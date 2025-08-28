Demonstranti obsadili kancelář prezidenta Microsoftu, požadují ukončení spolupráce s Izraelem

- Skupina zaměstnanců požaduje ukončení spolupráce Microsoftu s izraelskou vládou
- Demonstranti nyní obsadili kancelář prezidenta technologického giganta
- Protesty se v poslední době výrazně vyostřují
Technologický gigant Microsoft musí v poslední době řešit nejen své obchodní konkurenty, ale také rozkol uvnitř samotné firmy. Částí levicově orientovaných zaměstnanců se totiž nelíbí, že firma udržuje těsné vazby se státem Izrael, jenž v současné době vede válku proti hnutí Hamás na území palestinské samosprávy v Gaze. Už dříve zvládli demonstranti hlasitě vystupovat proti obchodním vztahům s blízkovýchodní zemí a dokonce narušili i přímý přenos úvodní keynote v rámci vývojářské konference Build. Tentokrát nicméně vzali útokem jednu z budov v rámci sídla Microsoftu.
Protesty uvnitř Microsoftu se začínají vyostřovat
Konkrétně se jedná o budovu 34, ve které má svou kancelář jeden z prezidentů společnosti, Brad Smith. Právě jeho kancelář obsadili současní a bývalí zaměstnanci Microsoftu, kteří požadují ukončení spolupráce s izraelskou vládou. Protestující vše živě přenášeli na platformě Twitch, konkrétně to, jak vstupují do budovy 34, kde sídlí vedení Microsoftu a míří ke Smithově kanceláři, načež během protestu vsedě rozvinuli transparenty.
„Brade Smithi, nemůžeš se schovat, podporuješ genocidu!“ křičeli někteří z protestujících uvnitř Smithovy kanceláře. Na balkóny budovy demonstranti připevnili také bannery, přičemž jednom z nich stálo: „Lidový soud předvolává Bradforda Lee Smithe kvůli obvinění ze zločinů proti lidskosti“. Tento protest přichází necelý týden poté, co v sídle společnosti Microsoft proběhlo zatýkání.
Anna Hattleová, softwarová inženýrka Microsoftu, byla minulý týden zatčena spolu s bývalými pracovníky Agrawalem, Nasrem a Lopezem poté, co redmondská policie prohlásila, že někteří protestující „začali být agresivní“ během protestu na náměstí v sídle Microsoftu ve městě Redmond na předměstí Seattlu. Skupina No Azure for Apartheid v posledních měsících organizuje řadu protestů proti cloudovým smlouvám technologického giganta s izraelskou vládou. Jakou bude mít celá akce dohru prozatím není jasné, nicméně pro Microsoft znamenají protesty vycházející od bývalých a současných zaměstnanců potenciální problém do budoucna.