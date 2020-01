Bude to skutečně Fold 2? Druhý ohebný Samsung možná změní název

Není žádným tajemstvím, že Samsung 11. února v San Franciscu představí svůj druhý ohebný smartphone. Až doposud to vypadalo, že se bude jmenovat Galaxy Fold 2, nicméně nově uniklá fotografie, která byla pravděpodobně pořízena na interní prezentaci během veletrhu CES, odhaluje zcela nové detaily.

Druhý smartphone s ohebným displejem by se měl jmenovat Samsung (Galaxy) Bloom. Chystané véčko má pohánět loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 855. Telefon tak bude mít srovnatelný výkon s většinou současných vlajkových modelů a chybět nebude ani podpora moderních technologií, například v oblasti zpracování obrazu. Zatím není jasné, zda bude čipset spárován se separátně umístěným 5G modemem, nebo jej Samsung u tohoto modelu vynechá.

Samsung si je rovněž dobře vědom vyšší náchylnosti ohebného displeje u modelu Galaxy Fold. Bloom véčkovou konstrukcí by měl nabídnout speciální flexibilní vrstvu s označením UTG – Ultra Thin Glass.





Mělo by se jednat o speciální „ohebné sklo“ s tloušťkou od 30 do 100 µm (pro srovnání, průměr lidského vlasu je od 18 do 180 µm), které je výrazně více odolné a především jej nepoškrábete zatlačením nehtu.

Připravované véčko má také disponovat 10Mpx selfie kamerkou umístěnou do otvoru v displeji, parametry duálního fotoaparátu na zádech zatím neznáme, ale spekuluje se, že hlavní fotoaparát by měl mít 108 megapixelů, jako u Samsungu Galaxy S20.

Je také možné, že název Bloom je pouze kódovým označením (Galaxy S20 je vyvíjen pod názvem Hubble) a prodejní jméno bude odlišné.