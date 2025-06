Brutálně levný tablet od Xiaomi míří do Česka. Koupíte ho za pouhé 3 tisíce

Xiaomi do Česka vypouští neuvěřitelně levnou novinku a nezapomnělo do ní, vzhledem k ceně, narvat slušný výkon. Konečně se tak dočkáme nové generace oblíbeného tabletu, a to sice Redmi Pad 2. Ten přichází snad v nejlepší moment roku, jelikož jde o skvělý tablet na léto, a ocení ho jak dospělí, tak děti. V Česku si ho můžete zakoupit ve dvou verzích, a to už za pouhých 2 990 Kč.

Tablet dostal vylepšení téměř ve všech směrech, díky čemuž se jedná o solidní zařízení; tím nejlepším je ale jeho nízká cena, ke které v prvních dnech můžete navíc získat zajímavou slevu.

Nový král střední třídy mezi tablety

Pokud Xiaomi něco umí skvěle, pak jsou to výkonná zařízení za neuvěřitelně nízké ceny. Do téhle kategorie spadá i nový Redmi Pad 2, který se snaží najít rovnováhu mezi cenou, výkonem a praktičností. To ho staví do vysokých příček mezi konkurenty.

Jeho hlavní přednosti spočívají ve velkém 11“ displeji s rozlišením 2560×1600 px, AdaptiveSync 90 Hz, velké baterii (9 000 mAh) a čtyřech reproduktorech s podporou Dolby Atmos. Pokud s tabletem plánujete trávit více času, určitě oceníte certifikaci TÜV Rheinland, díky které je zařízení šetrné k očím. Xiaomi se se svou novinkou snažilo zapůsobit i na komfort, což se podařilo.

A když už jsme u pohodlí, výkon také nezůstává pozadu… I přes nízkou cenu je totiž dostatečný a zvládne tak běžné aplikace, streamování nebo hraní. A pokud rádi kreslíte nebo píšete, potěší vás podpora stylusu Redmi Smart Pen.

Nový Redmi Pad 2 koupíte v akci za:

Ideální koupě

Nový Redmi Pad 2 je tak skvělý pro každého, kdo hledá slušnou výbavu za nízkou cenu. Je ideální na dlouhé letní cestování, zabaví i ty nejmenší a radost udělá i těm, kteří rádi využívají elektroniku ke studiu. To z něj dělá dobrého adepta na dárek k blížící se mu vysvědčení.

A to nejlepší? V prvních dnech ho zakoupíte levněji až o 1 500 Kč, a to díky kódu xiaomipad2, který si pro vás Mobil Pohotovost připravila. S tím navíc můžete kombinovat ISIC slevu na 7 %. V nabídce najdete levněji i atraktivní pouzdro a samozřejmě stylus Redmi Smart Pen, který možnosti tabletu vyzdvihne ještě výš. Celou nabídku si můžete prohlédnout zde.

Autor článku PR článek Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected]