BMW se nechce nechat zahanbit Teslou, vlastní autonomní řízení spustí už příští rok

- Německá automobilka BMW plánuje nasazení autonomního řízení do svých vozidel
- Systémy a technologie už jsou připraveny, čeká se na schválení regulačními úřady
- Bavorský gigant chce držet krok s Teslou, která patří mezi průkopníky v této oblasti
Schválení autonomního řízení vozidel FSD Supervised českým ministerstvem dopravy určitě nejednoho z nás překvapilo. Kdo se nenechal zaskočit byla automobilka Tesla, která prakticky obratem začala ve svých vozidlech tuto míru autonomního řízení povolovat. Ani ostatní automobilky ale nechtějí zůstat pozadu – bavorské BMW už ohlásilo, že od roku 2027 rozšíří své schopnosti v oblasti navigací řízeného, částečně automatizovaného řízení do městského prostředí, přičemž nejprve zahájí provoz v Německu a následně i na dalších trzích.
Autonomní řízení v BMW už příští rok
Chystaný systém od BMW dokáže pomocí vestavěné GPS navigace pomáhat s řízením, zrychlováním a zpomalováním vozidla jak na dálnicích, tak v městském provozu. Při jízdě ve městě může asistovat při změně jízdního pruhu, odbočování, dávání přednosti ostatním vozidlům a projíždění kruhových objezdů. Jelikož se však jedná o asistenční systém úrovně 2, řidiči musí i nadále sledovat silnici a být připraveni kdykoli převzít řízení. Na dálnici BMW řidičům umožní sundat ruce z volantu – na místních komunikacích však budou muset mít ruce na volantu.
Potřebné kamery a senzory jsou již zabudovány do modelů jako BMW řady 3, řady 7, X5, iX3 a iX4. BMW může tuto funkci aktivovat prostřednictvím bezdrátové aktualizace softwaru. Systém splňuje nové evropské bezpečnostní předpisy, které poprvé umožňují automobilům navrhovat a provádět automatizované jízdní manévry v městském provozu a BMW uvádí, že externí odborníci již tuto konfiguraci otestovali v reálném provozu a potvrdili, že splňuje veškeré technické normy. Konečné oficiální schválení ze strany vládních orgánů se očekává na počátku roku 2027.
BMW je zatím posledním výrobcem automobilů, který se zavázal uvést na trh funkci částečně autonomního řízení ve městě, čímž se snaží držet krok s Teslou a jejím systémem Full Self-Driving. BMW nedávno představilo svou platformu nové generace Neue Klasse, která zahrnuje asistenční systém pro řidiče částečně založený na technologii od Qualcommu.