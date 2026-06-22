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Asus ExpertBook P3: odolný pracant s vysokou mírou zabezpečení míří na český trh

Jakub Karásek
Jakub Karásek 22. 6. 16:00
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Asus ExpertBook P3 v ruce uživatele
  • Společnost Asus uvádí na český trh firemní počítač ExpertBook P3
  • Jeho předností je odolná konstrukce a vysoká míra zabezpečení
  • Počítač potěší i širokou zásobou portů a podporou Wi-Fi 7
  • Ceny na českém trhu startují na 24 490 korunách

Značka Asus uvádí na český trh nový počítač ExpertBook P3. Je určen především do podnikového nasazení, avšak ostudu neudělá ani v rukách běžného uživatele – je navržen pro každodenní použití, při kterém se odvděčí solidním výkonem, velmi dlouhou výdrží a odolnou konstrukcí, která ustojí i méně šetrné zacházení.

Asus ExpertBook P3: odolný pracant

Tento notebook zaujme zpevněnou konstrukcí, díky které notebook obstojí i ve ztížených podmínkách. Počítač splňuje armádní krytí odolnosti MIL-STD-810H v 11 různých kategoriích – nezalekne se pádů, vibrací, náhlých změn teplot apod. Šasi počítače je vyrobené z částečně recyklovaného hliníku, panty jsou ocelové, a navíc ještě zesílené, aby ustály minimálně 50 tisíc otevření a zavření. Vysoce odolné jsou i USB-C porty, které mají ustát víc než 15 tisíc cyklů, klávesnice zase ustojí náhodné polití.

Počítač Asus ExpertBook P3

I přes zvýšenou odolnost je počítač snadno servisovatelný, akumulátor lze například vyměnit bez jakéhokoliv specializovaného nářadí. Vyměnit či upgradovat lze i operační paměť nebo úložiště, v prvním případě jsou k dispozici dva sloty DDR5 SO-DIMM, v druhém případě dva sloty M.2 připravené na SSD typu NVMe 2280. Počítač má klínovitý tvar, jeho tloušťka roste z 1,05 do 1,9 cm, hmotnost pak činí 1,76 kg.

Velký antireflexní displej

ExpertBook P3 je vybaven nedotykovou 16″ obrazovkou s Full HD rozlišením na poměru 16:10, což znamená velkorysou pracovní plochu. Displej má pouze základní obnovovací frekvenci 60 Hz a maximální jas 300 nitů, potěší však antireflexní povrchovou úpravou, která spolehlivě odfiltruje veškeré odlesky z ostrého okolního světla.

Expertbook P3: maximální rozevření
Expertbook P3: maximální rozevření

Díky flexibilnímu kloubu je možné obrazovku rozevřít až do úhlu 180°, tedy „naplacato“.

Procesor s dotekem umělé inteligence

V útrobách notebooku najdeme čipset AMD Ryzen 7 8840HS s osmi jádry (16 vlákny) se základním taktem 3,3 GHz (v boostu až 5,1 GHz). O grafické operace se stará mobilní čip AMD Radeon 780M, součástí čipové sady je i dedikovaný neurální koprocesor s výkonem 16 TOPS. Tento výkon sice nestačí na certifikaci Copilot+ PC, nicméně na jednodušší AI úlohy postačí.

Asus například vybavil počítač komunikační aplikací AI ExpertMeet, která podporuje živý překlad, identifikaci řečníků, nebo shrnutí klíčových bodů. Umělá inteligence je používaná i potlačení šumu pro ještě vyšší kvalitu komunikace. K dispozici je i AI asistent Copilot, který lze rychle vyvolat dedikovanou klávesou.

Asus ExpertBook P3

O chlazení počítače se stará systém ExpertCool, který má zajistit udržitelný výkon i při dlouhém pracovním nasazení. Tepelná struktura je navržená tak, aby fungovala jak v otevřeném, tak i v zavřeném stavu, což se může hodit ve chvílích, kdy je počítač připojen k dokovací stanici.

Systém chlazení

Bohatá zásoba portů

ExpertBook P3 vás nenechá ve štychu ani v oblasti konektivity, na jeho bocích najdete následující sestavu:

  • 2× USB-C (USB 4.0 a 3.2 Gen 2 s podporou nabíjení a možností připojení externího displeje)
  • 2× USB-A (USB 3.2 Gen 1)
  • HDMI 2.1 TMMS
  • Kombinovaný 3,5 mm port na audio
  • Ethernetový port
  • Zámeček Kensington

Důležité porty navíc Asus umístil na levou stranu, aby na pravé vznikl pohodlný prostor pro pohyb myší. Bezdrátovou konektivitu zastupuje třípásmová Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4.

Vysoké zabezpečení a dlouhá podpora

Jelikož je ExpertBook P3 určen především do firem, dopřál Asus tomuto počítači příkladné zabezpečení. Kromě zámečků Kensington je počítač vybaven čtečkou otisků prstů a infračervenou kamerkou podporujícími biometrické ověřování skrze systém Windows Hello. Počítač rovněž splňuje přísné bezpečnostní standardy, které zabraňují veškerým možnostem manipulace s firmwarem. Zamezen je i návrat na starší zranitelné verze BIOSu, přičemž Asus slibuje vydávat nové verze až po dobu 5 let, to samé platí i pro firmware a ovladače hardwaru.

Porty počítače Asus ExpertBook P3

S nabíječkou, ale bez operačního systému

ExpertBook P3 si bere energii z 3článkového akumulátoru se souhrnnou kapacitou 50 Wh. Potěšující informací je, že v balení se nachází adaptér s výkonem 65 wattů pro rychlé dobíjení. Naopak dokoupit si musíte operační systém, počítač se totiž prodává výhradně bez něj – Asus spoléhá na to, že firmy mají licence obstarané jinou cestou.

Cena a dostupnost

Asus ExpertBook P3 se na českém trhu začíná prodávat již dnes, a to ve stříbrném provedení. Konfigurace s procesorem AMD Ryzen 7 8840HS, 16 GB RAM a 512GB SSD (bez operačního systému) startuje na 24 490 korun včetně DPH. V prodeji je i menší varianta se 14″ obrazovkou.

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Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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