iOS 18.1 přinese užitečnou funkci. Přenášet soubory mezi Macem a iPhonem bude hračka

Aplikace Zrcadlení iPhonu v macOS stále neumí jednu věc, kterou Apple dříve sliboval

Jedná se o funkci drag and drop, tedy snadného přetahování souborů

Tato funkce se podle dostupných informací objeví už v příští verzi iOS 18.1 a macOS Sequoia 15.1

Zatímco většina uživatelů iPhonů a Maců pomalu instaluje poslední velkou verzi operačních systémů iOS 18, respektive macOS Sequoia 15, beta testeři už mohou pomalu zkoušet další verzi iOS 18.1, případně macOS Sequoia 15.1. V rámci této aktualizace je k dispozici první pohled na umělou inteligenci Apple Intelligence, nicméně kromě ní je v menší aktualizaci také několik dalších vychytávek, kterou jistě řada uživatelů ocení. Ta nejzajímavější se týká zrcadlení iPhonu v systému macOS.

Zrcadlení iPhonu bude ještě užitečnější

Pokud máte notebook či počítač s poslední verzí macOS, jistě jste si všimli nové aplikace Zrcadlení iPhonu. Ta sice bohužel v Evropské unii nefunguje, nicméně jinde ve světě můžete využívat možnost propojení iPhonu s Macem na ještě vyšší úrovni. V rámci Zrcadlení iPhonu můžete přímo z počítače ovládat dění na propojeném telefonu a to bez jakéhokoli složitého nastavení. Během prvního představení této funkce na WWDC nicméně Apple demonstroval také možnost přesouvat soubory z Macu do iPhonu způsobem drag and drop, který bohužel během uvedení nové verze na trh není k dispozici.

Apple na svých stránkách oficiálně uvádí, že tato možnost přijde „později v letošním roce“, což je ovšem stále široký rozptyl. Jak je ale z informací od beta testerů patrné, příchod této funkce řeší nově vydaná vývojářská verze iOS 18.1 (beta 5), respektive macOS Sequoia 15.1. I my v redakci nejnovější bety testujeme s americkým Apple ID a můžeme potvrdit, že přetahování souborů skutečně funguje.

Můžete například přetáhnout soubor z plochy Macu na obrazovku iPhonu a ten se zobrazí v telefonu. Stejně tak funguje přetažení obrázku na obrazovce iPhonu do složky na Macu. To samozřejmě vyžaduje aktualizaci iPhonu i Macu na nejnovější vývojářské bety, případně si budete muset počkat na ostrou verzi.

Na konferenci WWDC 2024 byly oznámeny i další funkce, které budou uživatelům iPhonu v systému iOS 18 teprve zpřístupněny. Patří mezi ně integrace ChatGPT do Siri, Genmoji, Image Playground, přepracovaná aplikace Mail a podpora více jazyků v Apple Intelligence. Kdy se těchto novinek, včetně Zrcadlení iPhonu, dočkáme také v Evropské unii prozatím netušíme.