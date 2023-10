Apple tento měsíc představí nové iPady. Budou to tyto modely?

Apple plánuje brzkou obměnu vybraných iPadů

Některé z nich by mohly dorazit ještě tento měsíc

Upgrade se má týkat i první generace stylusu Apple Pencil

Představí Apple ještě letos nějaké nové produkty, nebo si budeme muset vystačit se zářijovými iPhony a hodinkami Apple Watch? Na odpovědi nad touto otázkou se neshodnou ani uznávaní informátoři – část z nich tvrdí, že se ještě tento měsíc dočkáme druhé podzimní keynote, jiní predikují příchod dalších jablečných hraček až začátkem příštího roku. Nyní se objevila další predikce, která pochází od věrohodného informátora Instant Digital, a zdá se být poměrně logická.

Nové iPady ještě tento měsíc

Podle čerstvého úniku bychom se ještě letos měli dočkat několika nových produktů, převážně iPadů a jejich příslušenství. Téměř jistá je premiéra nového iPadu mini – poslední šestá generace je dva roky stará, tudíž už uzrál čas na odhalení jejího nástupce. Tablet si pravděpodobně ponechá současný vzhled i proporce, hlavní novinkou bude zřejmě nasazení nového a výkonnějšího čipsetu Apple A16 Bionic, který pohání letošní iPhony 15 a 15 Plus.

Instant Digital dále tvrdí, že nový iPad mini dostane vylepšenou přední kameru, a také inovovaný displej, který by neměl tolik trpět želé efektem jako v případě minulé generace. Apple byl za tento jev u iPadu mini 6 kritizován, avšak v jeho silách nebylo možné situaci napravit – jedná se o typickou vlastnost LCD panelů, přičemž rozhodující je směr obnovování jednotlivých řádků.

Apple pravděpodobně u minulého iPadu mini počítal převážně s ovládáním na šířku, kdy nebyl želé efekt patrný, avšak na výšku byl poměrně výrazný. U chystaného nástupce by měl být displej namontován tak, aby počítal s hlavní orientací na výšku, tudíž k želé efektu bude pravděpodobně docházet v režimu na široko.

Čekají nás ještě další tablety?

Zatímco premiéra nového iPadu mini je téměř jistá, ve vzduchu visí otazník nad dalšími jablečnými tablety. Instant Digital tvrdí, že teoreticky přichází v úvahu ještě odhalení nové generace základního iPadu, a pak modernizovaného iPadu Air. V obou případech bychom se měli dočkat nasazení nových čipsetů, u Airu se dokonce spekuluje o dvou různých velikostech. Informátor dále zmiňuje revidovaný stylus Apple Pencil první generace, který by měl být vybaven USB-C konektorem – díky tomu by k jeho nabíjení konečně odpadla nutnost vlastnit přechodku.

S velkou pravděpodobností zatím nemůžeme počítat s novými iPady Pro – v jejich případě se čeká na nové čipsety generace Apple M3. Ty pravděpodobně dorazí v průběhu příštího roku, a mimo iPady Pro se dostanou i do základních MacBooků.

Podle Instant Digital by k odhalení podzimních jablečných novinek mělo dojít ještě do konce tohoto měsíce, nejspíše v týdnu od 23. do 27. října. Součet novinek pravděpodobně na samostatnou keynote nevydá, tudíž Apple pravděpodobně provede odhalení skrze tiskové zprávy a upgrade svého webového obchodu.

