Asus představil tenký ExpertBook A7. Má 120Hz OLED a slibuje až 26 hodin výdrže

- Nový pracovní notebook od Asusu váží od 1,23 kg a jeho kovové tělo má tloušťku pouhých 10,3 mm
- Nabízí 14″ OLED displej s 3K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a procesory Intel Core 5 a Core 7
- Výrobce slibuje až 26hodinovou výdrž, rychlé nabíjení a pokročilé bezpečnostní funkce
Asus rozšiřuje nabídku pracovních notebooků o nový ExpertBook A7 (14 Intel), který zaujme především tenkou celokovovou konstrukcí, nízkou hmotností a kvalitním OLED displejem. Novinka je určená zejména profesionálům, kteří často cestují nebo střídají různá pracovní prostředí. Kromě kompaktních rozměrů nabízí také procesory Intel, haptický touchpad a několik bezpečnostních funkcí zaměřených na ochranu firemních dat. V závěru článku najdete české ceny i termín zahájení prodeje.
Tenké celokovové tělo a výdrž až 26 hodin
Jedním z největších lákadel nového ExpertBooku A7 je jeho konstrukce. Asus použil hliníkovou slitinu řady 6000, přičemž celé šasi vzniká přesným CNC frézováním z jediného bloku materiálu. Výsledkem je minimalistický design s čistými liniemi a minimem viditelných spojů. Zájemci budou mít na výběr ze dvou barevných provedení – Lunar Silver a Eclipse Black.
Notebook má rozměry 311,1 × 214,99 mm a jeho tloušťka se pohybuje od 10,3 do 11,85 mm. Hmotnost začíná na 1,23 kg, takže by neměl představovat výraznou zátěž ani při každodenním přenášení. Výrobce navíc slibuje dostatečně pevný kloub displeje, který umožňuje otevření notebooku jednou rukou.
Uvnitř se nachází čtyřčlánková 65Wh baterie, která má podle Asusu zajistit výdrž až 26 hodin. Jde samozřejmě o údaj výrobce, který se může v praxi výrazně lišit podle způsobu používání. Příjemnou vlastností je rychlé nabíjení, díky kterému lze baterii podle deklarovaných údajů dobít na 50 % kapacity za pouhých 30 minut. Součástí výbavy je 65W napájecí adaptér s USB-C.
OLED displej se 120 Hz a haptický touchpad
Velkou pozornost si zaslouží také displej. ExpertBook A7 dostal 14palcový OLED panel s rozlišením 2880 × 1800 px a poměrem stran 16:10. Obnovovací frekvence se pohybuje v rozsahu 48 až 120 Hz, takže kromě ostrého obrazu nabídne i plynulé animace a posouvání obsahu.
Displej pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3, disponuje certifikací Pantone Validated a podle výrobce dosahuje barevné odchylky Delta E menší než 1. Maximální jas při zobrazení HDR obsahu činí 600 nitů, což potvrzuje také certifikace VESA DisplayHDR True Black 600. Zajímavostí je možnost výběru mezi klasickým lesklým a antireflexním provedením obrazovky. Právě druhá varianta může být pro pracovní notebook praktičtější, zejména při používání v kancelářích s výrazným osvětlením. Displej navíc zabírá přibližně 90 % plochy víka.
Dalším nezvyklým prvkem je skleněný haptický Force Touchpad, který při ovládání poskytuje hmatovou odezvu. Asus u něj uvádí až trojnásobnou přesnost oproti běžným touchpadům, skutečný přínos však ukáže až praktické používání. Klávesnice může být volitelně podsvícená a podle interního testování výrobce odolá polití až 355 ml tekutiny.
Procesory Intel Core a AI funkce pro práci
O výkon se starají procesory Intel Core 5 320 a Intel Core 7 350. Obě varianty disponují šesti jádry a šesti vlákny, přičemž výkonnější model dosahuje maximální frekvence až 4,8 GHz. Grafiku obstarává integrované řešení Intel Graphics. Notebook bude dostupný s 8, 12 nebo 16 GB operační paměti LPDDR5X a SSD úložištěm PCIe o kapacitě až 512 GB. O chlazení se stará systém Asus ExpertCool, jehož úkolem je udržovat stabilní výkon i při delší zátěži.
Asus do novinky integroval také vlastní software MyExpert, který sdružuje několik funkcí využívajících umělou inteligenci. Uživatelům umožňuje například vyhledávat v dokumentech a obrázcích, shrnovat delší texty, překládat, pomáhat s psaním nebo přepisovat pracovní schůzky. Z jejich obsahu navíc dokáže vytvářet souhrny a seznamy úkolů.
Z hlediska konektivity je výbava poměrně praktická. K dispozici jsou dva porty USB-C 3.2 Gen 2 s podporou nabíjení a obrazového výstupu DisplayPort 1.4, dále klasický USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1b a kombinovaný 3,5mm audio konektor. Bezdrátové připojení zajišťují Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4. Výbavu doplňuje FHD webkamera, dvojice 2W reproduktorů s podporou Dolby Audio Premium a dva mikrofony s technologií potlačení okolního hluku Asus AI Noise-Canceling.
Důraz na zabezpečení a odolnost
Protože ExpertBook A7 míří především na firemní zákazníky, věnoval Asus značnou pozornost zabezpečení. Součástí výbavy je platforma ExpertGuardian, která kombinuje ochranu na úrovni hardwaru, firmwaru i operačního systému.
Notebook využívá zabezpečení BIOSu odpovídající standardu NIST SP 800-193 a podporuje architekturu Windows 11 Secured-core PC. Nechybí samostatný bezpečnostní čip TPM 2.0 ani čtečka otisků prstů integrovaná do zapínacího tlačítka s podporou ověřování FIDO2.
Asus navíc garantuje pět let bezpečnostních aktualizací BIOSu a ovladačů. Pro fyzické zabezpečení je připraven zámek Kensington Nano Security Slot. Výrobce uvádí také splnění požadavků vojenského standardu MIL-STD-810H, který zahrnuje testování odolnosti zařízení v různých podmínkách. Pevná celokovová konstrukce má zároveň omezovat prohýbání šasi a přispívat k dlouhodobé spolehlivosti.
Cena a dostupnost
Asus ExpertBook A7 bude nabízen v konfiguracích s procesory Intel Core 5 a Core 7 a s operačním systémem Windows 11 Home nebo Pro. Alza už má zalistované čtyři varianty – ta nejlevnější startuje na částce 27 990 Kč (Intel Core 5), nejdražší verze s Core 7 vyjde na 36 490 Kč. Termín zahájení prodeje je naplánován na 27. října, některé konfigurace ale mohou být dostupné až během listopadu.