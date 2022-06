Recenze Huawei Watch Fit 2: ve znamení elegance a inovací, avšak se šrámem na duši

Huawei to na současném trhu nemá zrovna jednoduché. Se stále trvajícím embargem ze strany Spojených států nemá čínská společnost přístup k řadě technologií, a to jak těch hardwarových, tak softwarových. Na světových trzích se proto primárně soustředí na oblast příslušenství, kde má stále dobrý zvuk a kde především zvládne být konkurenceschopný.

Dobrým příkladem jsou chytré hodinky a fitness náramky, které čínský telekomunikační gigant zkrátka umí. Velkým hitem se koncem roku 2020 stalo zařízení Watch Fit, které bylo rozkročeno mezi fitness náramky a chytré hodinky. Jeho velikost zaujala především ty, pro které je klasický náramek příliš malý, ale hodinky zase příliš rozměrné a neohrabané. Nástupce Huawei Watch Fit 2 Classic se z této výhody snaží vytěžit co nejvíce a přináší vylepšení ve spoustě oblastí. Jak dopadl v našem testu?

Design a provedení

Vzhled jako takový se oproti předchozí generaci příliš nezměnil – stále mu dominuje displej s mírně zakřiveným ochranným sklem, avšak zobrazovací plocha narostla o více než 18 procent. To je sice příjemné, ale stále si okolo všimnete poměrně tlustého rámečku. Na druhou stranu má Huawei alespoň na čem pracovat do budoucna.

Na čem Huawei ale zapracoval už nyní, jsou použité materiály. Pouzdro hodinek je konečně vyrobeno z kovu, konkrétně lesklého hliníku. Plast nalezneme pouze na dýnku, kde se ukrývají senzory, reproduktor, mikrofon a nabíjecí piny. S klidným svědomím mohu říci, že Huawei Watch Fit 2 si na rozdíl od první verze na luxusní zařízení už nemusí hrát, protože se jím staly. Právě vzhled a luxusní dojem jsou jedním z hlavních taháků druhé generace.

Rozměry hodinek činí 46 × 33,5 × 10,8 milimetrů a jejich hmotnost se zastavila na příjemných 30 gramech. V balení se kromě nabíjecího kabelu a samotného zařízení nachází také kožený řemínek. Rozteč má standardních 20 milimetrů, avšak Huawei myslel také na majitele předchozí generace a hodinky opatřil důmyslným systémem zpětné kompatibility. Proprietární řemínky z Watch Fit stále můžete zacvaknout do těla, jak jste byli zvyklí, nicméně ve výchozím stavu jsou připojeny nožky s roztečí zmíněných 20 mm, ke kterým si můžete připnout vlastní řemínek.

Pro testování jsem měl k dispozici bílou verzi, ovšem tato barva se vztahuje pouze na řemínek. Tělo hodinek je vyvedeno v odstínu růžového zlata a snaží se cílit především na zástupkyně něžného pohlaví. Pánové nicméně mohou k Watch Fit 2 připnout řemínek tmavší barvy, který dodá zařízení decentnější vzhled. K dispozici jsou případně Watch Fit 2 také v o pětistovku levnější verzi Active, která nabízí šedou barvu pouzdra, ovšem zapomenout musíte na kovové tělo, a sáhnout lze i po stříbrné barvě pod názvem Elegant, za kterou si ale připlatíte tisícovku.

Na ruce působí Watch Fit 2 velmi dobrým dojmem a neměl jsem s nimi potíže jak při běžné denní rutině, tak ani při sportu či spánku. Při nošení mi rozhodně nepřekážely a při párování s černým silikonovým řemínkem se dobrý pocit z jejich používání ještě umocnil.

Parametry a funkce

Přední straně dominuje dotykový 1,74″ AMOLED panel s rozlišením 336 × 480 pixelů (jemnost 336 ppi), který podporuje režim Always-On. O maximálním jasu se výrobce nezmiňuje, ovšem na přímém slunci je jeho čitelnost příkladná a o manuální nastavování jasu se díky integrovanému světlocitlivému senzoru nemusíte starat. Pozorovací úhly by mohly být o něco lepší, ale pří přímém pohledu nedochází k žádnému zkreslení – displej disponuje učebnicovou jemností a velmi dobrou čitelností. O nějaké formě ochrany displeje výrobce mlčí, nicméně při aktivním testování na něm nepozoruji ani jeden škrábanec, a to jsem s hodinkami nezacházel v rukavičkách.

