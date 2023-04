Apple Store konečně v Česku! Neuvěříte, jakým způsobem získal svou podobu

Apple a Autodesk společnými silami uzpůsobily AutoCAD pro Apple Watch

Hodinková verze přinese dosud nevídanou produktivitu i ochranu zdraví

S její pomocí byl navržen i první český Apple Store

Produkty Apple byly vždy jasnou volbou pro vizuální tvůrce. Ostatně šlo o počítače právě této značky, které měly jako první předinstalovány všelijaké fonty. Stejně tak legendární Photoshop nejdříve dorazil na Macintosh. Když ale přišlo na techničtější profese, zejména pak architekty, situace nebyla tak růžová. AutoCAD coby nepostradatelný člen inženýrských týmů byl po více než dekádu k dispozici pouze pro desktopová Windows. Dnes už si jej mohou nainstalovat i ti, kteří preferují macOS či dokonce iOS, avšak na operačním systému od Microsoftu bylo vždy k dispozici nejvíce funkcí.

Navrhování na hodinkách jako nový standard

Jak se ovšem nyní zdá, AutoCAD nejen přestane dominovat světu PC, ale i prostředí kanceláří. Právě byla totiž odhalena verze pro watchOS pod názvem AutoCAD Watch a míří hodně vysoko. Nabídne všechny možnosti, na něž spoléhají i ti nejpokročilejší uživatelé: kromě prohlížení 2D výkresů umožní vytváření precizních 3D modelů a dokonce i renderování komplexních scén.

Do Steve Jobs Theatre dorazili architekti ze všech kontinentů, aby si aplikaci prohlédli. Úvodní řeč tiskovky patřila jako obvykle Timu Cookovi a její obsah naznačila tematická rekvizita na jeho hlavě. „V průběhu budování Apple Parku nám došlo, že neuspokojivou situaci ohledně AutoCADu na našich platformách už nemůžeme dále přehlížet. Po letech těsné spolupráce s partnery z Autodesku jsme tuto odvěkou křivdu napravili něčím, co jen tak něco netrumfne,“ pronesl pyšně, načež se za jeho zády promítlo všem zasvěceným dobře známé červené „Áčko“, které se po chvíli zarámovalo do displeje jablečných hodinek.

Na světě nejspíš není nikdo povolanější, kdo by si s úkolem přizpůsobit hodinkám uživatelské rozhraní tak složitého programu dovedl poradit – Apple platí za průkopníka UI už od nástupu myši. Používání digitální korunky pro kreslení evokuje legendární magické tabulky pro děti, které jsou v našich končinách známy pod názvem Grafo. Puristé se mohou těšit i na příkazový řádek – watchOS od loňské verze 8 nativně podporuje virtuální klávesnici. Pokud však máte obsazené ruce, můžete svou vizi popsat Siri, která pomocí umělé inteligence odvede veškerou práci sama.

Slova se ujal i viditelně dojatý Kevin Lynch – jako by dosáhl vrcholu kariéry. V Cupertinu má již od první generace na starosti chytré hodinky, ale dříve se pod hlavičkou jiných společností věnoval tvorbě nástrojů pro navrhování ve 2D i 3D. Široko daleko tak na dané téma nebylo kompetentnější osoby. Lynch zejména poukázal na to, že nám ještě nedávno přišlo naprosto pošetilé, že bychom stříhali videa nebo sledovali hollywoodské blockbustery na displeji s úhlopříčkou jen pár palců. Přesto je to dnes, kdy se mezi lidmi vyskytuje bezmála 2,5 miliardy iPhonů, zcela samozřejmé. Bylo prý načase významně pokročit v tom, jak nakládáme s moderními technologiemi – přinést „killer app“, pro níž byly Apple Watch prapůvodně stvořeny.

Prostor dostal i Andrew Anagnost, šéf Autodesku. Jeho programátoři s bohatými zkušenostmi v tomto specifickém odvětví vývoje softwaru poskytli své vytříbené schopnosti i miliony řádků dosavadních zdrojových kódů, ostatně AutoCAD je tu s námi přes 30 let. „K nápadu portovat naši vlajkovou loď na Apple Watch jsme zprvu byli skeptičtí. V průběhu vývoje nám však mimo jiné došlo, že těžké úrazy, kdy někdo na stavbě plné nástrah pacifikoval rozsáhlé výkresy, místo aby se držel lešení, zůstanou navždy minulostí. Od té doby jsme se nikdy neohlíželi zpět,“ vyzdvihl Anagnost jeden ze zásadních přínosů AutoCADu určeného pro zápěstí.

Závěr keynote opět patřil Cookovi: „Od našich vlastních designérů víme, že ty nejlepší nápady se rodí na nejméně pravděpodobných místech: při vykonávání potřeby, ve sprše, v posteli či uprostřed sportovní aktivity. Díky AutoCADu pro watchOS se už nemůže stát, že i ta nejzběsilejší idea zůstane zapomenuta. Tempo, s jakým se svět okolo nás vyvíjí, ode dneška nevídaně vzroste. Jestli jsme počítače neposlali na odpočinek už dávno, tak teď o jejich místě v muzeu nemohou být sebemenší pochyby.“

Chystá se první český Apple Store

Než se publikum rozešlo, na plátně se zobrazila legendární hláška „One more thing…“. Následný time-lapse klip zachycoval vznik budovy na displeji Apple Watch Ultra, od prvního hrubého náčrtu až po finální realistickou vizualizaci. Šlo o dosud největší Apple Store, který má v rozloze překonat i ten, jehož otevření se chystá v Miami. Pro našince bylo zajímavější, že bude situovaný na pražské Václavské náměstí. Tím se dostáváme k jediné vyloženě smutné informaci – majitelé běžných Apple Watch budou muset na AutoCAD zapomenout, neboť základní model prý nemá dostatečně velký displej, aby na něm mohly podobné architektonické skvosty vzniknout.

Ve výsledku nepotěší ještě to, že stále zůstává otázkou, jestli se dříve stane realitou AutoCAD pro watchOS, nebo nefalšovaný český Apple Store – žádný časový rámec či snad konkrétní datum, kdy se dočkáme, nezazněly, a to ani v jednom případě, byť to zjevně nebude trvat dlouho.