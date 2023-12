Baldur’s Gate 3 či Uncharted? Na Steamu probíhají obří vánoční slevy

Vánoční slevy na Steamu jsou opět v plném proudu

Za zvýhodněnou cenu lze nakoupit klasiky svých žánrů či nejnovější hity

Slevy potrvají až do 4. ledna příštího roku

Herní obchod Steam od Valve je znám nejen svou bohatou knihovnou her, ale také pravidelnými slevovými akcemi, které i tentokrát nabízí celou plejádu zajímavých titulů za příznivé ceny. Vánoční svátky nejsou výjimkou a tak můžete až do 4. ledna nakoupit řadu titulů za zvýhodněné ceny. Ideální je to v případě, pakliže zrovna nemáte co hrát, nebo pokud chcete dohnat nějaké ty resty. Jaké tituly z bohaté nabídky slev stojí za zmínku? Ceny jsou přepočítávány z eur a mírně zaokrouhleny.

Je libo sérii Uncharted nebo megahit jménem Baldur’s Gate 3?

Z jednotlivých titulů můžeme doporučit například mistrovské dílo Hidea Kodžimy Death Stranding v režisérském sestřihu s 50% slevou (původní cena 760 Kč, po slevě 490 Kč), ikonická herní série Uncharted: Legacy of Thieves Collection taktéž s 50% slevou (původní cena 1220 Kč, po slevě 615 Kč), skvělý titul A Plague Tale: Requiem s 55% slevou (původní cena 1220 Kč, po slevě 550 Kč), skvost od polského studia CD Projekt RED s názvem Cyberpunk 2077, který pořídíte s 50% slevou (původní cena 1470 Kč, po slevě 735 Kč) či český simulátor života na ulici jménem Hobo: Tough Life se slevou 60 % (původní cena 615 Kč, po slevě 245 Kč). Drobnou 10% slevu nabízí také megahit letošního roku Baldur’s Gate 3 (původní cena 1470 Kč, po slevě 1325 Kč).

Za nahlédnutí stojí také speciální kategorie, které sdružují tituly do velkých kolekcí. Ve slevě najdete například většinu her Assassin’s Creed, holohlavého zabijáka s čárovým kódem na zátylku Hitman, šílené střílečky s otevřeným světem Far Cry, polský klenot jménem Witcher, strategické skvosty ze série Total War, sci-fi ságu Star Wars nebo oblíbené postapokalyptické tituly ze série Fallout. Na výběr je toho opravdu hodně a na své si přijdou fanoušci všech žánrů. Jaké hry v letošním vánočním výprodeji na Steamu zaujaly nejvíce vás? Podělte se se zajímavými tipy s ostatními čtenáři v diskusi.