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ChatGPT už mluví jako člověk: nový režim GPT-Live si brzy vyzkoušíte na vlastní uši

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 9. 7. 16:00
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Žena používá hlasový režim ChatGPT Voice na telefonu

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  • OpenAI spouští nový hlasový režim GPT-Live pro ChatGPT Voice
  • Má lépe poznat pauzu v řeči a méně často uživatele přerušovat
  • Placené tarify dostanou GPT-Live-1, bezplatné účty menší GPT-Live-1 mini

ChatGPT dostává nový hlasový režim. OpenAI 8. července 2026 oznámila GPT-Live, nové hlasové modely pro ChatGPT Voice. Hlavní změna je jednoduchá: ChatGPT má lépe poznat, kdy člověk ještě mluví, a nemá tak často skočit do řeči po krátké pauze.

GPT-Live funguje ve full-duplex režimu. Model tedy může poslouchat a mluvit ve stejnou chvíli. V praxi má zvládat přerušení, kratší pauzy, rychlejší výměnu vět i situace, kdy uživatel jen hledá slovo a nechce ještě odpověď.

OpenAI nasazuje dvě varianty. GPT-Live-1 bude výchozím hlasovým modelem pro uživatele tarifů Go, Plus a Pro. Bezplatné účty dostanou GPT-Live-1 mini. Obě verze mají přinést přirozenější rozhovor, mini je ale menší model určený pro neplatící uživatele. Přesné technické rozdíly OpenAI v nápovědě k ChatGPT Voice nerozepisuje.

OpenAI režim postupně zapíná globálně na iOS, Androidu a webu ChatGPT.com. Dostupnost se během náběhu může lišit podle regionu, účtu a verze aplikace. Nový režim se při startu netýká pracovních prostorů ChatGPT Business, Enterprise a Edu.

Podle OpenAI může ChatGPT během hovoru krátce přitakat, nechat uživatele domluvit nebo zůstat potichu, když o to požádá. Live může používat také webové vyhledávání a paměť, pracovat s textem a obrázky ve stejném chatu a u některých odpovědí zobrazit vizuální karty, třeba počasí nebo sportovní výsledky.

ChatGPT Voice s vizuální kartou počasí v režimu GPT-Live
ChatGPT Voice může při hovoru zobrazit i vizuální kartu s odpovědí, například počasí.

Novinka má i omezení. Při startu nepodporuje video ani sdílení obrazovky. Uživatelé, kteří tyto funkce potřebují, mohou dál použít Advanced Voice Mode, pokud jej mají dostupný. Live zatím nefunguje ani v dočasných chatech, desktopové aplikaci, prostředí Work, Codexu, vlastních GPT, připojených aplikacích a pluginech.

U češtiny a hodnocení kvality bude potřeba počkat na běžné používání. OpenAI píše, že GPT-Live optimalizovalo pro některé nejpoužívanější jazyky v ChatGPT. U části jazyků se tak může objevit méně přirozený přízvuk nebo horší plynulost.



ilustrace hlasového ovládání s obrazem videem



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OpenAI tím posouvá ChatGPT mezi nejpřesvědčivější hlasové chatboty současnosti. Gemini Live má velkou výhodu v napojení na Android, kameru a sdílení obrazovky, jenže GPT-Live míří přímo na samotný rozhovor: méně čekání, méně skákání do řeči a přirozenější reakce uprostřed věty. Claude hlasový režim také nabízí, ale zatím spíš jako pohodlnější způsob zadávání než jako plnohodnotný živý dialog.

Pokud OpenAI dostojí svým slibům, uslyšíme rozdíl během prvních pár minut používání.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

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