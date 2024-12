Unaveni z pohádek? Druhá řada seriálového megahitu míří na Netflix

Na streamovací platformu Netflix míří seriálový megahit Hra na oliheň

Dočkáme se nejen starých známých her a herců, ale také řady novinek

Fanoušci se dočkají už 26. prosince

Svátky jsou v plném proudu, což znamená nevyhnutelné – v televizi je každým rokem víceméně to samé. Pakliže jste příznivci stále se opakujících „nových“ vánočních pohádek a neustálých repríz „klasik“, jste v tomto období bezesporu v sedmém nebi. Především pro mladší z nás je ale tento čas utrpením, které díky streamovacím službám už nemusíme každoročně podstupovat a můžeme si pustit kdykoli něco z široké nabídky, například Netflixu. Na ten už zítra zamíří bez nadsázky megahit, který sice s vánoční atmosférou nemá mnoho společného, ale možná je právě to, co hledáte.

Hra na oliheň pokračuje ve druhé řadě

Řeč je pochopitelně o jihokorejském seriálu Hra na oliheň, konkrétně o jeho druhé řadě. Ta na Netflix dorazí už 26. prosince, tedy zítra a nabídne pokračování příběhu Gi-Huna – ten po výhře v první řadě seriálu zjistil drsnou pravdu o zákulisí celé soutěže a těsně před tím, než nasedl do letadla ve směru Spojené státy se rozhodl, že to tak nemůže nechat. Drsná hra totiž znovu pokračuje i bez něj a vzhledem k jeho morálnímu kompasu, který v průběhu hraní životu nebezpečných dětských her objevil, musí zasáhnout.

Hra na oliheň je nejen kritikou jihokorejské společnosti, ale také kapitalismu jako takového. Účastníci jsou vybírání primárně z řad „finančně nespolehlivých“, přičemž do dluhů a exekucí se každý dostal trochu jinou cestou, více či méně šlechetnou. Druhá řada nabídne nejen staré známé hry, ale také zbrusu nové, takže se diváci mají na co těšit. Stejně je to v případě hereckého obsazení, kde se dočkáme nejen dřívějších herců v čele s Jeong-jae Lee, ale také nových protagonistů.

Bude zajímavé sledovat, jak se druhá série propíše do hodnocení diváků nejen na ČSFD. Na známém českém serveru jej hodnotí sympatickými 82 procenty, přičemž konkurenční Kinobox jej hodnotí úplně stejně. Na zahraničním serveru IMDB si seriál vysloužil 8 z 10, přičemž Rotten Tomatoes mu v případě kritiků udělilo 95 procent a u diváků si vysloužil 83 procent.