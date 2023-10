Češi, stahujte! Řada Galaxy S23 dostává aktualizaci na One UI 6.0

Android 14 s nadstavbou One UI 6.0 dorazil na první zařízení z řady Galaxy S23

Aktualizace nabízí řadu větších a menších vylepšení

Radovat se mohou také uživatelé v Česku

Aktualizace na novou verzi operačního systému Android bývají velkou bolístkou řady výrobců, obzvláště ve srovnání s konkurenčním iOS. Nejen Google se svými Pixely je ale schopen nabídnout nejnovější verzi systému poměrně rychle – v posledních letech se na něj dotahuje největší výrobce smartphonů na světě, Samsung. Tomu sice aktualizace nějakou chvíli trvají, na druhou stranu přichází společně s nadstavbou One UI, která patří mezi nejlepší prostředí v chytrých telefonech a čistý Android obohacuje o řadu užitečných vychytávek. Tentokrát se dočkali majitelé vlajkové řady Galaxy S23, na kterou dorazila aktualizace na Android 14, včetně prostředí One UI 6.0. Co přináší nového?

Spousta drobných změn

Novinek je skutečně požehnaně, pojďme se tedy podívat na ty nejzásadnější. Změnou prošel panel rychlého spuštění, který nabízí nové rozložení tlačítek, okamžitý přístup k úplné nabídce panelu nebo vylepšené rozvržení oznámení s výraznějšími ikonami a seřazení podle času. Proměnou prošla i aplikace fotoaparátu, která nabízí jednoduchý a intuitivní design, možnost přidat si vlastní pomůcky fotoaparátu, více možností pro zarovnání vodoznaku, snadné skenování dokumentů, rychlejší přístup k nastavení rozlišení, udržování roviny snímků nebo tři možnosti optimalizace kvality. Vylepšení se nevyhnuly ani aplikace galerie, editor fotografií, studio (editor videa) či videopřehrávač.

Samsung se zaměřil také na jednu z nejpoužívanějších aplikací, kterou je počasí. To nabízí uživatelům více informací, jako je předpověď silných bouřek, sněhu či deště a nechybí ani informace o povětrnostních podmínkách. Samozřejmostí je také informace o různých fázích Měsíce, atmosférickém tlaku, viditelné vzdálenosti nebo o rosném bodu a směru větru. V rámci interaktivního zobrazení mapy můžete zjistit počasí pro danou oblast, i když neznáte konkrétní název obce. Korejský gigant ale nezapomněl ani na své ostatní aplikace. Samsung Health má přepracovanou domovskou obrazovku a nastavitelnou velikost sklenic pro dodržování pitného režimu, kalendář poskytne přehledný plán událostí, připomenutí lze nastavit i na konkrétní místo a prohlížeč Samsung Internet umí přehrávat videa i na pozadí.

Vylepšení se dočkalo i samotné prostředí. Zamykací obrazovka nabídne novou polohu hodin, popisky ikon na domovské obrazovce jsou zjednodušeny, v rámci multitaskingu zůstávají otevřená vyskakovací okna, před sdílením obrázku si můžete prohlédnout jejich náhled a inteligentní výběr umí nově změnit velikost textu z připnutého obsahu. Pokud využíváte rutiny, potěší vás nové podmínky při přehrávání médií a nové akce. Samsung také přepracoval inteligentní návrhy, ve vyhledávání se po podržení objevují i rychlé akce jednotlivých aplikací, Samsung Pass dostal podporu pro Passkeys a režim letadlo si pamatuje vaši preferenci zapnuté Wi-Fi a Bluetooth. Drobných vylepšení se dočkala také aplikace Moje soubory či funkce Usnadnění a Digitální rovnováha.

Aktualizace se aktuálně šíří na smartpohnech řady Galaxy S23 také v České republice (na redakčním Galaxy S23 Ultra již stahujeme), přičemž velikost updatu jsou 3 GB, což rozhodně není málo. Dorazila aktualizace také na vaše chytré telefony od Samsungu? Která novinka vás potěšila nejvíce? Dejte nám vědět do komentářů.