TOPlist

Chystáte se používat neoriginální kryty s iPhonem Duo? Apple na tuto eventualitu myslel

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 14. 9. 18:00
0
Příslušenství k iPhonu Duo
  • Apple ve svém novém iPhonu Duo ukryl jedno šikovné nastavení
  • To lehce upraví displej tak, aby dobře fungoval i s ochrannými kryty třetích stran
  • Zda bude potřeba i u originálních krytů prozatím nevíme

Většina z nás by si jistě přála používat chytré telefony bez nějakého toho ochranného pouzdra, nicméně jen někteří mají tu odvahu chodit s telefonem v kapse „na ostro“. Ostatně není se co divit, smartphony nejsou levná záležitost a nechtěný pád se může stát každému – je proto lepší myslet na ochranu předem, než poté litovat. Obzvláště to platí pro ohebné telefony, které jsou na poškození přeci jen náchylnější, navíc v případě velkých skládaček se nejedná o levné zařízení, a v případě iPhonu Duo to platí dvojnásob.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Apple myslel i na výrobce krytů třetích stran

Většina čerstvých majitelů první skládačky s nakousnutým jablíčkem ve znaku ji proto bezpochyby opatří nějakou ochranu, ať už v podobě originálního krytu, či s využitím obalu od třetí strany. Zatímco originální příslušenství je přizpůsobeno tak, aby padlo perfektně, u výrobců třetích stran to nemusí být pravidlem. A nutno podotknout, že ne vždy je to špatně – například odolnější pouzdra ráda mírně přesahují přes hranu zařízení, aby mohla displej lépe chránit, což ale může způsobit problémy nejen s aplikovanými ochrannými fóliemi a skly, ale také při samotném používání.

Apple ale podle všeho na tuto eventualitu myslel. Bloger Nicolas Lellouche objevil v nastavení v nabídce Displej a jas možnost s názvem Posunout levý okraj, která zhruba zdvojnásobuje šířku černého okraje displeje. Cílem je podle všeho přizpůsobit se pouzdrům, která mírně zakrývají tento okraj displeje iPhonu Duo, a zároveň zajistit, aby gesto přejetí prstem zpět v systému iOS fungovalo tak, jak má.



Pohled na vnější a vnitřní displej skládačky Apple iPhone Duo



Nepřehlédněte

O iPhonu Duo jsme věděli první a poslední ještě před představením. Jedna věc ale zůstala tajemstvím

U originálního příslušenství nejspíše toto nastavení potřebovat nebudeme, nicméně u výrobců třetích stran se může stát, že k němu budeme muset sáhnout, aby v rámci iOS na iPhonu Duo vše fungovalo tak, jak má. Je ale dobré vědět, že se Apple zaobíral i takovými detaily, jako je kompatibilita s pouzdry třetích stran.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Příslušenství Anker Nano 45w
Mini nabíječka, která rozpozná přesný model iPhonu. Anker zlevnil vychytávky až o 45 %
PR článek
PR článek PR článek 18:33
Samsung Galaxy S26 Ultra
Galaxy S27 Pro a Ultra nadchnou displejem: Samsung chce použít to nejlepší, co má
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
1
Robotický vysavač Roborock Qrevo 2 Pro
Tuhle akci nezmeškejte: Roborock vysavače pořídíte se slevou až 40 procent
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
0
Koncept zařízení Honor Robot Phone
Honor Robot Phone v testu odolnosti: Phone je na tom lépe než Robot
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 12:00
0

Kapitoly článku