Apple pracuje na obřím skládacím MacBooku. Displej bude mít skoro jako iMac

Apple má aktuálně celkem jasně rozdělené velikosti displejů u svých přenosných počítačů. Zatímco řada Air nabízí 13″ a 15″ úhlopříčku, modely Pro jsou o chloupek větší, s 14″ a 16″ úhlopříčkou displeje. Podle oblíbeného analytika Ming-Chi Kua však Apple kutí něco nového a o poznání většího.

MacBook s ohebným displejem?

Americký technologický gigant podle Kua spolupracuje s LG Display (LGD) na vývoji podstatně větších displejů, než tomu bylo doposud. Navíc, tyto obrazovky by měly být flexibilní, tedy ohebné.

„Společnost LGD je výhradním dodavatelem panelů. Kromě 20,25″ varianty zvažuje Apple také použití 18,8″ panelu. Rozdíl mezi těmito dvěma velikostmi spočívá v jejich složeném tvaru, který odpovídá konstrukci 14–15″, respektive 13–14″,“ napsal Ming-Chi Kuo na svém blogu.

Zmiňuje se právě o koncepci MacBooku Pro s ohebným displejem, který by v zavřeném stavu měl mít vesměs standardní rozměry známé z dnes. Avšak po otevření by se měla aktivovat i část obrazovky „za ohybem“, takže by úhlopříčka vzrostla až na zmíněných 20,2″.

To je mimochodem úhlopříčka, kterou v roce 2007 používal první hliníkový iMac. Později jeho displej vzrostl na 21,5″ a dnes je k mání nejnovější model s 24″ zobrazovačem. V tuto chvíli však vůbec nevíme, jak si Apple představuje práci s tímto ohebným MacBookem, ani jaké mohou být jeho benefity.

Kdy? Nejdříve za dva roky

Na blogu se expert zaměřuje také na potenciálně velmi vysokou cenovku tohoto stroje. Přece jen, vývoj panelů a pantů pro ohýbání bude nákladný. Dle jeho odhadů se cenovka prvního ohebného MacBooku bude blížit pořizovací ceně Apple Vision Pro (ta činí 3 499 dolarů, tedy asi 97 tisíc korun včetně DPH). Nicméně vývoj již měl započít a do prodeje se toto zařízení dostane nejspíš v průběhu roku 2026.

