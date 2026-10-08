Asus ProArt přináší až 128 GB paměti pro lokální AI. Do Česka dorazí ještě tento měsíc

- Notebooky ProArt P14 a P16 využívají platformu Nvidia RTX Spark a nabídnou až 128 GB sjednocené paměti
- Prodej notebooků začne 16. října 2026, kompaktní ProArt GR1X má následovat koncem roku
- České předobjednávkové nabídky už existují, oficiální doporučené ceny Asusu se však zatím nepodařilo ověřit
Asus spustil předobjednávky očekávaných notebooků ProArt P14 a P16, které mají zvládat náročnou práci s umělou inteligencí přímo v zařízení. Základem je platforma Nvidia RTX Spark, spojující procesor Grace, grafiku Blackwell RTX a až 128 GB sjednocené paměti. Stejnou platformu dostane také stolní ProArt GR1X. Vedle hardwaru Asus připravuje propojení aplikací pro generování obsahu s AI agenty, kteří mohou jednotlivé pracovní kroky spouštět a řídit.
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Velké modely přímo v počítači
Pro lokální AI je důležitá především kapacita paměti. Procesor a grafika zde využívají společný paměťový prostor, do kterého se mohou vejít větší modely i rozsáhlejší pracovní data. Propojení zajišťuje technologie NVLink-C2C, součástí platformy jsou také jádra Tensor páté generace s podporou formátu FP4.
Asus uvádí výkon až 1 petaflop při výpočtech FP4. Jde o údaj pro konkrétní typ AI výpočtů, ze kterého nicméně nelze přímo odvozovat rychlost běžných aplikací. Využitelnost velkých jazykových a obrazových modelů navíc závisí na jejich architektuře, kvantizaci, délce kontextu a volné paměti. Samotných 128 GB tedy nezaručuje stejný výsledek u každé úlohy.
Lokální provoz umožňuje zpracovávat prompty a projektové soubory bez jejich odesílání do cloudu a u příslušných nástrojů odpadá účtování za tokeny či jednotlivá generování. Cloudové služby přesto zůstávají součástí nabídky, například pro úlohy, na které vlastní hardware nestačí.
ProArt P14 a P16 se liší hlavně velikostí
Menší ProArt P14 má profil 13,9 mm, váží 1,48 kg a dostane baterii s kapacitou až 90 Wh. Nabídne displej s rozlišením až 3K a podle Asusu jde o dosud nejlehčí notebook řady ProArt.
Větší ProArt P16 váží 1,77 kg, přesto je s tloušťkou 12,9 mm ještě tenčí. Kapacita baterie dosahuje až 99 Wh a displej může mít rozlišení až 4K s podporou Nvidia G-Sync. Konkrétní výdrž na jedno nabití výrobce v oznámení zahájení předobjednávek neuvádí.
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Oba notebooky používají panely Asus Lumina Pro OLED s variabilní obnovovací frekvencí až 120 Hz, antireflexní úpravou a deklarovanou barevnou odchylkou Delta E < 1. Maximální jas dosahuje až 1 600 nitů. Výbavu doplňuje haptický touchpad, na výběr mají být barevná provedení Nano Black a Neo White.
ProArt P14 vs. P16: v čem se liší?
|Asus ProArt P14
|Asus ProArt P16
|Displej
|14″ OLED
|16″ OLED
|Rozlišení
|až 3K
|až 4K
|Obnovovací frekvence
|120 Hz VRR
|120 Hz VRR + G-SYNC
|Jas
|až 1 600 nitů
|až 1 600 nitů
|Tloušťka
|13,9 mm
|12,9 mm
|Hmotnost
|1,48 kg
|1,77 kg
|Baterie
|90 Wh
|99 Wh
|RAM
|až 128 GB unified
|až 128 GB unified
|RTX Spark
|až 20 CPU / 6 144 CUDA
|až 20 CPU / 6 144 CUDA
ProArt GR1X jako stolní PC pro nepřetržitou práci
ProArt Gr1x má poměrně kompaktní rozměry 150 × 150 × 51 mm a Asus jej navrhl pro dlouhodobý provoz lokálních modelů, AI agentů či automatizovaných úloh. Uplatnění má najít také ve studiích a menších týmech, které potřebují společně využívat vlastní výpočetní kapacitu.
Uvnitř jsou dva ventilátory a pozice pro dvě úložiště M.2 SSD. Konektivita zahrnuje 10GbE, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, připojit lze až čtyři 4K monitory. Počítač bude dostupný v černé a stříbrné barvě, především s 64 nebo 128 GB sjednocené paměti.
Generování obsahu i agenti pro ovládání aplikací
Asus do řady ProArt přidává vlastní aplikace MuseTree a StoryCube. MuseTree využívá modely Flux a Wan pro lokální generování obsahu, StoryCube pomáhá rozpoznávat scény a třídit mediální soubory.
Další část nabídky tvoří spolupráce s rozhraním ComfyUI a nástrojem Hermes Agent od Nous Research. ComfyUI slouží k sestavování postupů pro generování obrázků a videí. Hermes má umožnit jejich vytváření a spouštění prostřednictvím běžného jazyka a pracovat také s desktopovými aplikacemi, terminálem a lokálními soubory. Propojení s MuseTree obstarává funkce Hermes Skill. Vlastní asistent Asusu Zenni Claw se zaměřuje na ovládání zařízení a aplikací značky.
Dostupnost a české ceny
Předobjednávky notebooků byly spuštěny včera (7. října), zahájení prodeje je naplánováno na 16. října 2026. Asus počítá s konfiguracemi s 24, 32, 36, 48, 64 a 128 GB sjednocené paměti, nabídka se však bude lišit podle modelu a trhu. ProArt GR1X má přijít do prodeje až na konci letošního roku. V tabulce níže naleznete očekávané české ceny jednotlivých modelů.
|Model
|Paměť / SSD
|Předpokládaná cena
|ProArt P14
|24 GB / 1 TB
|63 990 Kč
|ProArt P14
|32 GB / 1 TB
|71 990 Kč
|ProArt P14
|128 GB / 1 TB
|125 990 Kč
|ProArt P16
|32 GB / 1 TB
|76 990 Kč
|ProArt P16
|64 GB / 1 TB
|97 990 Kč
|ProArt GR1X
|64 nebo 128 GB / dle konfigurace
|není k dispozici