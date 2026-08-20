Čína vrací USA úder: Windows musí zmizet z vládních počítačů

- Z počítačů některých čínských úřadů musí zmizet upravená verze Windows 10
- K tomuto kroku mělo nicméně dojít až začátkem příštího roku
- Důvody pro urychlení tohoto kroku zatím známy nejsou, mohou ale souviset s chystanou návštěvou Trumpa
Spojené státy platí za softwarovou velmoc, minimálně pokud se jedná o stolní počítače pro kancelářskou práci či hraní her. Čína naproti tomu byla dlouho v pozici efektivního a levného výrobce hardwaru, který se ale bez amerických technologií neobešel. Embargo na giganta Huawei, které během prvního volebního období prosadil prezident Donald Trump, nicméně nasměrovalo říši středu směrem k větší samostatnosti, a i když tato cesta chvíli trvala, nyní se zdá, že nese první ovoce.
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Ukončení přišlo dříve, než všichni čekali
Ministerstvo státní bezpečnosti Čínské lidové republiky nedávno nařídilo některým subjektům spojeným se státem, aby odinstalovaly západní software, především pak operační systém Windows 10, alespoň podle zdrojů agentury Bloomberg. Důvod tohoto pokynu jsou údajné obavy o bezpečnost dat, avšak ministerstvo neuvedlo nic konkrétního. Ačkoli se nejedná o až tak neočekávaný krok, ostatně některé úřady se měly začít zbavovat Windows 10 počátkem února 2027, je překvapením, že se Čína rozhodla tento datum posunout o několik měsíců dopředu, což podle všeho některé zaměstnance překvapilo.
K tomuto kroku došlo několik týdnů před plánovaným setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem a je otázkou, zda se jedná o politický krok, nebo zda se za tím skrývá ještě něco jiného. Každopádně posun termínu překvapil i samotný Microsoft. „Společnost Microsoft nemá informace o žádném bezpečnostním incidentu, který by se týkal tohoto produktu, pro který i nadále vydáváme pravidelné bezpečnostní aktualizace,“ sdělil mluvčí Microsoftu agentuře Bloomberg. „Nemáme k tomu co dalšího dodat.“
Bloomberg označil tento krok za další posun v dlouhodobém úsilí o odstranění nejoblíbenějšího operačního systému pro osobní počítače na světě, a o snížení závislosti Číny na zahraničních technologiích. Nutno podotknout, že se nejedná o standardní Windows, ale o upravenou verzi od společnosti C&M Information Technologies pro potřeby čínské byrokracie s ohledem na kybernetickou bezpečnost. Čínské úřady odmítly celou záležitost komentovat a bude zajímavé sledovat, jak se tento krok promítne do chystaného setkání hlav Spojených států a Číny.