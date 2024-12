Každý den hra zdarma! Epic Store během Vánoc rozdá 16 skvělých titulů

V obchodě Epic Games Store odstartoval velký vánoční výprodej, ve slevě pořídíte i nejnovější hry jako Dragon Age Veilguard

Společnost Epic během slevové akce navíc rozdá 16 her úplně zdarma

Už nyní si můžete aktivovat první kousek, kterým je survival The Lord of the Rings: Return to Moria

V digitálním herním obchodě Epic Games Store odstartoval každoroční velký vánoční výprodej, jehož součástí je i tentokrát štědrá nadílka titulů, které si můžete přidat do své virtuální knihovničky zcela zdarma. Letos se hráči mohou těšit na 16 bezplatných kousků v rozmezí od 12. prosince do 9. ledna. Už nyní je k dispozici povedená survival hra The Lord of the Rings: Return to Moria, ve které budete sami nebo s kamarády sbírat suroviny, stavět základny či bojovat s nepřáteli v trpasličím městě Moria.

Hra zdarma každý den

Nabídka platí až do 19. prosince, počínaje tímto dnem bude Epic Store rozdávat novou hru každý den vždy od 17.00, a to až do 2. ledna, kdy se vrátí k standardní týdenní frekvenci. O jaké hry půjde, zůstává v tuto chvíli zahaleno tajemstvím, resp. virtuálním balicím papírem. Jeden náznak by ale přece jen našel – podle uživatele Redditu s přezdívkou MeguminShiro, který s předstihem odhadl i LOTR: Return to Moria, by další hrou mohla být indie pecka Vampire Survivors.

Výběr zajímavých slev

V případě samotných slev už ale Epic Store tak štědrý není, alespoň ve srovnání s loňskou výprodejovou akcí, v jejímž rámci bylo možné k vybraným titulům navíc připočíst ještě 33% slevu. I přesto se ale vyplatí aktuální nabídku prozkoumat. Za pozornost stojí například oceňovaný horor Alan Wake 2 za 662 korun (-50 %) či stylové retro závody Horizon Chase 2 za 295,50 korun (-50 %) – v obou případech se totiž jedná o exkluzivní tituly, které v jiném obchodě s PC hrami neseženete.

Z ostatních slev stojí zvážení třeba nové fantasy RPG Dragon Age Veilguard od studia BioWare za 974,35 korun (-35 %) nebo akční dobrodružství Star Wars: Outlaws za 1175,85 korun (-35 %). Dejte nám vědět do komentářů, jaké slevy zaujaly vás.