Recenze Huawei Freebuds Pro 2: skvěle vyladěná sluchátka

Čínská společnost Huawei přišla vinou amerického embarga o své výsadní postavení na trhu s chytrými telefony. Omezení však nezasáhla její portfolio příslušenství, kterému se naopak poměrně daří, především díky chytrým hodinkám, fitness náramkům nebo bezdrátovým sluchátkám. O své místo na slunci chtějí zabojovat také prémiové špunty Freebuds Pro 2.

Předchůdce nezanechal úplně špatný dojem, avšak k dokonalosti mu přeci jen něco scházelo. Napravit nedostatky Freebuds Pro má za úkol druhá generace, která si na pomoc přizvala francouzský Devialet. Ten dostal na starosti vyladění zvuku, zatímco Huawei se soustředil na vylepšení aktivního potlačení hluku. Podařilo se čínské společnosti vylepšit svá nejlepší sluchátka?

Design a konstrukce

V případě vzhledu se Huawei řídil jednoduchým pravidlem „neopravuj, co není rozbité“. Design se mezigeneračně nikterak výrazně neproměnil, ale to není na škodu – už první generace Freebuds Pro vypadala dobře. Pouzdro je na první pohled totožné a rozměry 47,5 × 67,9 × 24,5 milimetrů nikterak nevybočují z běžného průměru. Na první dobrou vás ovšem překvapí vcelku vysoká hmotnost 52,1 gramů, nicméně v kalhotách či v batohu to nepoznáte.

Co se Číňanům podařilo, je vzbudit dojem prémiového produktu, což především u samotných sluchátek vyrobených z lesklého plastu zaslouží obdiv. Pant pouzdra má příjemnou vůli a lehce se otevírá, ale zároveň se sám nezavře. Sluchátka se z pouzdra vytahují o trochu hůře, neboť nožičky se do nej umisťují k vnějšímu okraji a nikoli dovnitř, jak to bývá zvykem. Po chvíli si nicméně na obrácený způsob vkládání do pouzdra zvyknete.

Sluchátka se pohodlně nosí i po delší dobu, čemuž pomáhá právě nízká hmotnost 5,9 gramů. Pokud si zvolíte správnou velikost špuntů (s čímž vám pomůže speciální funkce v aplikaci), bude nošení nejen bezproblémové, ale také bude lépe fungovat aktivní potlačení hluku. Škoda jen volby zmíněného lesklého povrchu, na kterém velmi snadno ulpívají otisky prstů a po čase na něm budou vidět i sebemenší škrábance.

Parametry a funkce

Huawei Freebuds Pro 2 se pyšní frekvenčním rozsahem od 14 Hz do 40 kHz, Bluetooth 5.2 s podporou kodeků LDAC, AAC a SBC, třemi mikrofony, čtyřmagnetovým 11mm dynamickým měničem, speciální mikroplanární membránou pro výšky, certifikacemi HWA a Hi-Res Wireless Dual HD s přenosem rychlostí až 990 kb/s, odolností proti vodě a prachu dle standardu IP54 (pouzdro ovšem není odolné proti vodě), nízkou odezvou 140 ms či aktivním potlačením hluku s VACC a algoritmy umělé inteligence. Za zvukem stojí jmenovaná společnost Devialet, která připravila speciální zvukový profil.

Aktivní potlačení hluku už nespoléhá na automatické rozpoznávání okolí, které u předchůdce nefungovalo zrovna stoprocentně, ale pro změnu vsází na algoritmy umělé inteligence. Potlačení o síle až 47 dB má 3 režimy: decentní a příjemné pro posluchače, střední a ultra. I při vypnutém potlačení sluchátka izolují od okolí poměrně dobře, avšak při zapnutí režimu ultra pocítíte efekt naplno. Osobně jsem právě tento režim využíval zdaleka nejvíce. Huawei také tvrdí, že dokáže kompenzovat rychlost větru až 6 m/s, což mohu potvrdit. Samozřejmost představuje také režim „awareness“, který naopak okolní zvuky a především hlas ostatních lidí posílí, přičemž v praxi funguje velmi dobře.

