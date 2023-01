Recenze sluchátek Huawei FreeBuds 5i: slušná výdrž i ANC pod 2,5 tisíce

Další přírůstek do řady sluchátek čínského výrobce přináší i delší výdrž na baterii

Nechybí podpora kodeku LDAC nebo dotykové ovládání

Boduje také relativně příznivou cenou 2 390 korun s DPH

Již poměrně široká nabídka sluchátek Huawei se i nadále rozrůstá. Novinka FreeBuds 5i si svou premiéru odbyla v Číně již v polovině loňského roku. Na začátku ledna se dostala i do české distribuce a my jsme mohli otestovat, co doopravdy umí.

Minimálně papírově se jedná o velmi zajímavý model, kterému ani s relativně nízkou cenou 2 399 korun včetně DPH nechybí ANC, dotykové ovládání nebo multipoint připojení ke dvěma zařízením zároveň.

Obsah balení a design

Rukama už mi prošlo několik sluchátek této značky a co se týče balení, napříč modely se v podstatě neliší. Standardní bílá papírová krabička ukrývá běžné příslušenství v podobě nabíjecího USB-C kabelu, tří velikostí silikonových nástavců, manuálu a samozřejmě sluchátek s nabíjecím pouzdrem.

FreeBuds 5i můžete pořídit ve třech barevných provedeních. Kromě černé varianty, kterou jsem testoval, můžete mít také bílou a modrou. Pouzdro je samozřejmě plastové a matnou povrchovou úpravu ozvláštňuje množství šedých flíčků. Na první pohled to evokuje použití nějakých recyklovaných materiálů, tím se ale výrobce nikde nechlubí.

Pouzdro má tvar oblázku a s rozměry 61,8 × 26,9 × 48,2 mm není nijak velké, takže se bez problému ukryje v dlani. Čelní stranu zdobí logo Huawei a ve spodní části už tradičně najdeme USB-C port pro dobíjení. Tlačítko pro párování je umístěno z boku a informační diodu spatříme pod logem značky.

Samotná sluchátka mají povrch z lesklého šedého plastu a standardní tvar se stopkami opatřenými logem výrobce. Z vnitřní strany najdeme označení pro levé a pravé ucho. Všimnout si můžeme také mikrofonů, které krom telefonních hovorů umožňují správné fungování ANC.

Z hlediska designu se jedná o poměrně nenápadný produkt, který rozhodně není nijak revoluční. Nač ale experimentovat, když můžete použít zavedený model, který funguje.

Parametry a funkce

V otázce technických parametrů se můžeme těšit na 10mm měniče i propracované ANC s transparentním režimem, které má odfiltrovat až 42 dB. Kromě kodeků AAC a SBC se počítalo i s podporou LDAC. Nechybí odolnostní krytí IP54 ani dotykové ovládání. Bezdrátové připojení zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.2.

Frekvenční rozsah výrobce uvádí od 20 Hz do 40 kHz. Vzhledem k tomu, že lidské ucho slyší zhruba do 20 kHz, je tento údaj spíše marketingovým lákadlem bez reálné konkurenční výhody. Možná ale vysoké frekvence ocení váš pes nebo kočka, případně netopýr na půdě.

Aplikace AI Life

Doprovodná mobilní aplikace AI Life od Huawei je patrně jedna z těch nejjednodušších. Po spuštění je třeba vybrat daný produkt, přičemž veškeré ovládací prvky najdete v jediném okně. Velmi jasně se zobrazuje status zařízení (zdali je připojeno) a také úroveň nabití jednotlivých sluchátek i pouzdra zvláště.

V dalším panelu se ovládá ANC. Můžete jej vypnout, zapnout, nebo aktivovat transparentní režim pro propuštění okolních zvuků. Dále lze vybírat ze tří režimů dle účinnosti redukce okolního hluku.

Pod další záložkou s názvem Kvalita zvuku se ukrývá velmi jednoduchý ekvalizér, který nabízí pouze výchozí režim a případně zvýraznění basů, nebo zvýraznění výšek. Žádné detailnější nastavení bohužel není možné.

Můžete si pohrát také s nastavením dotykového ovládání. K dispozici je dvojité poklepání, klepnutí a podržení nebo potažení nahoru či dolu. Takto můžete ovládat přehrávání či telefonní hovory i nastavovat hlasitost nebo ANC.

Posledních pár funkcí zahrnuje test vhodnosti koncovek, možnost přehrát zvuk na sluchátkách, pokud je nemůžete najít, a samozřejmě zde nechybí možnost aktualizace aplikace.

Zároveň nutno zmínit, že aplikaci nenajdete na Google Play, ale musíte využít Huawei App Gallery. Se stažením a instalací z App Store není problém. Rozhraní je kompletně lokalizováno do českého jazyka.

