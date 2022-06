Češi za mobily ročně utratí 27 miliard. Jen Samsung jich každý den prodá 3 tisíce

Šéf mobilní divize českého Samsungu prozradil v rozhovoru zajímavé informace

Za rok se v Česku prodá přes 3,1 milionu telefonů

Podle expertů bude cena mobilů stoupat a prodeje lehce klesat

Češi jsou prý hračičkové, mají rádi vychytávky a novinky. Denně se u nás prodá na 11 tisíc chytrých zařízení, z toho 8,5 tisíce mobilních telefonů. Lidé obvykle mění mobil za 2 až 3 roky, v závislosti na věkové skupině. V příštím roce ale dají zákazníci přednost primárně dražším zařízením, protože chtějí odpovídající kvalitu, řekl Tomáš Balík, šéf mobilní divize českého Samsungu, v podcastu Agenda serveru Seznam Zprávy.

Češi utratí za mobily 27 miliard za rok

Téma inflace se podle Balíka do trhu zatím nepropsalo. Češi utratí za mobilní telefony 27 miliard ročně, což odpovídá 3,1 milionu přístrojů, 8,5 tisíce kusů za jeden jediný den. Samsung hraje na českém trhu (a nejen tady) prim, jde o jasnou jedničku, denně jich prý prodá až 3 tisíce.

Velké téma – i co do ceny mobilních telefonů – je však stoupající inflace, která v reálném čase žene nahoru ceny potravin, služeb, energií a třeba také pohonných hmot. Podle Tomáše Balíka ale v tuto chvíli ještě spotřebitelé inflaci u elektroniky nevnímají a „prubířským kamenem“ bude až druhá polovina roku. Domnívá se, že aktuálně jsou lidé v jakési euforii a nákup elektroniky je spíše impulzivním aktem než sofistikovaným plánováním.

Pro příští rok, ale dost možná i pro druhou polovinu letoška, Češi začnou více přemýšlet nad tím, co za své peníze dostanou. Balík otevřeně hovoří o tom, že spotřebitelé začnou víc nakupovat produkty s vyšší cenovkou, u kterých je příslibem delší trvanlivost nebo třeba doprovodné služby. Kvalita za adekvátní cenu, chtělo by se říct. Zároveň to ale znamená, že počet prodaných kusů bude klesat.

Konkurence pro Samsung

Samsung dlouhodobě protežuje filosofii „připlaťte a budete se mít lépe“. Balík v tomto ohledu zmiňuje jako konkurenci hlavně Apple, který méně štěpí trh. Jeho hlavní produktová řada iPhone začíná každoročně s cenou kolem 20 tisíc korun a jde tak o vysoce prémiové přístroje. Za své úspory dostanou zákazníci lety prověřené výrobky s dlouholetou softwarovou podporou.

Trend softwarových aktualizací naplno rozjel také Samsung. Posledním generacím telefonů z řad Galaxy S, Galaxy Z a také Galaxy A přislíbil 4 velké aktualizace systému Android a 5letou podporu týkající se bezpečnostních aktualizací. Rozšířenou podporu softwarových updatů korejský gigant ohlásil i u hodinek od modelu Galaxy Watch 4.

Naopak v nižších cenových patrech Samsungu konkurují zejména větší či menší čínští výrobci: v minulosti to byl hlavně Huawei, nyní spíše Xiaomi a velmi ambiciózní Realme spadající do holdingu BBK Electronics.

Bude se více šetřit? Prý ne

Samsung nabízí svůj hardware v prémiovém i nižším segmentu. Zástupce značky však v podcastu potvrdil, že Samsungu se nejlépe prodávají dražší telefony, u nichž prý zákazníci šetřit nebudou ani v příštím roce. Jen pro ilustraci, svůj aktuálně nejdražší telefon prodává korejská společnost za necelých 37 tisíc korun včetně DPH. Jedná se o Galaxy Z Fold 3, nejpokročilejší skládací smartphone na trhu, který se ani zdaleka neřadí k „masovkám“.

Ale za kolik peněz si kupuje telefon průměrný Čech? Dle slov Tomáše Balíka je aktuální průměrná cena telefonu prodaného v ČR asi 8 800 Kč s daní. To je segment střední až vyšší střední třídy, ve kterém Samsung nedominuje a spíše bojuje s levnější Čínou.

Jako ukázka poslouží třeba srovnání Galaxy A53, tedy velmi zajímavé nabídky s cenou kolem 8 500 Kč, a čínské konkurence od Xiaomi, Redmi, Realme nebo OnePlus. Samsung v těchto dnech nabízí již velmi konkurenceschopné produkty i ve střední třídě, navrch s 5letou podporou. Čínské značky pro změnu bodují se zlevněnými vlajkovými modely z loňska. Zdali se zákazníci rozhodují i na základě toho, z jaké země výrobce je, Balík v rozhovoru nekomentoval.