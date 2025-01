Další novinky o Galaxy S25 Ultra: dostane výkonnější Snapdragon a vylepšený displej

Už jen pár týdnů nás dělí od premiéry nových vlajkových smartphonů od Samsungu. S blížícím se termínem odhalení se objevuje čím dál větší množství úniků, a přestože již máme o chystaných telefonech poměrně ucelený obrázek, stále se daří nacházet nová zjištění.

O tom, že řadu Galaxy S25 nebude pohánět čipset od Samsungu, ale od Qualcommu, se ví již nějakou dobu, dosud ale nebylo jasné, zda Samsung použije klasický Snapdragon 8 Elite, nebo posílenou variantu. Skutečnost nyní odhaluje benchmark Geekbench, který otestoval smartphone Galaxy S25 Ultra.

Podle záznamu dostane Galaxy S25 Ultra silnější verzi Snapdragonu, která pravděpodobně stejně jako v minulých letech ponese označení „for Galaxy“. Zatímco produkční Snapdragon 8 Elite má hlavní dvojici jader taktovanou na 4,32 GHz, testovaná varianta ukázala takt 4,47 GHz. Zbylá šestice jader si pak ponechává základní takt 3,53 GHz. Benchmark rovněž prozradil, že Galaxy S25 Ultra dostane do výbavy 12 GB RAM, a že jej bude pohánět Android 15.

Samsung svému loňskému top modelu Galaxy S24 Ultra exkluzivně dopřál ochranné sklo Gorilla Glass Armor, které oslnilo tím, že neoslňovalo – matná povrchová úprava dokázala eliminovat většinu odlesků, takže displej pod tímto sklem byl krásně čitelný za každého počasí. Podle informátora Ice Universe dostane letošní model druhou generaci tohoto skla, která má dostat ještě lepší „antiodleskové“ schopnosti.

The Galaxy S25 Ultra will exclusively use the more powerful second-generation Corning Gorilla Armor Glass with anti-reflective properties.

První generace skla Gorilla Glass Armor byla údajně velmi drahá, proto se objevila pouze v hrstce telefonů, u druhé generace tomu pravděpodobně nebude jinak – z tohoto důvodu ji očekáváme pouze u Galaxy S25 Ultra, nikoliv u levnějších sourozenců.

Samsung také pro řadu Galaxy S25 chystá nějaké předprodejní dárečky, z nichž jedním bude pravděpodobně předplatné umělé inteligence Gemini Advanced. Z rozborky kódu aplikace Google vyplývá, že čím dražší telefon, tím delší předplatné:

Telefony řady Galaxy S25 dorazí s novou verzí operačního systému Android 15 s nadstavbou One UI 7. Ta přinese spousty vizuálních i funkčních novinek, jednou z nich má být rychlejší odezva čtečky otisků prstů.

Not only the sound is clearer, but also the fingerprint unlocking speed is extremely fast, which is faster than the previous version. pic.twitter.com/7tCIKgGrOW

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 2, 2025