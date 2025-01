Bude iPhone 17 nejdražší v historii? Jsou pro to hned dva důvody

Chystaná řada iPhonů 17 nejspíše podraží

Ukazují na to především dva zásadní faktory

Jestli tomu tak skutečně bude se dozvíme už na podzim

Chytré telefony od Applu rozhodně nepatří mezi ty nejlevnější zařízení na trhu, nicméně ve srovnání s konkurencí je rozhodně nelze označit za ty nejdražší. Gigant z Cupertina se snaží držet cenu svých telefonů co možná nejníže, i s ohledem na skutečnost, že meziročně nepřináší tolik změn, nicméně je zde hned několik indicií, že příští generace iPhonů 17 dozná zvýšení ceny. Ve hře jsou rovnou dva zásadní důvody, proč by mohl Apple za svá budoucí zařízení chtít více peněz, než kdy předtím.

O prémiové modely je velký zájem

Není asi velkým překvapením, že prémiové modely s přídomkem Pro patří mezi zákazníky k velmi oblíbeným. Tento trend se navíc potvrzuje i v případě aktuální řady iPhone 16, kdy základní model je po dlouhé době extrémně výhodný, nejen svou cenou, ale také funkcemi, které za Pro modely příliš nezaostávají. Ostatně základní iPhone 16 disponuje Dynamickým ostrovem, akčním tlačítkem a také novým Capture tlačítkem, které by z pohledu Applu dávalo smysl vyhradit pouze pro vybavenější modely.

Tento trend potvrzuje také analytik Ivan Lam z Counterpoint: „Prodejnost iPhonů se snížila, ale zákazníci se přeorientovali na nejvyšší modely Apple, což pomohlo vyrovnat část poklesu. Na trzích, jako je Čína vidíme, že podíl prodaných zařízení řady Pro roste. Pro ilustraci, zařízení Pro a Pro Max se v Číně během 4. čtvrtletí 2023 pohybovala na úrovni podílu okolo čtyřiceti procent, ale ve 4. čtvrtletí 2024 pravděpodobně uvidíme, že se finální čísla překlopí nad polovinu.“

iPhone Air může mít prémiovou cenu

Patrně nejvíce spekulovaným modelem je ten s přídomkem Air, který by v portfoliu měl nahradit neúspěšný iPhone 16 Plus. Jednou z třecích ploch, na které se leakeři prozatím neshodnou, je cena. Zatímco někteří zastávají tvrzení, že Air nahradí model Plus nejen s ohledem na výbavu, ale bude pokračovat i v podobné cenové politice, jiní se domnívají, že si Apple za novinku nechá pořádně zaplatit a podle některých bude dokonce nejdražším modelem z celé řady iPhone 17.

Ačkoli by dávalo smysl, aby Apple příliš cenu nepřestřelil a držel se při zemi, je nutné mít na paměti skutečnost, že výzkum a vývoj nového typu iPhonu něco stojí a gigant z Cupertina jistě bude chtít, aby se mu jeho náklady co nejdříve zaplatily. S ohledem na tyto faktory lze předpokládat, že příští generace iPhonů bude přeci jen o něco dražší, než jak tomu bylo doposud. Předpokládané ceny příštích modelů jsou následující:

iPhone 17: 799 nebo 849 dolarů (cca 24 až 26 tisíc korun s daní)

iPhone 17 Air: 999 dolarů (cca 30 tisíc korun s daní)

iPhone 17 Pro: 1099 dolarů (cca 33 tisíc korun s daní)

iPhone 17 Pro Max: 1299 dolarů (cca 39 tisíc korun s daní)

Jinými slovy by Apple mohl zvýšit ceny modelů Pro a Air přibližně o 100 dolarů (cca 3 tisíce korun s daní), ale základní model iPhone 17 by příliš nezdražoval. Navzdory inflaci a dalším ekonomickým trendům Apple v posledních letech udržuje ceny svých vlajkových iPhonů na stejné úrovni. Náznaky však směřují k tomu, že v roce 2025 bude čas udělat změnu.