Z ostatních parametrů stojí za zmínku 9osý pohybový senzor, optický senzor pro měření srdečního tepu a okysličení krve, GPS, mikrofon a reproduktor pro hovory, interní paměť 32 GB, Bluetooth 5.2 mj. pro spárování s chytrým telefonem či voděodolnost do tlaku 5 ATM. Hodinky disponují také NFC, avšak nikoli pro bezkontaktní platby, ale pouze pro rychlé přenášení ciferníků, což může odradit velké množství případných zájemců. K placení je totiž využívána aplikace Huawei Peněženka, která v našem regionu není dostupná.

Z pohledu výbavy Huawei zapracoval na několika nedostatcích, které jsem vytýkal předchůdci. Do interní paměti lze konečně nahrát hudbu (a přehrávat ji skrze vestavěný reproduktor nebo připojená Bluetooth sluchátka) a z hodinek také odbavíte hovory.

Hardwarové parametry Huawei Watch Fit 2 classic Konstrukce Rozměry: 46 × 33,5 × 10,8 mm, hmotnost: 30 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: HarmonyOS, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 1,74", AMOLED, rozlišení: 336 × 480 px, NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: 292 mAh, bezdrátové nabíjení: Cena: 3 990 Kč Kompletní specifikace

Reproduktor hraje hlasitě a čistě, takže protistranu bez potíží uslyšíte, přičemž mikrofon zvládá taktéž dobře snímat váš hlas a především v tiché místnosti nemá osoba na druhém konci šanci poznat, že mluvíte do svého zápěstí. Hudbu do hodinek nahrajete snadno z aplikace.

Výdrž baterie a nabíjení

O výdrž se stará baterie s kapacitou 292 mAh, kterou lze dobíjet pouze proprietárním systémem z dílny Huawei, jenž alespoň slibuje podporu rychlého nabíjení. To ovšem přehnaně často využívat nebudete – Watch Fit 2 mají podle výrobce vydržet až 10 dní při běžném používání a 7 dní při intenzivním, což mohu z praktického testování víceméně potvrdit. Se zapnutými veškerými funkcemi včetně Always-On a aktivního využívání GPS při cvičení se výdrž stále pohybuje okolo 5–6 dní.

Utahat hodinky za kratší dobu není právě snadné. Pokud je chcete vybít co nejrychleji, je potřeba vyrazit na alespoň 12hodinový výlet se zapnutou GPS. Během testování jsem se víceméně dostal na hodnoty udávané výrobcem, a to jsem Watch Fit 2 rozhodně nešetřil. Do plna se každopádně hodinky zvládly dobít za přibližně hodinu a čtvrt.

Operační systém

Operačním systémem je HarmonyOS 2.1, který se na první pohled příliš neliší od svého předchůdce LiteOS. Už během prvních minut používání ale zjistíte, že se jedná o razantní vylepšení. Systém běží jako z praku, nikde se nic neseká a na nic dlouho nečekáte. Na optimalizaci si v tomto případě dal Huawei záležet a je to opravdu znát.

Na výchozí obrazovce se nachází ciferník, který lze podržením vyměnit za jiný uložený v zařízení, případně si skrze aplikaci stáhnout nějaký jiný, který více vyhovuje vašemu vkusu. Elegantních ciferníků Huawei příliš mnoho nenabízí, nicméně při troše snahy si nějaký vyhovující jistě najdete. Některé ciferníky jsou modulární a podporují také Always-On režim. Hodinky samozřejmě podporují i probuzení při pohybu zápěstím, které funguje příkladně.

Při potažení z levé strany se dostanete do rychlého přehledu, kde vidíte počasí a ovládání hudby. Potažení z horní hrany nabídne pohled do nastavení a na rychlé přepínače. Na pravé straně se nachází náhledy aplikací, které ukazují například naměřené hodnoty, počasí či poslední hovory a lze si je přizpůsobit.

Tažením ze spodní hrany se dostanete na přehled notifikací. U těch bych se chvíli zastavil, neboť se jedná o Achillovu patu produktu. Huawei se očividně snaží a vylepšuje co se dá, nicméně na pohodlnou práci s příchozími upozorněními stále ještě zapomeňte. Kromě známých aplikací jako Messenger, WhatsApp či Gmail mají všechny ostatní výchozí ikonu, což může být v některých případech matoucí. S některými známějšími aplikacemi můžete pracovat hlouběji, kupříkladu odeslat rychlou odpověď (lze si přizpůsobit) nebo emoji (nelze si přizpůsobit), ale u ostatních máte smůlu.

