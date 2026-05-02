Apple zaříznul levný Mac mini. Za 17 tisíc korun už ho nekoupíte ani v Česku

- Apple musel přestat prodávat základní konfiguraci Macu mini
- Kvůli krizi na trhu s čipy končí cenově dostupná varianta s 256GB SSD
- Nejlevnější Mac mini s M4 od teď seženete nejméně za necelých 23 tisíc korun
Malý desktopový počítač Mac mini platil dlouho za vůbec nejlevnější PC v portfoliu Applu. Model z roku 2024, což je zatím nejnovější přírůstek, nabízel ještě donedávna základní verzi s čipem M4, 16 GB sdílené paměti a 256GB úložištěm. Tuto konkrétní konfiguraci však Apple v pátek přestal nabízet, k dispozici je už pouze druhá nejnižší konfigurace s 512GB úložištěm, která však stojí o 5,5 tisíce korun víc.
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Mac mini končí s cenou pod 20 tisíc
Zatím poslední generace Macu mini dorazila na podzim roku 2024, s tehdy novým čipem Apple M4 a také jeho výkonnější iterací M4 Pro. Mac mini však není počítač pro ty úplně nejnáročnější, vzhledem k ceně jde spíše o zařízení pro nenáročné uživatele, menší firmy nebo třeba pro školy. Přece jen, základní model postavený na M4 s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU, 16 GB RAM a 256GB SSD se prodával od 17 490 korun.
V konfigurátoru jste si pak mohli navolit prakticky libovolnou konfiguraci: víc RAM (až 64 GB), úložiště SSD až do 2 TB, respektive do 8 TB při volbě výkonnější varianty s čipem M4 Pro. Nicméně to už se bavíme o cenovkách přesahujících 100 tisíc korun. Pokud byste ale chtěli základní stolní počítač pro své školní projekty nebo jako sekundární zařízení pro chod vlastních AI modelů, vystačili byste si se základní konfigurací.
Ta se však počínaje 1. květnem přestává prodávat. Oficiální e-shop Apple už nabízí pouze 512GB model, který startuje na cenovce 22 990 korun, podobně jsou na tom i tuzemští prodejci. Důvod Apple oficiálně nekomentoval, uvedl pouze tichou změnu na e-shopu. Ve zprávě o finančních výsledcích však dosluhující ředitel Applu Tim Cook potvrdil, že firma má problém s výpadky dodávek paměťových čipů kvůli přetrvávající krizi.
Prohlásil, že společnost se potýká s „poptávkou vyšší, než se očekávalo“, kvůli čemuž už v průběhu března a dubna na rozličných trzích došlo k vyprodání všech skladových zásob levnějších Maců mini. Apple neplánuje kvůli dražším paměťovým čipům tyto základní varianty dál vyrábět, jako nový základ tedy nabízí verzi s 512GB SSD, začínající na zmíněných 22 990 Kč.