Zvuk a ANC

U levnějších modelů často bývá slabým místem kvalita zvukového přednesu. V tomto případě jsem ale byl příjemně překvapen. Ačkoliv basová složka by mohla být přítomnější, celkový frekvenční i dynamický rozsah není vůbec špatný. Zvuk je konkrétní a ve slepém testu bych určitě odhadoval cenu okolo 4–5 tisíc korun, ne 2 390 korun včetně DPH. Za příjemnou cenu tedy v tomto případě dostanete hodně muziky. Hlasitost je poměrně vysoká, takže jsem se většinou pohyboval zhruba okolo 50 %.

ANC využívá dvojice mikrofonů. Při porovnání s dražší konkurencí samozřejmě zjistíte, že neodfiltruje nežádoucí hluk tak dokonale. Zásah této technologie do poslechu ale určitě je poznat a běžné použití tak jistě zpříjemní.

Pokud ale cestujete často a ANC má pro vás zásadní význam, podíval bych se po nějakém dražším zařízení s propracovanějším řešením. Na druhou stranu – opět s přihlédnutím k cenové hladině zde není prostor pro zásadní kritiku. Podobná sluchátka se špičkovým ANC totiž vyjdou klidně na trojnásobek.

Při telefonních hovorech jsem nezaznamenal žádné problémy. Zvuk je na obou stranách jasný a zřetelný.

Pohodlí a ovládání

Co se týče pohodlí, musím uznat, že především díky mnohokrát ověřenému tvaru není problém s nasazením ani následným setrváním v uších. Tento typ konstrukce přece jen používá Huawei i mnohé další značky už několik let. Z hlediska výměnných nástavců jsem si již tradičně vystačil s prostřední velikostí, která mým zvukovodům ve většině případů vyhovuje.

Taktéž dotykové ovládání nabízí poměrně standardní sadu pokynů a dá se na to tedy velmi rychle zvyknout. Některá gesta, jako například potažení pro nastavení hlasitosti, jsou u takto malých špuntů z počátku obtížnější, ale opět se s tím dá sžít. S odezvou ovládání jsem byl po dobu testování spokojen. Spolehlivost byla relativně vysoká a reakce na sebe nenechala nijak dlouho čekat.

Otevření pouzdra a vyjmutí jeho obsahu funguje bez jakýchkoliv potíží. Magnety jsou přiměřeně silné.

Výdrž baterie

Kapacita baterie v každém sluchátku činí 55 mAh a v pouzdře 410 mAh. Výrobce udává výdrž až 6 hodin přehrávání se zapnutým ANC (hlasitost 50 % a kodek AAC). S vypnutým ANC je to o hodinu a půl déle. Pokud máte po ruce nabíjecí pouzdro, výdrž se má prodloužit na 18,5 hodiny (s ANC), nebo dokonce 28 hodin (bez ANC).

V reálu jsem se dostal mírně pod tyto hodnoty. Od slibovaných 6 hodin přehrávání bych tedy odečetl necelou půlhodinu, avšak záleží vždy na konkrétních podmínkách.

Co se týče nabíjení, Huawei slibuje plné dobití v pouzdře za 60 minut a dobití pouzdra bez sluchátek kabelem za 110 minut. Tyto hodnoty naproti dříve vyřčenému zcela odpovídají realitě. Bezdrátové nabíjení chybí.

Závěrečné hodnocení

Sluchátka značky Huawei recenzujeme poměrně často (možná i díky množství nabízených modelů) a závěrečná hodnocení většinou dopadají dobře. Občas někde k dokonalosti něco schází, mnohé drobnosti ale vyváží zajímavá cena. Dost podobné pocity mám i v tomto případě.

Za cenu okolo 2 tisíc dostanete designově nijak speciální, ale povedená sluchátka se slušným zvukem i relativně účinným ANC. Oproti FreeBuds 3 nebo FreeBuds 4 je zde konečně i relativně slušná výdrž na baterii. Aplikaci sice nenajdete na Google Play, ale jinak je velmi jednoduchá a přehledná.

Pokud hledáte slušná sluchátka, která nebudou stát majlant, a jste ochotní jim pár drobností odpustit, FreeBuds 5i mohou splnit vaše očekávání. Oproti některým starším modelům nabídnou lepší výdrž na baterii a příjemný bonus představuje také multipoint připojení.

Huawei FreeBuds 5i 7.8 Design a zpracování 7.4/10

















Kvalita zvuku a ANC 8.1/10

















Chytré funkce 7.6/10

















Poměr ceny a výkonu 9.2/10

















Mobilní aplikace 6.8/10

















Klady výborný poměr ceny a výkonu

ANC i transparence

kromě běžných kodeků i LDAC

certifikace IP54

multipoint připojení Zápory příliš jednoduchý ekvalizér

chybí bezdrátové nabíjení

slabší basy

