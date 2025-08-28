Demonstranti obsadili kancelář prezidenta Microsoftu, požadují ukončení spolupráce s Izraelem

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 28. 8. 6:30
0
Protestující s palestinskou vlajkou před sídlem Microsoftu (ilustrační obrázek)
  • Skupina zaměstnanců požaduje ukončení spolupráce Microsoftu s izraelskou vládou
  • Demonstranti nyní obsadili kancelář prezidenta technologického giganta
  • Protesty se v poslední době výrazně vyostřují

Technologický gigant Microsoft musí v poslední době řešit nejen své obchodní konkurenty, ale také rozkol uvnitř samotné firmy. Částí levicově orientovaných zaměstnanců se totiž nelíbí, že firma udržuje těsné vazby se státem Izrael, jenž v současné době vede válku proti hnutí Hamás na území palestinské samosprávy v Gaze. Už dříve zvládli demonstranti hlasitě vystupovat proti obchodním vztahům s blízkovýchodní zemí a dokonce narušili i přímý přenos úvodní keynote v rámci vývojářské konference Build. Tentokrát nicméně vzali útokem jednu z budov v rámci sídla Microsoftu.

Protesty uvnitř Microsoftu se začínají vyostřovat

Konkrétně se jedná o budovu 34, ve které má svou kancelář jeden z prezidentů společnosti, Brad Smith. Právě jeho kancelář obsadili současní a bývalí zaměstnanci Microsoftu, kteří požadují ukončení spolupráce s izraelskou vládou. Protestující vše živě přenášeli na platformě Twitch, konkrétně to, jak vstupují do budovy 34, kde sídlí vedení Microsoftu a míří ke Smithově kanceláři, načež během protestu vsedě rozvinuli transparenty.

„Brade Smithi, nemůžeš se schovat, podporuješ genocidu!“ křičeli někteří z protestujících uvnitř Smithovy kanceláře. Na balkóny budovy demonstranti připevnili také bannery, přičemž jednom z nich stálo: „Lidový soud předvolává Bradforda Lee Smithe kvůli obvinění ze zločinů proti lidskosti“. Tento protest přichází necelý týden poté, co v sídle společnosti Microsoft proběhlo zatýkání.



Zaměstnanec opouštějící Microsoft (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Zapomeňte na psychologa, poraďte se s AI. Microsoft dává kuriózní rady propuštěným zaměstnancům

Anna Hattleová, softwarová inženýrka Microsoftu, byla minulý týden zatčena spolu s bývalými pracovníky Agrawalem, Nasrem a Lopezem poté, co redmondská policie prohlásila, že někteří protestující „začali být agresivní“ během protestu na náměstí v sídle Microsoftu ve městě Redmond na předměstí Seattlu. Skupina No Azure for Apartheid v posledních měsících organizuje řadu protestů proti cloudovým smlouvám technologického giganta s izraelskou vládou. Jakou bude mít celá akce dohru prozatím není jasné, nicméně pro Microsoft znamenají protesty vycházející od bývalých a současných zaměstnanců potenciální problém do budoucna.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Google Pixel 10 Pro na oficiálním snímku
Photoshop netřeba. Google ukázal, jaká kouzla s fotkami umí jeho umělá inteligence
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:30
0
Pohled na mobilní aplikaci Můj Luxor
Chytrá aplikace (nejen) pro milovníky čtení. Můj Luxor nabízí i knihy namluvené AI
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:30
4
Navigace Waze na chytrém telefonu v autě (ilustrační obrázek)
Waze představuje užitečné novinky. Upozornění jsou přehlednější a navigace ještě lepší
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0
Muž s fakturou od operátora
Při výpadku operátora máte nárok na slevu. Musíte však splnit několik podmínek
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 16:30
0

Kapitoly článku