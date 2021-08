Recenze sluchátek Huawei FreeBuds 4: potěší zvukem, zklamou výdrží

Na jaře jsem měl možnost otestovat zajímavá sluchátka Huawei Freebuds 4i, která za cenu pod 2000 Kč nabídla mnoho funkcí i slušný zvuk. Nyní se mi do rukou dostal nový model Freebuds 4. Ten by měl mít některé funkce navíc i ještě kvalitnější zvukové podání. Jestli to tak je i doopravdy zjistíte v následující recenzi.

Design a zpracování

Obsah balení odpovídá sluchátkům nižší cenové kategorie. Najdeme zde pouze nabíjecí kabel, papírové manuály a samotná sluchátka.

Nabíjecí krabička sluchátek je na první pohled plastová s matnou úpravou v šedém barevném provedení. V prodeji je ale také čistě bílá varianta. Tvarově se jedná o malý oblázek doplněný o logo Huawei, USB-C konektor pro nabíjení a miniaturní diodu na přední straně. Z boční strany pak najdete jediné tlačítko pro párování sluchátek.

Po otevření vykouknou zrcadlově lesklá sluchátka ve stříbrno-šedé barvě. Nožička je oproti předchozí generaci Freebuds 4i o kus delší, ale největším rozdílem je chybějící gumová koncovka. V tomto případě tedy nejde o špunty ale o klasické pecky.

Nevýhodou této konstrukce je, že o něco hůře drží v uších a taktéž izolace od okolních zvuků není zdaleka taková, jako je u špuntů. V uších ale působí příjemněji, takže se více hodí pro delší několikahodinové použití například v kanceláři. Osobně musím uznat, že jsem během používání neměl problémy s vypadáváním sluchátek.

Možná právě díky delší nožce drží i přes otevřenou konstrukci poměrně spolehlivě. Mám ale na mysli běžný pohyb v podobě chůze, sezení na místě nebo jednoduchých manuálních činností. Pro sport a prudké pohyby tento model konstruován není.

Lesklá sluchátka jsou v uších dosti nápadná a přirozeně přitahují zrak. Při bližším pohledu ale často dojem kazí viditelné otisky prstů. Ačkoliv jsem většinou fanoušek spíše decentnějších barev a matných provedení, musím uznat, že FreeBuds 4 nevypadají vůbec špatně.

Parametry a funkce

Výbava sluchátek je poměrně bohatá. Tím zásadním je ANC v podobě Open-fit Active Noise Cancellation 2.0, takže jakási vylepšená verze potlačení okolního hluku. Dále pak nechybí dotykové ovládání pomocí gest i vestavěné mikrofony pro telefonní hovory. Oproti modelu 4i jsou zde větší 14,3mm měniče a také podpora kodeků AAC a SBC. Konektivitu s telefonem obstarává klasicky Bluetooth ve verzi 5.2.

Na krabičce můžete najít údaj o frekvenčním rozsahu sluchátek, který má dosahovat až k 40 kHz. Vzhledem k tomu, že lidské ucho slyší pouze do 20 kHz, to beru spíše s úsměvem. Jedné věci ale nerozumím. FreeBuds 4 jsou sluchátka, která zvládají bezdrátové nabíjení, což je v této cenové kategorii určitě velká konkurenční výhoda. Háček je v tom, že Huawei vyrábí dvě varianty sluchátek: s bezdrátovým nabíjením a bez něj. Samozřejmě, že evropský model tuto funkci postrádá, ale například čínská sluchátka ji umí.

Pokud tedy o FreeBuds 4 hledáte informace na zahraničních webech, velmi často dochází ke zmatení a kolikrát i české e-shopy mají tuto informaci špatně. Nevím, kolik peněz Huawei tímto krokem ušetřil, myslím ale, že to spolehlivě zmátlo a rozezlilo velké množství zákazníků i prodejců.

Z chytrých funkcí pak nechybí detekce nasazení v uších nebo možnost připojení ke dvěma zařízením současně. Výrobce deklaruje také odolnost IPX4, tedy ochranu proti stříkající vodě.

Zastavit se pak musím i u dotykového ovládání, které umožňuje nastavení jednotlivých gest pro různé úkony. Sluchátka rozeznávají poklepání, podržení sluchátka a potažení nahoru nebo dolů pro úpravu hlasitosti. S trochou cviku je možné všechna tato gesta spolehlivě využívat. Osobně jsem si zvykl nejvíce na nastavování hlasitosti potažením, tam vidím největší přidanou hodnotu.

Doprovodná aplikace

Pro spolupráci se sluchátky je vhodné nainstalovat aplikaci HUAWEI AI Life, která nabízí široké možnosti použití. Tím základním je zobrazení úrovně nabití jednotlivých sluchátek i krabičky nebo zapnutí ANC módu a nastavení jeho režimu.

V pokročilejším nastavení je pak možné upravit ovládání pomocí gest, zasahovat do kvality zvuku telefonních hovorů nebo aktivovat ekvalizér, který ale bohužel umí jen dva režimy, a to zvýraznění výšek a zvýraznění basů. Můžete aktivovat také funkci pro detekci nasazení sluchátek do uší.

