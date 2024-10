Apple řeší palčivý problém! Zákazníci si stěžují na rychlé vybíjení iPhone 16

Uživatelé iOS 18 se potýkají s výrazně zhoršenou výdrží jejich iPhonů 16

Podle všeho jde o problém velké aktualizace, stejně jako tomu bylo v minulosti

U nás v redakci nic podobného nepozorujeme, možná protože používáme betu iOS 18.1

U všech modelů nových iPhonů 16, bez výjimky, se uživatelé setkávají s podprůměrnou, respektive velmi špatnou výdrží na baterii. Na vině přitom velice pravděpodobně nebude hardware, tedy samotné čtyři nové iPhony, nýbrž velká softwarová aktualizace iOS 18.

Problém s výdrží u iPhonů

Na síti Reddit i na oficiálním komunitním fóru společnosti Apple se za poslední měsíc – tedy od premiéry nových iPhonů 16 – rozhořela diskuze o znepokojivé výdrži baterie nových telefonů.

Například přímo na stránkách Applu si stěžují uživatelé nejen iPhonů 16, ale i starších modelů, že jim aktualizace na iOS 18 nejen pocitově snížila výdrž, nicméně instantně s aktualizací klesla i kondice baterie, například ze 100 % na 97 %, tedy o celé 3 procentní body.

„Po instalaci iOS 18 se baterie mého iPhonu 15 Pro Max vybíjí přímo drasticky,“ uvedl jeden z diskutujících. Další přiznal, že před instalací iOS 18 s jeho iPhonem 14 Pro Max vydržel alespoň den a půl. Po aktualizaci prý telefon nezvládne ani jeden den. „Kéž by nám Apple dal možnost downgradu, než se jim podaří to opravit,“ postěžoval si.

Jiné to není ani na Redditu, kde se diskutující pouští i do ostřejších vyjádření. „Můj iPhone 16 Pro Max má výdrž baterie jako psí h***o a to ho mám teprve týden,“ napsal u/samirbinballin. Někteří diskutující však přináší i průkazné informace: u/mlaprise změřil výdrž iPhonu 16 Pro a 14 Pro, oba nabil a nechal celý den ležet. Po 36 hodinách „nicnedělání“ měl iPhone 14 Pro 85 % baterie, zatímco iPhone 16 Pro jen 58 %.

Comment

byu/reddit_sucks12 from discussion

iniphone

Každý rok je to podobné

Je fér uvést, že tento problém se netýká všech uživatelů, ale přestože nejde o plošnou záležitost, Apple by se na to měl zaměřit. S těmito zprávami se setkáváme každý rok po vydání velké aktualizace iOS a nejde jen o to, že nový software společnosti Apple špatně funguje na starších iPhonech. Po aktualizaci na významnou novou verzi iOS se pod kapotou děje spousta věcí, které po aktualizaci iPhonu spotřebovávají více energie.

Ve většině případů se situace uklidní během několika dní, i když v některých případech může trvat dva až tři týdny, než se vrátí normální stav. Pokud se s výrazně slabou výdrží potýkáte i vy, doporučujeme stáhnout nejnovější aktualizaci a doufat ve zlepšení, případně vyzkoušet program veřejných beta verzí. My v redakci používáme betu iOS 18.1 a s žádnou podprůměrnou výdrží se nesetkáváme.