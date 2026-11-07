Bluetooth přichází s novým standardem Core 7, výrazně zrychlí přenos dat

- Bluetooth se může těšit na užitečné vylepšení
- Funkce High Data Throughput v rámci standardu Bluetooth Core 7.0 výrazně zvýší přenosové rychlosti
- To umožní poslech kvalitnější hudby či rychlejší aktualizace chytrých hodinek
Technologie Bluetooth patří mezi nejpoužívanější standardy bezdrátového spojení na světě, ostatně je poměrně velká pravděpodobnost, že i vy jej používáte každý den. Zatímco ve svých začátcích se jednalo především o spolehlivý způsob pro přímý přenos dat, časem se z něj stal standard pro připojení periferií k zařízením, třeba sluchátek k chytrému telefonu nebo bezdrátové myši k počítači. Nyní chce skupina Bluetooth Special Interest Group (SIG) posunout tuto technologii zase o kousek dále a oficiálně přijala Bluetooth High Data Throughput (HDT) jako volitelnou funkci standardu Bluetooth Core 7.0.
Bluetooth dostane velmi užitečné vylepšení
Novinka zvyšuje maximální podporovanou přenosovou rychlost Bluetooth LE z 2 Mbps na 7,5 Mbps, což umožní streamování zvuku ve vyšší kvalitě a přinese také zlepšení výdrže baterie a spolehlivosti. Hlavním uplatněním technologie Bluetooth HDT bude opět bezdrátový přenos zvuku, přičemž první zařízení podporující tuto novou funkci by se měla objevit někdy v roce 2027. Zvýšená přenosová rychlost umožní přenos zvuku ve vysoké kvalitě, ale také nové zážitky související s bezdrátovým poslechem hudby, včetně prostorového zvuku a vícekanálového surroundového zvuku, aniž by byly nutné proprietární bezdrátové formáty.
Bluetooth HDT přinese výhody i dalším bezdrátovým zařízením, nejen sluchátkům. Chytré hodinky by mohly například synchronizovat více údajů o tréninku, zdraví a kondici s telefonem, aniž by se zkrátila výdrž baterie. Zařízení pro prostorové výpočty a rozšířenou realitu by mohla nabídnout plynulejší zážitky bez nutnosti připojení k Wi-Fi a technologie HDT bude přínosem i pro stále rostoucí počet osobních zařízení s umělou inteligencí, kterým umožní efektivněji předávat data ke zpracování smartphonem, díky čemuž budou moci být lehčí a menší.
I tak jednoduchá činnost, jako je aktualizace firmwaru u chytrých hodinek nebo zařízení pro chytrou domácnost, by mohla být výrazně rychlejší a méně otravná. „Bluetooth HDT posouvá technologii Bluetooth na novou úroveň výkonu, rozšiřuje její uplatnění na spotřebitelském, komerčním i průmyslovém trhu a vytváří silný základ pro další generaci bezdrátových inovací,“ říká Neville Meijers, generální ředitel Bluetooth SIG. „Jako nejrozšířenější bezdrátový standard na světě se technologie Bluetooth neustále vyvíjí, aby uspokojila rostoucí požadavky stále více propojeného světa.“ Jak rychle se Bluetooth HDT objeví v praxi se teprve ukáže.