Chystáte se stáhnout beta verzi iOS 16.1 na iPhone 14 Pro? Raději s tím chvíli počkejte

Apple představil poslední iPhony 14 teprve nedávno a společně s nimi vypustil mezi lidi také novou verzi iOS s pořadovým číslem 16. V Cupertinu ovšem již pracují na nové verzi systému s označením iOS 16.1, která je aktuálně ve fázi beta. Nedočkavci toužící po tom nejnovějším už testovací verzi ve svých zařízeních mají, avšak pokud zvažujete, že si betu nainstalujete na nejnovější iPhone 14 Pro (Max), raději s tím chvíli vyčkejte.

Server MacRumors upozorňuje, že někteří hlásí s beta verzí iOS 16.1 na nejnovějších iPhonech potíže. Konkrétně jsou hlášeny problémy s příjmem GPS signálu, což může být pro některé velkou překážkou, obzvláště pokud navigaci každodenně využívají.

Problém se nejspíše nachází ve funkci přijímaní duální frekvence GPS, kterou nedisponují základní iPhone 14 a iPhone 14 Plus. Nové iPhony umožňují přijímat jak starší L1 frekvence, tak modernější frekvence L5, které lépe fixují polohu i v náročných prostředích, jako jsou města či husté lesy. Kombinace těchto signálů by měla vést k vyšší přesnosti lokalizace. Pokud jste již na svůj iPhone 14 Pro (Max) aktualizaci nainstalovali a pozorujete problémy, doporučujeme vrátit se zpět na předchozí stabilní verzi. Ostatní by s instalací měli raději vyčkat.

Hardwarové parametry iPhone 14 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 16, čipset: Apple A16 Bionic, hexa-core, GPU: Apple GPU, RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 147,5 × 71,5 × 7,85 mm, hmotnost: 206 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1179 × 2556 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: Lightning

Baterie: 3 200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.78, 24mm, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, PDAF, čtvrtý: TOF 3D LiDAR scanner, hloubkový senzor, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Cena: 33 490 Kč Kompletní specifikace