktivního potlačení hluku

Zřídkakdy máme v redakci příležitost vyzkoušet nový produkt na déle než pár týdnů. V případě sluchátek Huawei Freebuds Pro 2 jsme nicméně dostali nejen možnost otestovat je v předstihu, jak jsme se pochlubili v prvních dojmech a podrobněji také v naší plnohodnotné recenzi, ale také se na ně můžeme podívat z dlouhodobého hlediska. Co s postupem času na sluchátkách oceňuji a co naopak nemůžu přenést přes srdce?

Design zkouškou času obstál

Nejprve se zastavím u designu. V případě pouzdra se jedná o klasický tvar, který padne dobře do kapsy, avšak obavu jsem měl o jeho odolnost před škrábanci, obzvláště u lesklé plochy s logy Huawei a Devialet. I když jsem se ke sluchátkům nechoval zrovna v rukavičkách, není na nich ani po intenzivním používání jediný škrábanec. Podobné obavy jsem měl i u samotných sluchátek, která jsou z lehkého a lesklého plastu. Ta rovněž obstála se ctí a ani delší používání se na nich výrazněji nepodepsalo.

Důležité u každých sluchátek je také to, jak sedí v uších. S Huawei Freebuds Pro 2 vám s výběrem správné velikostí špuntů naštěstí pomůže aplikace. Zatímco pro běžné nošení se aplikace do správné velikosti trefila, jakmile jsem vzal špunty na krátký běh a projížďku na kole (zde musím vypíchnout odolnost proti vodě prachu dle standardu IP54), začala mi sluchátka vypadávat z uší. Ačkoli tedy můžete nechat volbu správné velikosti špuntů na aplikaci, mnohem lepší je řídit se vlastním úsudkem.

Co by měl být u sluchátek standard, je možnost propojení se dvěma zařízeními současně. Freebuds Pro 2 toto umožňuje a ani při delším testu jsem nenarazil na sebemenší problém. Přepínání mezi různými zdroji zvuku je naprosto plynulé a bez větších potíží. Stejně tak kvituji možnost spravovat všechna spárovaná zařízení z mobilní aplikace.

Aktivní potlačení hluku vzbuzuje rozporuplné pocity

Kde musím mírně upravit svůj názor, je aktivní potlačení hluku. Ano, Freebuds Pro 2 se chlubí potlačením až o síle 47 dB a třemi různými režimy intenzity, v praxi jsem ale ze sluchátek mírně řečeno rozpačitý. Při běžných činnostech jako chůze po rušné ulici či práce v kanceláři je odhlučnění dostatečné (i když sem tam propustí i hluky, které by neměly), v dopravních prostředcích je míra potlačení hluku o poznání horší. Často vypnuté ANC paradoxně nabízelo lepší výsledky.

Například ve vlaku při otevřeném okně je potlačení hluku spíše kontraproduktivní, neboť naopak hluky ještě zvýrazňuje. Okolní hovory také sluchátka potlačují se střídavou úspěšností. Jinými slovy, pro běžné používání ANC dostačuje, náročnější zájemci ale budou muset sáhnout po konkurenci. Co jsem příliš neocenil je přítomnost více režimů potlačení – během používání jsem neměl ani jednou potřebu sáhnout po nižší intenzitě.

Kvalita hovorů je u Freebuds Pro 2 na velmi dobré úrovni a je srovnatelná s telefony střední třídy. V případě telefonování na ulici či v otevřených prostorech je kvalita nadprůměrná a konkurenci byste v podobné cenové kategorii hledali jen těžko. Kde ale mají sluchátka problém, jsou interiéry a jiné uzavřené či polouzavřené prostory. Nezáleží přitom, zda se jedná o nádražní halu, nebo malý obchod – všechny okolní zvuky mají tendenci vmísit se do hovoru a nejednou jsem musel ze sluchátek přepnout na telefon, neboť si protistrana stěžovala na výrazný hluk z okolí.

Zvukové podání je stále špičkové

Můj názor se ovšem nezměnil, pokud jde o kvalitu zvuku při poslechu hudby. Sluchátka hrají i po delší době parádně a prakticky jim nemám co vytknout, obzvláště s ohledem na cenu. Během delšího testování jsem měl možnost poslechnout si ještě více hudebních žánrů a interpretů, avšak nenašel jsem žádný styl ani skladbu, které by Freebuds Pro 2 potrápily. Ať už Huawei ve spolupráci s Devialet udělal se sluchátky cokoli, je v zájmu čínské společnosti, aby spolupráce pokračovala.

Trochu mě zklamala výdrž na baterii. Ačkoli 4 hodiny se zapnutým ANC sluchátka zvládají s přehledem, v praxi bych spíše ocenil o něco málo delší výdrž. Čtyři hodiny jsou totiž na můj vkus hraniční – cestu za rodinou do Slezska zvládají jen s odřenýma ušima a pokud bych se vydal směrem na Prahu, už bych musel alespoň na chvíli umístit sluchátka do nabíjecího pouzdra. Cestovat bez ANC je ale taky možnost, která by mi dala o dvě a půl hodiny poslechu více. Přesto při cestě vlakem nechcete poslouchat hudbu bez potlačení hluku.

Zastavit se musím také u ovládání. To se oproti minulé generaci zlepšilo a stalo se mnohem více spolehlivé. S přepínáním skladeb a režimů potlačení hluku jsem nemel sebemenší problém, avšak v případě zvyšování a snižování hlasitosti bych ocenil nějaký zvukový signál, který by mi dal najevo, že se gesto povedlo. Občas jsem měl totiž pocit, že i přes správné provedení gesta sluchátka hlasitost zvuku neupravila.

Závěrečné hodnocení

Lze tedy doporučit Huawei Freebuds Pro 2 i po delší době testování? Za mě rozhodně ano, pokud je pro vás priorita špičkový zvuk za přijatelnou cenu. ANC také není úplně k zahození, byť náročnější úkoly nezvládá úplně s přehledem. Osobně bych také ocenil o něco vetší výdrž, třeba výměnou za vyšší hmotnost samotných sluchátek. Ta je příjemně nízká, avšak kdyby byla vyšší, neovlivnilo by to negativně zkušenosti z nošení.

I přes drobná vylepšení si Huawei řekne v případě Freebuds Pro 2 o stejnou cenu jako za svého předchůdce Freebuds Pro, tedy 4 999 Kč. Vzhledem k tomu, co sluchátka nabízí, se jedná o adekvátní cenu, avšak pokud jste stále na vážkách, není od věci počkat si na slevovou akci, která by Freebuds Pro 2 ještě více zvýhodnila. Pokud se bude Huawei držet podobné cenové politiky jako u minulé generace, nějakou slevu lze brzy očekávat.