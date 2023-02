Chystá Huawei novou řadu chytrých hodinek? Tajemný model nezapadá do portfolia

V aplikaci Zdraví se objevilo neznámé označení pro nové zařízení

Nezdá se, že by navazovalo na nějaký stávající model

Huawei to má s chytrými telefony na Západě spočítané, především kvůli stále trvajícímu embargu ze strany Spojených států. To se pravděpodobně jen tak nezmění, a tak se dřívější smartphonová jednička zaměřuje stále více na příslušenství v podobě sluchátek či chytrých hodinek. A právě ve druhém jmenovaném segmentu se podle posledních zvěstí chystá velká změna.

V aplikaci Zdraví od Huawei se objevil nový model pod kódovým jménem AOD-H1. To by mohlo naznačovat příchod zcela nové modelové řady. Pod označením by se teoreticky mohly ukrývat hodinky Watch GT 4 nebo novinka řady Watch 4, avšak značení neodpovídá dřívějším modelům – jejich názvy začínají písmenem B a následně pokračují číslicí.

Kromě tajemného modelového označení, které do současného portfolia Huawei příliš nezapadá, však o chystaných hodinách prakticky nic nevíme. Jednou z pravděpodobných možností je vytvoření nové řady chytrých hodinek zaměřujících se na pokročilé zdravotnické funkce, které by navazovaly na Huawei Watch D, nicméně s čím čínská společnost nakonec vyrukuje, se budeme muset nechat překvapit.