TOPlist

Asus ProArt přináší až 128 GB paměti pro lokální AI. Do Česka dorazí ještě tento měsíc

Roman Hálek
Roman Hálek 8. 10. 12:30
0
Asus ProArt přináší až 128 GB paměti pro lokální AI. Notebooky dorazí v říjnu
  • Notebooky ProArt P14 a P16 využívají platformu Nvidia RTX Spark a nabídnou až 128 GB sjednocené paměti
  • Prodej notebooků začne 16. října 2026, kompaktní ProArt GR1X má následovat koncem roku
  • České předobjednávkové nabídky už existují, oficiální doporučené ceny Asusu se však zatím nepodařilo ověřit

Asus spustil předobjednávky očekávaných notebooků ProArt P14 a P16, které mají zvládat náročnou práci s umělou inteligencí přímo v zařízení. Základem je platforma Nvidia RTX Spark, spojující procesor Grace, grafiku Blackwell RTX a až 128 GB sjednocené paměti. Stejnou platformu dostane také stolní ProArt GR1X. Vedle hardwaru Asus připravuje propojení aplikací pro generování obsahu s AI agenty, kteří mohou jednotlivé pracovní kroky spouštět a řídit.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Kapitoly
Velké modely přímo v počítači
ProArt P14 a P16 se liší hlavně velikostí
ProArt GR1X jako stolní PC pro nepřetržitou práci
Generování obsahu i agenti pro ovládání aplikací
Dostupnost a české ceny

Velké modely přímo v počítači

Pro lokální AI je důležitá především kapacita paměti. Procesor a grafika zde využívají společný paměťový prostor, do kterého se mohou vejít větší modely i rozsáhlejší pracovní data. Propojení zajišťuje technologie NVLink-C2C, součástí platformy jsou také jádra Tensor páté generace s podporou formátu FP4.

Asus ProArt 16 připojený na externí monitor

Asus uvádí výkon až 1 petaflop při výpočtech FP4. Jde o údaj pro konkrétní typ AI výpočtů, ze kterého nicméně nelze přímo odvozovat rychlost běžných aplikací. Využitelnost velkých jazykových a obrazových modelů navíc závisí na jejich architektuře, kvantizaci, délce kontextu a volné paměti. Samotných 128 GB tedy nezaručuje stejný výsledek u každé úlohy.

Asus ProArt P16
Asus ProArt P16

Lokální provoz umožňuje zpracovávat prompty a projektové soubory bez jejich odesílání do cloudu a u příslušných nástrojů odpadá účtování za tokeny či jednotlivá generování. Cloudové služby přesto zůstávají součástí nabídky, například pro úlohy, na které vlastní hardware nestačí.

ProArt P14 a P16 se liší hlavně velikostí

Menší ProArt P14 má profil 13,9 mm, váží 1,48 kg a dostane baterii s kapacitou až 90 Wh. Nabídne displej s rozlišením až 3K a podle Asusu jde o dosud nejlehčí notebook řady ProArt.

Větší ProArt P16 váží 1,77 kg, přesto je s tloušťkou 12,9 mm ještě tenčí. Kapacita baterie dosahuje až 99 Wh a displej může mít rozlišení až 4K s podporou Nvidia G-Sync. Konkrétní výdrž na jedno nabití výrobce v oznámení zahájení předobjednávek neuvádí.



Nečekaný soupeř pro MacBook Pro: vyzkoušeli jsme ultratenký ProArt P14 a P16 s čipem NVIDIA RTX Spark



Nepřehlédněte

Nečekaný soupeř pro MacBook Pro? Vyzkoušeli jsme našlapaný Asus ProArt P14 a P16 s čipem NVIDIA RTX Spark

Oba notebooky používají panely Asus Lumina Pro OLED s variabilní obnovovací frekvencí až 120 Hz, antireflexní úpravou a deklarovanou barevnou odchylkou Delta E < 1. Maximální jas dosahuje až 1 600 nitů. Výbavu doplňuje haptický touchpad, na výběr mají být barevná provedení Nano Black a Neo White.

ProArt P14 vs. P16: v čem se liší?

