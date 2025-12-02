TOPlist

Česká strategie Zlín City: Arch Moderna láká prvním trailerem, vytvoříte v ní město jako Baťa

Michael Chrobok
Michael Chrobok 2. 12. 19:30
Screenshot ze hry Zlin City: Arch Moderna
  • Česká budovatelská strategie Zlín City: Arch Moderna láká na netradiční vizuál
  • Za ním nestojí umělá inteligence, ale poctivá ruční práce
  • K dispozici bude nejprve pro PC, podívat se má i na konzole a iOS

V Česku najdete jen málo měst, které by měly podobně silný příběh, jako je tomu v případě Zlína. Krajské město s přibližně 75 tisíci obyvateli v údolí řeky Dřevnice rozkládající se na hranici Valašska, Slovácka a Hané, bylo delší dobu spíše sídlem s regionálním významem. S nástupem Tomáše Bati se nicméně z města stala výkladní skříň funkcionalistické architektury a pojem, který je dobře známý i ve světě. Právě Baťovým odkazem se inspiruje také studio Polyperfect, které připravuje budovatelskou strategii s názvem Zlín City: Arch Moderna.

Malé dioráma inspirované historickým Zlínem

Titul, který na sebe nyní upozornil prvním trailerem, je budovatelská strategie inspirovaná zlatou érou Zlína, která kombinuje kouzlo skutečných miniatur, fotogrammetrie a Unreal Enginu 5. Hráči v ní budou mít za úkol stavět malá dioramata města zasazená do období let 1930 až 1940, plnit různé úkoly a výzvy a také reagovat požadavky občanů. Nemělo by se ovšem jednat o žádnou hektickou záležitost, ale spíše o relaxační zážitek.

Hlavní předností je především grafické zpracování, jež jde trochu proti proudu současných trendů. Namísto generování s pomocí umělé inteligence se v Polyperfect rozhodli pro vytváření vlastních miniatur, které skrze fotogrammetrii převádějí do digitálního prostředí. Grafika hry připomíná miniatury modelů vláčků, hraček nebo loutkových pohádek, které známe všichni z dětství. Inspiruje se i prací zlínských filmových ateliérů.

Titul by měl být nejen pohodovou zábavou, ale také prostředkem pro vzdělávání. Herní encyklopedie vypráví o velkých myšlenkách, moderní architektuře a historických osobnostech. Během hraní se můžete zaposlouchat do zvukových nahrávek, které namluví zlínští herci a dozvědět se tak něco nejen o Zlínu, ale také o architektuře či historii. Edukativní budovatelská strategie Zlín City: Arch Moderna bude k dispozici na PC (na konzole a iOS má dorazit později), nicméně autoři prozatím konkrétní datum neoznámili, stejně jako cenu. Titul si ovšem můžete přidat do wishlistu na platformě Steam.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

