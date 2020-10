Benchmark nového iPadu Air odhaluje, jaké budou chystané iPhony výkonné bestie

Apple před třemi týdny představil nové tablety, přičemž nový iPad Air se netradičně stal prvním jablečným zařízením, které běží pod taktovkou nového čipsetu Apple A14 Bionic. Jablečné procesory si dosud odbývaly premiéru v nových iPhonech, avšak ty byly letos kvůli pandemii COVID-19 odloženy. Díky novému iPad Air tak můžeme získat rámcovou představu o tom, jaký výkon můžeme od letošních iPhonů očekávat.

iPad Air se sice ještě nezačal prodávat, už se ale stihl zastavit v benchmarku GeekBench, kde po sobě zanechal stopu. Tedy vlastně dvě stopy – ta jednojádrová má hodnotu 1583 bodů, vícejádrová 4198 bodů. Pokud se podíváme na průměrný výsledek loňského čipu Apple A13 Bionic, dostaneme hodnoty 1329 a 3468. Applu se tak povedlo navýšit výpočetní výkon o cca 20 procent.

A14's first Geekbench 5 results appeared, single-core 1583, multi-core 4198, still the king. pic.twitter.com/HXMgEfjSuW

— Ice universe (@UniverseIce) October 3, 2020