Asus ProArt P14 Asus ProArt P16
Displej 14″ OLED 16″ OLED
Rozlišení až 3K až 4K
Obnovovací frekvence 120 Hz VRR 120 Hz VRR + G-SYNC
Jas až 1 600 nitů až 1 600 nitů
Tloušťka 13,9 mm 12,9 mm
Hmotnost 1,48 kg 1,77 kg
Baterie 90 Wh 99 Wh
RAM až 128 GB unified až 128 GB unified
RTX Spark až 20 CPU / 6 144 CUDA až 20 CPU / 6 144 CUDA

ProArt GR1X jako stolní PC pro nepřetržitou práci

ProArt Gr1x má poměrně kompaktní rozměry 150 × 150 × 51 mm a Asus jej navrhl pro dlouhodobý provoz lokálních modelů, AI agentů či automatizovaných úloh. Uplatnění má najít také ve studiích a menších týmech, které potřebují společně využívat vlastní výpočetní kapacitu.

Uvnitř jsou dva ventilátory a pozice pro dvě úložiště M.2 SSD. Konektivita zahrnuje 10GbE, Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, připojit lze až čtyři 4K monitory. Počítač bude dostupný v černé a stříbrné barvě, především s 64 nebo 128 GB sjednocené paměti.

Generování obsahu i agenti pro ovládání aplikací

Asus do řady ProArt přidává vlastní aplikace MuseTree a StoryCube. MuseTree využívá modely Flux a Wan pro lokální generování obsahu, StoryCube pomáhá rozpoznávat scény a třídit mediální soubory.

Další část nabídky tvoří spolupráce s rozhraním ComfyUI a nástrojem Hermes Agent od Nous Research. ComfyUI slouží k sestavování postupů pro generování obrázků a videí. Hermes má umožnit jejich vytváření a spouštění prostřednictvím běžného jazyka a pracovat také s desktopovými aplikacemi, terminálem a lokálními soubory. Propojení s MuseTree obstarává funkce Hermes Skill. Vlastní asistent Asusu Zenni Claw se zaměřuje na ovládání zařízení a aplikací značky.

Dostupnost a české ceny

Předobjednávky notebooků byly spuštěny včera (7. října), zahájení prodeje je naplánováno na 16. října 2026. Asus počítá s konfiguracemi s 24, 32, 36, 48, 64 a 128 GB sjednocené paměti, nabídka se však bude lišit podle modelu a trhu. ProArt GR1X má přijít do prodeje až na konci letošního roku. V tabulce níže naleznete očekávané české ceny jednotlivých modelů.

Model Paměť / SSD Předpokládaná cena
ProArt P14 24 GB / 1 TB 63 990 Kč
ProArt P14 32 GB / 1 TB 71 990 Kč
ProArt P14 128 GB / 1 TB 125 990 Kč
ProArt P16 32 GB / 1 TB 76 990 Kč
ProArt P16 64 GB / 1 TB 97 990 Kč
ProArt GR1X 64 nebo 128 GB / dle konfigurace není k dispozici

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Autor článku Roman Hálek
Roman Hálek
Technologie 21. století mě inspirují a neustále popohání vpřed. Rád o nich píši a ještě radši je všechny zkouším. A pokud zrovna nesedím u klávesnice, s nadšením běhám, nebo se proháním na kole, a s nepatrně menším nadšením dálkově studuji vysokou školu.

Další dnešní články

Oppo Find X10 Pro Max v ruce redaktora
Rezervace na Find X10 Pro Max spuštěny: Oppo láká na hodinky zdarma
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma 16:39
0
Notebook s operačním systémem Windows 11
Vyhledávání ve Windows projde radikální proměnou. Bude rychlejší, chytřejší a zvládne plnit úkoly
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 16:30
0
Smartphone Samsung Galaxy A57
Samsung rozjíždí aktualizace na One UI 9 ve střední třídě: jako první přichází na model Galaxy A57 5G
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
0
Aplikace eDoklady
Volby jsou už zítra: klasickou občanku už nepotřebujete, stačí aplikace eDoklady
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 13:30
1

Kapitoly článku