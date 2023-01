Displej bez přehybu, integrovaný stylus a 108Mpx fotoaparát. Takový má být Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4 nepřinesl oproti svému předchůdci žádné velké změny, proto jsme zvědaví, jaké novinky Samsung vymyslí pro nadcházející řadu. Podle toho, co tvrdí vietnamské zdroje, nás čeká poměrně zásadní proměna.

Galaxy Z Fold 5 bude mít údajně jiné proporce než jeho předchůdce, v rozevřeném stavu má lehce narůst do výšky, naopak šířka má být o necelé dva milimetry menší. To znamená, že v zavřením stavu by měl telefon být ještě větší nudle, než je nyní. Úhlopříčka obrazovky má zůstat 7,6″, rozlišení se změní na 1 768 × 2 208 pixelů.

Co je důležité, na vnitřním displeji nemají být v rozevřeném stavu vidět žádné přehyby. Jak toho Samsung dosáhne? Podle informátora Ice Universe kompletně změní konstrukci ohybu – zobrazovač se již nebude přehýbat jako papír, přehyb bude mít nově kapkovitý tvar s větším rádiusem zaoblení. Podobné řešení používá například Motorola u svých ohebných smartphonů Razr.

Samsung Electronics plans to apply the "droplet" hinge structure to the Galaxy Z Fold 5. Samsung internally calls it a "dumbbell" hinge. Waterdrop hinge + waterproof is finally here.

— Ice universe (@UniverseIce) January 15, 2023