Čtečka otisků se na iPhone jen tak nevrátí. Apple zůstane věrný Face ID

Před necelými pěti lety Apple představil iPhone X, který jako první vyměnil domovské tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů za výřez v displeji se skenerem obličeje. Technologii Face ID je Apple věrný dodnes, čtečku otisků na jablečných telefonech najdete už jen na levných modelech iPhone SE. A pravděpodobně to tak zůstane i nadále.

Odemykání obličejem u iPhonů funguje velmi dobře, avšak s příchodem poddisplejových čteček otisků prstů se začalo spekulovat, zda přeci jen Apple nevrátí do hry i technologii Touch ID. Touhu odemykat iPhony otiskem prstů navíc zesílila pandemie nemoci COVID-19, kdy technologie Face ID nefungovala s nasazenou rouškou, byť tento nedostatek vyřešila nedávná aktualizace systému iOS na verzi 15.4.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022