Další parádní dárek od Epicu! Stahujte zdarma mysteriózní akci Control

Epic Games Store pokračuje ve štědré vánoční nadílce, tentokrát je k dispozici akční pecka Control

V roli Jesse Faden budete pátrat po zmizelém bratrovi v centrále tajné americké vládní agentury FBC, která zkoumá nadpřirozené síly.

Nabídka platí pouze do 26. prosince do 17.00, s aktivací tak rozhodně neotálejte

Herní obchod Epic Games Store rozdává během Vánoc celkem 16 titulů úplně zdarma. Právě teď si do svých virtuálních knihovniček můžete přidat skvělou akční hru Control (stahujte zde) od známého finského studia Remedy, které stojí třeba za sériemi Max Payne či Alan Wake. S aktivací hry rozhodně neotálejte, nabídka totiž platí pouze do 26. prosince do 17.00. Poté ji vystřídá zatím neznámý titul.

Úřad paranormálních jevů

Control lze popsat jako mysteriózní thriller s prvky tzv. metroidvanie, což znamená, že se můžete volně pohybovat po herní mapě – v tomto případě po pracovišti fiktivní americké vládní agentury FBC. Jednotlivé části tajuplné úřednické budovy, které se ve hře říká Oldest House, se postupně zpřístupňují plněním příběhových misí a odemykáním specifických schopností.

Převezměte kontrolu

Žánrově se jedná o střílečku z pohledu třetí osoby s lehkými RPG prvky. Hlavní hrdinka Jesse Faden má sice k dispozici pouze jedinou zbraň, kterou však lze v průběhu hry všemožně upravovat a vylepšovat. Dle potřeby můžete například změnit režim střelby z pistole na odstřelovací pušku. Jesse se navíc postupně učí ovládat různé telekinetické schopnosti, díky nimž může omezeně levitovat či vrhat všemožné kancelářské vybavení po nepřátelích. Tady se vynalézavosti meze rozhodně nekladou.

Hra se stala překvapivým hitem roku 2019. Finským tvůrcům se navzdory nižšímu rozpočtu podařilo vytvořit titul s vyladěnou hratelností a povedeným příběhem, který je plný paranormálních jevů a tajuplných postav. Mysteriózní atmosféru navíc dotváří strohé úřednické prostředí s prvky brutalismu běžného pro vládní budovy postavené v období studené války. Hra si ostatně vysloužila velmi pozitivní recenze a řada herních magazínů ji zařadila do výběru toho nejlepšího za rok 2019. Aktuálně je v přípravě druhý díl.