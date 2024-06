ChatGPT je jen začátek! Apple chce mít v iPhonu všechny AI, výběr bude na vás

Apple potvrdil, že ChatGPT je jen začátek, časem bude na iOS k mání více AI modelů

Mezi AI si budete moct přepínat podle aktuální potřeby a schopností daného modelu

S ChatGPT se začíná proto, že je podle Applu prý „nejlepší“

V budoucnu by (nejen) v iPhonu mohla být dostupná i AI od Googlu a dalších hráčů

Apple se konečně vrhnul ve velkém do AI. Říká mu Apple Intelligence, pro vybraná zařízení bude součástí blížícího se iOS 18 a stojí primárně na ChatGPT. Alespoň prozatím.

Model podle potřeby

Apple Intelligence bude stát a padat se schopnostmi ChatGPT jen omezenou dobu. Na pořadu dne ale není nahrazení velkého jazykového modelu OpenAI vlastním modelem, nýbrž rozšíření nabídky o jiné modely. Na konferenci WWDC, respektive v jednom z následujících rozhovorů s iJustine to potvrdil sám Craig Federighi, senior viceprezident softwarového inženýrství a John Giannandrea, senior viceprezident pro strojové učení a AI strategii.

Ambice Applu by se měla soustředit na různé potřeby různých uživatelů tak, aby si sami lidi vybrali takový model, jaký bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám. Tedy pokud budete chtít něco napsat, vyberete si jeden model, zatímco na kódování vám může vyhovovat model jiný a vy si mezi nimi budete moct v rámci aplikací libovolně přepínat. Alespoň taková je vize, jakou Federighi v rozhovoru naznačil.

Jako prohlížeče a jejich vyhledávače

Federighi tak v podstatě naznačuje, že kdo bude chtít, bude si moct vybrat například Gemini od Googlu, Claude od Anthropicu, nebo Llama od Mety. Ne snad že by všechny případné modely Federighi oznamoval, naopak zdůraznil že neoznamuje vůbec nic, ale že svobodná volba mezi modely je přesně ten směr, kterým se chce Apple vydat. A o jiných modelech zatím nemůže být moc řeč, alespoň tedy co do kvalit a potenciálu skutečně masového využití.

Využití různých jazykových modelů Applu tak připomíná třeba prohlížeče, nebo vyhledávače. Také si můžete na Macu, Windows či Linuxu nastavit libovolný prohlížeč a v něm libovolný vyhledávač, který podle vás nejlépe odpovídá vašim potřebám a zdá se, že s AI to bude u Applu podobné.

Otázkou je, zda nejde jen o plánovaný preventivní ústupek regulátorům, protože se nedá očekávat, že by většina uživatelů něco takového řešila v míře větší než malé. Většina uživatelů nejspíš zůstane u standardního, Applem přednastaveného modelu. Obzvlášť pokud půjde o ChatGPT, který je de facto lídrem trhu. Rozdíly ve standardních schopnostech ChatGPT, Gemini a Claude jsou navíc do velké míry srovnatelné, a tak bude zajímavé sledovat, jestli bude mít možnost volby vůbec nějaký výrazný dopad třeba na kvalitu generovaných emailů.

Apple Intelligence

Apple se konečně vrhnul do AI ve velkém stylu, ostatně velká část hlavní prezentace WWDC byla právě o implementaci nástrojů generativní umělé inteligence do různých aplikací napříč iOS 18. Podle Federighiho chce Apple „začít s tím nejlepším“, a proto padla volba právě na OpenAI a jejich ChatGPT, byť před nějakou dobou kolovaly spekulace, že by se Apple mohl domluvit s Googlem a nasadit do iOS 18 jeho Gemini.

To se nestalo, ale nakonec to vypadá, že se Gemini do operačních systémů Applu stejně nakonec dostane. Za připomenutí ještě stojí, že jakkoliv může integrace Apple Intelligence do iOS působit užitečně, spousty uživatelů se netýká. Alespoň prozatím. Například na telefonech bude totiž k mání letos na podzim v betaverzi jen a pouze na iPhone 15 Pro a Pro Max a to pouze v případě, kdy budete mít nastavený jazyk zařízení na americkou angličtinu.