Kvalita ANC je rozhodně nadprůměrná, avšak musíte počítat s tím, že dobrých výsledků nebudou sluchátka dosahovat ihned po vytažení z krabičky – funkce se musí nejprve chvíli přizpůsobovat okolí, než začne podávat optimální výkony. I přes nadprůměrnou kvalitu nemohu s klidným svědomím říci, že bych se z potlačení hluku v podání Huawei posadil na zadek. Konkurence v podobě Sony je tvrdá a neodpouští sebemenší zaváhání a velmi dobrých výsledků dosahují i levnější modely, například od Realme.

Hluboké tóny sice Freebuds Pro 2 izolují takřka dokonale, nicméně cokoli navíc už po nich nechtějte. Pokud často cestujete například hromadnou dopravou, kde je kromě hluku vlaku potřeba filtrovat také hlasité hovory, smrkání a pokašlávání, příliš klidu vám nedopřejí.

Ovládání probíhá obdobně jako u předchůdce, tedy s pomocí mačkání a přejíždění prstem po nožičkách. Gesta lze přizpůsobit a naštěstí už nepůsobí tak těžkopádně jako dříve, kdy bylo správné rozpoznání příkazu často i dílem štěstí. K dokonalosti jim ještě něco málo schází, ale už se nestane, že byste omylem vyslali nechtěný příkaz. Uživatelskému komfortu také pomáhá možnost spárování až se dvěma zařízeními současně, přičemž si lze nastavit také to preferované. V aplikaci pak máte k dispozici přehled všech spárovaných zařízení.

Výdrž baterie a nabíjení

Výdrž je poměrně překvapivě stejná jako u předchůdce. Baterie v nabíjecím pouzdru dostala kapacitu 580 mAh a nechybí podpora jak rychlého drátového nabíjení skrze USB-C, tak i bezdrátového Qi. Baterie ve sluchátkách se může pochlubit kapacitou 55 mAh. Z 0 na 100 procent ji lze dobít za zhruba hodinu skrze kabel a za přibližně dvě hodiny bezdrátově.

Při přehrávání hudby se zapnutým ANC se dostanete až na 4 hodiny, s vypnutým na cca 6,5 hodiny. V kombinaci s nabíjecím pouzdrem nejsou nereálné hodnoty poslechu až 18 hodin se zapnutým ANC a až 30 hodin bez potlačení hluku. Zamrzí, že Huawei nevyužil šanci a neimplementoval do sluchátek větší baterii či alespoň nezapracoval na nižší spotřebě. Ačkoli hodnoty Freebuds Pro 2 nejsou úplně tragické, konkurence zvládá více.

Doprovodná aplikace

Pro správné nastavení je potřeba stáhnout si do telefonu aplikaci AI Life. Pokud nevlastníte ten od Huawei, čeká vás drobná překážka – aplikaci je nutné získat skrze Huawei AppGallery, abyste měli k dispozici aktuální verzi, neboť ta z Obchodu Play vám nejnovější sluchátka nenabídne a s rychlými aktualizacemi také nepočítejte. V případě iOS nemáte příliš na výběr, na druhou stranu je čínská společnost k Applu vstřícnější.

Huawei opět přidal exkluzivní funkce, které využijete pouze v případě, že vlastníte chytrý telefon téže značky s EMUI 11, nebo HarmonyOS 2.0. Mezi ně patří kupříkladu hledání sluchátek na mapě, pokud je ztratíte, či rychlé párování ve stylu Fast Pair. Na tyto vychytávky bohužel musíte zapomenout, pokud vlastníte smartphone jiné značky, což rozhodně nepotěší.

V aplikaci kromě sledování stavu baterie můžete zvolit režim potlačení hluku, vybrat vhodný zvukový profil (včetně vytvoření vlastního), upravit gesta, otestovat správnou velikost špuntů, vyhledat sluchátka pomocí přehrávání zvuku nebo aktualizovat firmware. Kromě prvotního nastavení a případné úpravy zvukových profilů nebudete mít příliš důvod aplikaci aktivně využívat.

Kvalita přehrávání a telefonování

Zvuk jsem po hudební stránce testoval na celé řadě skladeb a žánrů, nicméně jsem nemohl vynechat tradiční kombinaci Bohemian Rhapsody od Queen, soundtrack k filmu Nespoutaný Django a Ve sluji krále hor od norského skladatele Edvarda Griega.

