Česká strategie Zlín City: Arch Moderna láká prvním trailerem, vytvoříte v ní město jako Baťa

V Česku najdete jen málo měst, které by měly podobně silný příběh, jako je tomu v případě Zlína. Krajské město s přibližně 75 tisíci obyvateli v údolí řeky Dřevnice rozkládající se na hranici Valašska, Slovácka a Hané, bylo delší dobu spíše sídlem s regionálním významem. S nástupem Tomáše Bati se nicméně z města stala výkladní skříň funkcionalistické architektury a pojem, který je dobře známý i ve světě. Právě Baťovým odkazem se inspiruje také studio Polyperfect, které připravuje budovatelskou strategii s názvem Zlín City: Arch Moderna.
Malé dioráma inspirované historickým Zlínem
Titul, který na sebe nyní upozornil prvním trailerem, je budovatelská strategie inspirovaná zlatou érou Zlína, která kombinuje kouzlo skutečných miniatur, fotogrammetrie a Unreal Enginu 5. Hráči v ní budou mít za úkol stavět malá dioramata města zasazená do období let 1930 až 1940, plnit různé úkoly a výzvy a také reagovat požadavky občanů. Nemělo by se ovšem jednat o žádnou hektickou záležitost, ale spíše o relaxační zážitek.
Hlavní předností je především grafické zpracování, jež jde trochu proti proudu současných trendů. Namísto generování s pomocí umělé inteligence se v Polyperfect rozhodli pro vytváření vlastních miniatur, které skrze fotogrammetrii převádějí do digitálního prostředí. Grafika hry připomíná miniatury modelů vláčků, hraček nebo loutkových pohádek, které známe všichni z dětství. Inspiruje se i prací zlínských filmových ateliérů.
Titul by měl být nejen pohodovou zábavou, ale také prostředkem pro vzdělávání. Herní encyklopedie vypráví o velkých myšlenkách, moderní architektuře a historických osobnostech. Během hraní se můžete zaposlouchat do zvukových nahrávek, které namluví zlínští herci a dozvědět se tak něco nejen o Zlínu, ale také o architektuře či historii. Edukativní budovatelská strategie Zlín City: Arch Moderna bude k dispozici na PC (na konzole a iOS má dorazit později), nicméně autoři prozatím konkrétní datum neoznámili, stejně jako cenu. Titul si ovšem můžete přidat do wishlistu na platformě Steam.