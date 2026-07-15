Christopher Nolan šokuje. Podle něj umělá inteligence u Generace Z naprosto pohoří

- Známý britský režisér se vyjádřil ke vztahu Generace Z a umělé inteligence
- Podle něj mají mladí lidé k AI velmi střídmý a odměřený postoj
- Pozitivní dopad by to dle jeho názoru mohlo mít také na produkci filmů
Zpráv o tom, jak umělá inteligence vezme lidem práci a ve finále udělá jejich životy horší, jsme už četli mnohokrát. AI se prosazuje v mnoha odvětvích a často takovou rychlostí, že jsou tyto otázky na místě. I když je snadné propadnout technopesimismu, někteří stále věří, že lidé před moderními technologiemi nekapitulují. Mezi ně patří také známý hollywoodský režisér Christopher Nolan, který má na svém kontě například takové hity, jako sérii Temný rytíř, Tenet, Počátek, Dunkerk, Oppenheimer či Interstellar.
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Nolan vnímá vztah budoucí generace k umělé inteligenci pozitivně
Tento britský režisér, producent a scenárista má také několik zajímavých postřehů ohledně generativní umělé inteligence a dalších moderních systémů umělé inteligence založených na velkých jazykových modelech. Nolan nevlastní smartphone; jinak by, jak sám říká, byl „strašně závislý“ na doomscrollingu. Rovněž se domnívá, že generativní umělá inteligence má v dnešním filmovém průmyslu omezený prostor pro rozvoj, protože v moderních hollywoodských produkcích zažívají renesanci praktické efekty a lidštější přístup k natáčení filmů.
Zvláště na něj zapůsobila reakce Generace Z na umělou inteligenci. Mladí lidé podle Nolana odmítají generativní AI, chatboty a velké jazykové modely (LLM), a to navzdory bezprecedentním finančním spekulacím, které mění tvář celého odvětví a slouží k propagaci tohoto zásadního technologického pokroku. „Posouzení AI ze strany generace Z bylo okamžité a tvrdé,“ řekl Nolan s odkazem na postoj svých čtyř dětí k AI. Mladí lidé „velmi rychle vidí, o co se jedná – a je pro ně mnohem snazší to rozpoznat, protože to vzešlo z online světa, který znají opravdu dobře.“
Režisér není nutně proti všem aspektům systémů umělé inteligence založených na LLM, domnívá se však, že posedlost velkých technologických firem přeměnit každou digitální interakci na zážitek s chatbotem pravděpodobně nebude úspěšná. Generativní umělá inteligence se objevila ve špatnou dobu, uvedl Nolan, protože roste zájem o autentičtější formy vyprávění příběhů.