U každého sluchátka zvlášť je možné spustit přehrávání zvuku, který poslouží v případě, že jste sluchátka poztráceli. Tento zvuk není nijak extra hlasitý, ale pro objevení sluchátek v rámci menšího bytu určitě postačí. Za tuto chytrou funkci si tedy Huawei určitě zaslouží pochvalu.

Aplikace HUAWEI AI Life u sluchátek FreeBuds 4 sice nenabízí nekonečné možnosti nastavení a funkcí, nicméně vše je velmi intuitivní a pro ovládání opravdu příjemné. Během používání jsem s aplikací žádné problémy neměl a musím tedy hodnotit pozitivně. Nejvíce jsem ocenil přehlednost uživatelského rozhraní aplikace.

Přehrávání hudby a telefonování

Při poslechu hudby jsem model FreeBuds 4 srovnával se starším modelem FreeBuds 4i. Nová sluchátka měla o něco více basů, za což patrně může větší měnič uvnitř. Celkově se mi tedy nová sluchátka jevila jako více dynamická. Jinak byl ale zážitek z poslechu velmi blízký.

Hlasitost sluchátek je nižší, nicméně ani na maximální úroveň poslechu jsem nepocítil žádná zkreslení nebo jiné zhoršení kvality zvuku. Slyšet jsou veškeré detaily a řekl bych že žánrově jsou nová sluchátka dost univerzální. Zvuk tedy rozhodně není slabou stránkou FreeBuds 4.

Přestože sluchátka jsou otevřené konstrukce, ANC funguje překvapivě dobře. V aplikaci můžete aktivovat dva stupně potlačení okolního šumu. Režim pro hlučná místa docela spolehlivě sníží úroveň hlasitosti okolních zvuků, především pokud se jedná o hlubší a opakující se zvuky v podobě mikrovlnky nebo pračky. Předpokládám tedy, že dobře poslouží i při cestách letadlem. Zapnuté ANC se ale neblaze projeví na výdrži baterie, při použití je tedy potřeba zvážit vaše priority.

FreeBuds 4 jsem si oblíbil i pro telefonní hovory. Absolvoval jsem s nimi i delší konverzace trvající okolo 20-30 minut a musím přiznat, že tato konstrukce mi pro telefonování vyhovuje více než klasické špunty. Zvuk na mé straně byl vždy kvalitní a ani od protější strany jsem nikdy nezaslechl stížnosti na srozumitelnost nebo hlasitost zvuku.

Baterie a výdrž

V oblasti baterie mne nejvíce mrzí absence již zmíněného bezdrátového nabíjení, které by z těchto sluchátek udělalo skvěle vybavený model za příznivou cenu. Bohužel, nedá se nic dělat, pojďme se podívat na výdrž FreeBuds 4.

Na jedno nabití bez ANC mi sluchátka vydržela hrát téměř přesně 4 hodiny, což se shoduje i s oficiálními údaji, které udává Huawei. Aktivace ANC vám pak ubere téměř polovinu života na baterii. Dostanete se na pouhé asi 2,5 hodiny, což už v mnoha situacích může být na obtíž.

Celková výdrž sluchátek při dobíjení z krabičky je 14 hodiny (s ANC) respektive 22 hodin (bez ANC). Kapacita baterie ve sluchátku je 30 mAh a nabíjecí krabičky 410 mAh. Nabíjení pak zabere asi hodinu.

Pro běžné kancelářské použití, kdy máte k dispozici elektřinu i možnost nabíjet sluchátka z krabičky, je výdrž dostačující. Horší to bude například v případě delšího cestování, při kterém už nějaké 2-4 hodiny výdrže sluchátek mohou limitovat a ani celková výdrž bohužel neoslní.

Závěrečné hodnocení

Huawei FreeBuds 4 jsou sluchátka, která toho za cenu 2 799 Kč umí dost. Zvládají funkční ANC, zvukově nejsou vůbec špatná, hodí se pro telefonní hovory a umí i dotykové ovládání. Výborná je i jednoduchá a intuitivní aplikace s chytrými funkcemi, jako je vyhledávání sluchátek pomocí zvuku.

Zklamáním je pak chybějící bezdrátové nabíjení, které sice sluchátka umí, ale jen na některých trzích. Ani celková výdrž sluchátek na baterii pak není nijak oslnivá a pro někoho může být nedostatečná. Dále bych pak mohl vytknout i příliš jednoduchý ekvalizér, který umí jen dva základní módy.

Největším rozdílem oproti staršímu modelu FreeBuds 4i je vlastně konstrukce sluchátek. 4i pak mají paradoxně lepší výdrž na baterii i přesto, že také disponují ANC. Zvukově na tom ale nejsou tak dobře. Upgrade z těchto sluchátek je tedy diskutabilní. A vlastně ani oproti přímému předchůdci – modelu FreeBuds 3 toho nové „čtyřky“ zas tolik nepřináší.

Ačkoliv Huawei FreeBuds 4 nejsou vůbec špatná sluchátka, na trhu to nebudou mít jednoduché. Sluchátka s bezdrátovým nabíjením začínají už na nižších cenových úrovních a taktéž funkční ANC v dnešní době zdaleka není jen výsadou drahých modelů. Velkou konkurencí pak mohou být i sluchátka z vlastních řad Huawei FreeBuds Pro, které se dají pořídit už okolo 3 000 Kč a nabídnou ono bezdrátové nabíjení i téměř dvojnásobnou výdrž.