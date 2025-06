Devět retro her od Segy brzy nadobro zmizí z nabídky. Teď je můžete mít zdarma

Společnost Sega v tichosti oznámila, že na mobilech ukončuje podporu devíti ikonických retro her

Patří mezi ně například Sonic nebo mlátičky Streets of Rage a Golden Axe

Aktuálně si všech devět her můžete stáhnout zcela zdarma a bez mikrotransakcí

Smutná zpráva pro všechny milovníky retro her. Společnost Sega v tichosti oznámila, že ukončuje podporu mobilních verzí devíti klasických titulů, mezi něž patří například zběsilé Crazy Taxi, ježek Sonic či první dva díly legendární beat ’em up série Streets of Rage.

Japonský vydavatel se nicméně rozhodl, že po omezenou dobu nabídne tyto hry ke stažení zcela zdarma, navíc z nich odstranil mikrotransakce. Pokud si tedy klasické kousky stáhnete do telefonu, než nadobro zmizí z digitálních obchodů Google Play a App Store, budete se k nim moct kdykoliv vrátit.

Pospěšte si, tohle je seznam her, které můžete mít zdarma

Seznam zahrnuje celkem devět klasických titulů, přičemž všechny jsou k dispozici pro operační systémy iOS i Android. Jedná se o následující tituly:

Streets of Rage Classic

Streets of Rage 2 Classic

Super Monkey Ball: Sakura Ed.

Virtua Tennis Challenge

Golden Axe Classics

Shining Force Classics

Sonic CD Classic

Sonic the Hedgehog 4 Ep. II

Ve výše zmíněných hrách se před nedávnem začalo objevovat vyskakovací okno s upozorněním na končící podporu. „Nadále ale můžete pokračovat ve hře offline!“ stojí v oznámení, které se objevuje po spuštění her.

Verze her pro iOS a Android původně vznikaly prostřednictvím programu Sega Forever, který skončil už na konci roku 2023. Není to poprvé, co japonský vydavatel maže hry z digitální distribuce. Před několika lety z obchodů Google Play a App Store zmizelo několik her včetně Phantasy Star Classics. Lze očekávat, že stejný osud potká i aktuální várku titulů, byť konkrétní datum Sega zatím neupřesnila. Pokud si hry stáhnete a nainstalujete do tabletu nebo mobilního zařízení, budete je moci hrát i po jejich vyřazení z prodeje.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.