Ze seznamu všech příchozích notifikací například nelze potažením do strany upozornění zrušit – to lze jen po rozkliknutí jednotlivého upozornění. Jenže po jeho otevření vám notifikace zmizí ať chcete, nebo ne. Pro smazání všech upozornění se musíte dostat až na konec seznamu, což může být při náročnějším dni na dlouho. Práci s notifikacemi zkrátka Huawei ještě nemá dobře zvládnutou a musí na ní ještě zapracovat. Potěšením je alespoň síla vibrací, díky kterým příchozí upozornění rozhodně nepřehlédnete.

HarmonyOS je konečně alespoň částečně otevřený pro aplikace třetích stran, ovšem neradujete se předčasně – k dispozici máte pouze 6 aplikací (Petal Maps, neoficiální navigace pro Mapy Google, trojice číselných her a kalkulačka), jejichž kvalita je přinejlepším diskutabilní. Věřím, že do budoucna bude aplikací přibývat, jenže kdy se tak stane a jakou budou mít aplikace kvalitu, to je už jiná otázka.

Z aplikací máte na hodinkách k dispozici cvičení, záznamy cvičení a stav cvičení, tepovou frekvenci, SpO 2 , zdravý životní styl (více v následující kategorii), záznamy aktivit, spánek, stres, dechová cvičení, protokol hovorů, kontakty, hudbu, kompas, oznámení, počasí, peněženku (u nás nefunkční), stopky, časovač, budík, svítilnu či hledání ztraceného telefonu.

Fitness aktivity a měření

Huawei Watch Fit 2 nabízí z pohledu měření fyzických aktivit poměrně široké možnosti, ovšem zaměřují se spíše na příležitostné sportovce – běžci maratonů a závodů Spartan nechť se raději poohlédnou jinde. Naměřené hodnoty jsem porovnával především s těmi z Mi Band 6, který platí za etalon v oblasti cenově dostupné nositelné elektroniky. Ve výsledku mohu konstatovat, že Huawei Watch Fit 2 jsou na svou cenovou kategorii velmi přesné ve všech ohledech.

Kroky počítají hodinky velmi spolehlivě a nemají tendenci příliš přidávat ani ubírat. Srdeční tep umí Watch Fit 2 měřit kontinuálně a přesně, stejně jako okysličení krve. V druhém případě občas hodinky při kontinuálním měření žádné hodnoty nenaměřily a v jednom či dvou případech chybně naměřily hodnoty, které indikují vážné zdravotní potíže. Nechybí ani měření stresu, které je povětšinou spíše orientační, a menstruační cyklus, jehož přesnost jsem ověřit nemohl.

Pro cvičení máte k dispozici pouze 11 aktivit (a jednu volnou kategorii): běh venku, běh uvnitř, chůze venku, chůze uvnitř, cyklistika venku, cyklistika uvnitř, plavání v bazénu, plavání venku, švihadlo, eliptický trenažér, veslovací trenažér a jiné. Cvičení můžete spustit manuálně či si nastavit automatickou detekci, která naštěstí není příliš citlivá a nespouští se vám pokaždé, když si jen doběhnete nakoupit.

Při spuštění tréninku musíte nejprve počkat na nalezení signálu GPS (v řádech sekund) a poté můžete vyrazit do akce. Během cvičení si můžete vybrat veličiny, které vás zajímají, a přizpůsobit si obrazovku dle libosti. K dispozici je také přesná GPS poloha na mapách (s využitím Petal Maps) nebo dokonce východ a západ slunce pro případ, kdyby se výlet či cvičení protáhlo.

Hned po rozkliknutí zaznamenaného cvičení vás překvapí mapa s trasou, která umožňuje takzvané dynamické sledování. To má v praxi podobu krátkého videa, které zaznamenává celou vaši trasu. Lze také přizpůsobit, třeba co do rychlosti nebo doprovodné hudby, a následně sdílet na sociální sítě. Samozřejmě máte k dispozici také celou řadu tabulek, údajů a grafů, pokud se v nich vyžíváte, a to včetně jednoduchých vysvětlivek.

Zastavím se u měření spánku, ke kterému Huawei používá svou technologii TruSleep. Naměřené hodnoty jsou vesměs přesné včetně zahájení spánku či probuzení uprostřed noci, avšak příležitostně jim trvá opětovná detekce usnutí, když hodinky rozpoznají probuzení. Tím může snadno vzniknout díra, která neodpovídá realitě. Zamrzela mě také absence inteligentního budíku, který by vás probudil v rámci předem nastaveného časového rozmezí v nejpříhodnější dobu. Alespoň mají hodinky dostatečně silné vibrace, aby vás probudily i pokud máte tvrdší spaní.

