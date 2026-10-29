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Autonomní řízení Tesly není bezchybné, špatně vyhodnocená situace stála chodce život

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 29. 10. 13:30
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Kolona vozů Tesla Model 3 na americké dálnici
  • Na autonomní řízení se není radno stoprocentně spoléhat
  • V Kalifornii tato technologie špatně vyhodnotila situaci a srazila chodce
  • Hodí se připomenout, že i v tomto případě nese plnou odpovědnost řidič vozidla

Při pohledu na statistiky smrtelných nehod na silnicích nás patrně příliš optimistické myšlenky napadat nebudou. I když jsou automobily rok od roku bezpečnější, stále se nejen na našich silnicích bohužel stávají tragédie. Jedním z možných řešení, ke kterému se řada řidičů upíná, je autonomní řízení – přece jen je předpoklad, že stroj má rychlejší reakce než člověk, dělá méně chyb a nesvazuje ho ego. Ani autonomní řízení ale není stoprocentní. Podle zprávy deníku San Francisco Chronicle byl ve městě Vallejo v Kalifornii při přecházení dálnice I-80 smrtelně sražen 71letý muž vozidlem značky Tesla, které jelo v režimu plně autonomního řízení (FSD).

Autonomní řízení nezbavuje řidiče odpovědnosti

V prohlášení Kalifornské dálniční policie pro média se uvádí, že policie zkontrolovala záznam nehody z palubní kamery vozu Tesla, který ukázal, že byly aktivovány brzdy vozu Tesla, zatímco vozidlo odbočovalo doleva ve snaze vyhnout se chodci. Navzdory těmto úhybným manévrům pravá přední část vozu Tesla osobu srazila. Podle deníku Chronicle se úřady domnívají, že po voze Tesla srazil chodce ještě alespoň jeden další vůz, avšak kromě řidiče Tesly, který zastavil a zůstal na místě nehody, žádný další řidič nezastavil.

Minulý týden při jiné nehodě na dálnici I-80 řidič uvedl, že spal a měl zapnutý systém FSD, když jeho Tesla narazila do policejního vozu, který se v tu chvíli vyskytoval na místě nehody. Po této události varovala kalifornská dálniční policie řidiče, že navzdory svému názvu není plně autonomní řízení zcela autonomní a že tato technologie nezbavuje řidiče odpovědnosti za bezpečné řízení vozidla.



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Autonomní řízení je v rámci Tesly dostupné také v Česku, přičemž jeho obdoby ve větší či menší míře nabízí i některé vozy konkurence, kupříkladu Ford. Ačkoli první ohlasy na autonomní řízení od českých řidičů Tesly jsou vesměs pozitivní, stále si americké elektromobily nedokážou poradit s některými složitějšími situacemi, kupříkladu s komplikovanějším parkováním či s objížděním výmolů.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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