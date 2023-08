Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (8/2023)

Disney+ v měsíci srpnu nabídne nový seriál ze světa Hvězdných válek

Kromě toho se dočkají i příznivci jihokorejské seriálové tvorby

Začátkem měsíce se služba Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše displeje. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky v srpnu, které by rozhodně neměli uniknout vaší pozornosti. Které to jsou tento měsíc?

Star Wars: Ahsoka

Datum premiéry 1. řady: 23. srpna 2023

23. srpna 2023 Hrají: Rosario Dawson, Hayden Christensen, Mary Elizabeth Winstead

Co by to bylo za nový seriál na Disney+, aby se nejednalo o tematiku Hvězdných válek. Na konci srpna bude debutovat nový seriál mapující život rytířky Jedi Ahsoky Tano po pádu Galaktického impéria. Trailer vydaný již v dubnu láká na boje se světelnými meči i vražedné souboje vesmírných lodí. První řada nabídne 6 epizod s 60minutovou stopáží.

Hlavní roli rytířky Jedi si střihne americká herečka Rosario Dawson, která postavu Ahsoky ztvárnila již v seriálu Mandalorian, rovněž z dílny Disney+. Kromě Ahsoky Disney+ v srpnu uvede také animovaný seriál Star Wars: Dobrodružství mladých Jediů.

Strážci Galaxie: Volume 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3)

Datum premiéry na VOD: 2. srpna 2023

2. srpna 2023 Hrají: Chris Pratt, Dave Bautista, Sean Gunn, Zoe Saldana

Třetí pokračování Strážců Galaxie od Marvel Studios sice zamířilo do kin již v květnu, tento měsíc však velkofilm dorazí i na VOD službu, zatím exkluzivně na Disney+. V novém příběhu se parta Strážců snaží zachránit svého člena, mývala Rocketa. Snímek opět režíroval James Gunn, který napsal i scénář. Díky přijatelné stopáži 150 minut určitě nebude nudit.

Na útěku (무빙)

Datum premiéry 1. řady: 9. srpna 2023

9. srpna 2023 Hrají: Seung-ryiong Ryoo, Hyo-joo Han, In-seong Jo

Korejská seriálová tvorba pobláznila svět v roce 2021, když na konkurenční Netflix dorazilo drama Hra na oliheň. Na Disney+ nyní míří další zajímavý seriál jménem Na útěku. Příběh kombinuje zápletku X-Menů a experimentálního sci-fi dramatu Kronika od Joshe Tranka.

Na ploše 20 hodinových epizod se rozprostírá příběh superhrdinských teenagerů, kteří utíkají před svými rodiči s temnou minulostí. Nakonec se ale budou muset spojit, protože budou čelit společnému nebezpečí.

Medvěd (The Bear)

Datum premiéry 2. řady: 2. srpna 2023

2. srpna 2023 Hrají: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri

Zkraje srpna zamíří na Disney+ také druhá série výpravného komediálního dramatu Medvěd z produkce FX a Hulu. Příběh rozplétá problémy a vztahové vazby kuchaře Carmyho, který se snaží rozjet rodinnou prodejnu sendvičů. Druhá řada nabídne 10 epizod s příjemnou 30minutovou stopáží.

Za seriálem stojí americký režisér Christopher Storer, který s Medvědem sbírá potlesk i uznání profesionálních kritiků. Co víc, seriál si již za svou první sérii odnesl dvě ceny Independent Spirit, jednu cenu Critics Choice Awards a dokonce dvě nominace na Zlaté glóby, z nichž jednu proměnil.