Zajímavou funkci představuje tzv. zdravý životní styl. Nastavíte si tu váš cíl, ať už je to uběhnout půlmaraton, nebo se jen dostat do formy. Aplikace následně vygeneruje cvičební plán přesně pro vás. Ten obsahuje spánkový režim, příjem tekutin, pravidelné měření hmotnosti, dýchání, aktivitu, počet kroků, měření krevního tlaku, připomínání léků nebo dokonce upomínku pravidelného úsměvu. Vygenerovaný plán si můžete přizpůsobit podle svého a také si zapnout notifikace, abyste na jednotlivé složky zdravého životního stylu nezapomněli.

Doprovodná aplikace

O nastavení hodinek a sledování naměřených dat se stará aplikace Huawei Zdraví v telefonu. Ta je k dispozici jak pro Android, tak pro iOS. Na Androidu ovšem z Google Play nestáhnete aktuální verzi – ta vám vyskočí hned po prvním otevření a je potřeba ji nainstalovat mimo Google Play z .apk balíčku. Ačkoli trucování Huawei chápu, pro méně zkušené může být tento postup nepříjemný.

Aplikace se dělí do pěti kategorií – zdraví, cvičení, objevit, zařízení a já. V první kategorii můžete sledovat naměřené hodnoty včetně grafů a manuálního záznamu. Pod cvičením se skrývá spuštění vlastní fyzické aktivity včetně různých kurzů a běžeckého plánu. Třetí je pouze záložka s bannerem odkazujícím na obchod Huawei.

V „zařízení“ si můžete nastavit Huawei Watch Fit 2, a to včetně stažení nových ciferníků a aplikací, nastavení měření, nahrání hudby, přizpůsobení kontaktů a zpráv o počasí nebo rychlých odpovědí. Aplikace je vcelku přehledná i odladěná a nabízí spoustu doprovodných informací, avšak dovedl bych si ji představit například bez zbytečné prodejní sekce „objevit“. Pod další záložkou se skrývají vaše úspěchy, medaile či nastavení aplikace.

Závěrečné hodnocení

Huawei Watch Fit 2 jsou důstojným nástupcem první generace a nabízí viditelná zlepšení, bez kterých by mnozí hledali jinde. Druhá generace je výrazným posunem kupředu v mnoha ohledech, což ocení jak majitelé první verze, tak zcela noví uživatelé, kteří hledají nositelnou elektroniku, se kterou se v davu jen tak neztratí.

Ocenit musím především kovové tělo, povedený design, špičkový displej, přesné měření, rychlý a odladěný systém, možnost poslouchat hudbu přímo z hodinek a provádět skrze ně telefonní hovory, propracovanou doprovodnou aplikaci či příkladnou výdrž na baterii. Některé nedostatky ale Huawei stále ještě nevyřešil v čele se stále omezenou prací s notifikacemi, žalostnou nabídkou aplikací třetích stran, slabší dostupností kvalitnějších ciferníků nebo nemožností placení skrze NFC.

Na konec se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu – ceně. Huawei si za Watch Fit 2 řekne o sebevědomých 3 999 Kč (ve verzi Active o 3 499 Kč a v případě Elegant o 4 999 Kč), což je citelný nárůst oproti 1 690 Kč, které stála předchozí generace. Na druhou stranu je novinek opravdu hodně a domnívám se, že si novinka svou cenu bez větších problémů obhájí. Jen musíte počítat s tím, že s nimi v obchodě nezaplatíte, což může být pro mnohé deal-breaker.

Huawei Watch Fit 2 8.9 Design a zpracování 9.5/10

















Funkce a výbava 8.4/10

















Pohodlnost nošení 9.0/10

















Měření a sportovní aktivity 8.6/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















Klady povedený design a kovové tělo

příkladně čitelný Always-On displej

přesné měření veličin i GPS

rychlý a odladěný systém

možnost telefonátů a přímého poslouchání hudby

propracovaná doprovodná aplikace

učebnicová výdrž na baterii Zápory absence bezkontaktních plateb

žalostná dostupnost a stav aplikací třetích stran

horší dostupnost kvalitních ciferníků

omezená práce s notifikacemi

vyšší cena oproti předchůdci Koupit Huawei Watch Fit 2