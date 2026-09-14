Chystáte se používat neoriginální kryty s iPhonem Duo? Apple na tuto eventualitu myslel

- Apple ve svém novém iPhonu Duo ukryl jedno šikovné nastavení
- To lehce upraví displej tak, aby dobře fungoval i s ochrannými kryty třetích stran
- Zda bude potřeba i u originálních krytů prozatím nevíme
Většina z nás by si jistě přála používat chytré telefony bez nějakého toho ochranného pouzdra, nicméně jen někteří mají tu odvahu chodit s telefonem v kapse „na ostro“. Ostatně není se co divit, smartphony nejsou levná záležitost a nechtěný pád se může stát každému – je proto lepší myslet na ochranu předem, než poté litovat. Obzvláště to platí pro ohebné telefony, které jsou na poškození přeci jen náchylnější, navíc v případě velkých skládaček se nejedná o levné zařízení, a v případě iPhonu Duo to platí dvojnásob.
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Apple myslel i na výrobce krytů třetích stran
Většina čerstvých majitelů první skládačky s nakousnutým jablíčkem ve znaku ji proto bezpochyby opatří nějakou ochranu, ať už v podobě originálního krytu, či s využitím obalu od třetí strany. Zatímco originální příslušenství je přizpůsobeno tak, aby padlo perfektně, u výrobců třetích stran to nemusí být pravidlem. A nutno podotknout, že ne vždy je to špatně – například odolnější pouzdra ráda mírně přesahují přes hranu zařízení, aby mohla displej lépe chránit, což ale může způsobit problémy nejen s aplikovanými ochrannými fóliemi a skly, ale také při samotném používání.
Sur iPhone Duo, il existe un mode pour ajouter une bordure artificielle à gauche. Apple le présente comme conçu pour améliorer l’utilisation avec certaines coques. pic.twitter.com/BV1tamWaU0
— Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) September 12, 2026
Apple ale podle všeho na tuto eventualitu myslel. Bloger Nicolas Lellouche objevil v nastavení v nabídce Displej a jas možnost s názvem Posunout levý okraj, která zhruba zdvojnásobuje šířku černého okraje displeje. Cílem je podle všeho přizpůsobit se pouzdrům, která mírně zakrývají tento okraj displeje iPhonu Duo, a zároveň zajistit, aby gesto přejetí prstem zpět v systému iOS fungovalo tak, jak má.
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U originálního příslušenství nejspíše toto nastavení potřebovat nebudeme, nicméně u výrobců třetích stran se může stát, že k němu budeme muset sáhnout, aby v rámci iOS na iPhonu Duo vše fungovalo tak, jak má. Je ale dobré vědět, že se Apple zaobíral i takovými detaily, jako je kompatibilita s pouzdry třetích stran.