Ikonický song v podání Freddieho Mercuryho zní velmi dobře a vyváženě. Výšky jsou sice lehce utopené ve prospěch výrazných středů, avšak basová složka nepřehlušuje ostatní aspekty skladby, což hodnotím velmi pozitivně. Celkově je píseň správně hutná a žádná složka výrazněji nedominuje.

Soundtrack k filmu Nespoutaný Django umí nejedna sluchátka pořádně potrápit svou různorodostí. Freebuds Pro 2 se ale nenechala zaskočit, ať už šlo o titulní skladbu Django, která měla správnou hloubku a dynamiku, Trinity: titoli se správně výraznými strunnými a dechovými nástroji, přičemž utopeny nezůstaly ani perkuse, či Too Old To Die Young, jež ukázala, že sluchátka zvládají také výrazné basové tóny, pokud je to potřeba.

Ve sluji krále hor z opery Peer Gynt je tím správným zátěžovým testem. Postupně se zrychlující dynamika a přidávání nástrojů celého orchestru odhalí naplno veškeré slabiny prakticky jakýchkoli sluchátek. Tady musím s klidem konstatovat, že Freebuds Pro 2 si i s takto náročnou skladbou poradily velmi dobře a vysoce dynamický konec se neslil jen v jeden uniformní hluk. Pokud jde o jednotlivé nástroje, mají pochopitelně sluchátka rezervy, avšak celkový dojem je nadprůměrný.

Z ostatních skladeb jsem nemohl vynechat kupříkladu New Angels of Promise Davida Bowieho, People are People od Depeche Mode, Flow siamois francouzského rappera Soprana, klenot Ghost jižanského interpreta Upchurch, Cookie Thumper! jihoafrického zjevení Die Antwoord, Moon Dreams jazzové legendy Milese Davise, symbiózu Jebroera a Paula Elstaka ve skladbě Kind Van De Duivel, Push Ronniho Jamese Dia, rakouskou popovou ikonu Falca a jeho Vienna Calling, francouzskou divu Zaz se skladbou On ira, instrumentální Lost Girls od Lindsey Stirling, Phila Collinse a jeho In the Air Tonight či českou punkovou skupinu E!E a jejich skladbu Nasraná. Ať jsem zkoušel cokoli, sluchátka si prakticky bez výjimky se vším poradila, a to včetně podcastů.

Telefonní hovory jsou překvapivě silnou stránkou produktu. Na rozdíl od většiny konkurentů, které lze využívat pro telefonování pouze v tichých a klidných prostředích, si Freebuds Pro 2 poradí i s hovory vedenými na rušných ulicích. Protistrana si sice stěžovala na zvýšené množství hluku, ovšem ani při chůzi podél silnice neměla problém s porozuměním, což považuji za velké plus.

Závěrečné hodnocení

Huawei Freebuds Pro 2 jsou povedenou evolucí první generace prémiových sluchátek čínské společnosti. Ta zapracovala na kvalitě zvuku ve spolupráci s Devialetem a odstranila některé neduhy, jako je zmatené ovládání či nespolehlivé automatické přizpůsobování aktivního potlačení hluku v závislosti na okolí.

Co ovšem dost zamrzí, je poměrně malý mezigenerační posun. Sluchátka nejsou ani tak plnohodnotným nástupcem, jako spíše aktualizovanou verzí s několika vylepšeními. To podtrhuje také skutečnost, že Huawei nechal celou řadu věcí jako předtím – ať už jde o prakticky totožný design, stejnou baterii i výdrž, obdobnou kvalitu aktivního potlačení hluku, nebo exkluzivní funkce dostupné pouze pro vlastní smartphony.

Pakliže jste majitelem první generace, pravděpodobně vás logo Devialet na krabičce o koupi nepřesvědčí. Pro nové zájemce se však jedná o atraktivní nabídku. Huawei Freebuds Pro 2 jsou dostupná ve třech barevných variantách Ceramic White, Silver Frost a Silver Blue za cenu 4 999 Kč. Největším konkurentem je paradoxně první generace, která se stále prodává za cenu lehce pod 3,5 tisíce.

Prodej začne 11. července, předobjednávající navíc dostanou dárek v podobě nového fitness náramku Huawei Band 7.

