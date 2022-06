Apple odložil VR/AR brýle na příští rok, tvrdí uznávaný analytik

Úvodní keynote vývojářské konference WWDC včera přinesla celou řadu velmi zajímavých novinek, od řady vylepšení pro iOS 16 přes nový čipset Apple Silicon M2 až po představení zbrusu nových MacBooků Air a MacBooků Pro. Nejeden technologický nadšenec však očekával také odhalení brýlí pro virtuální a smíšenou realitu, o kterých se v kuloárech hovoří už nějaký ten pátek. Firma z Cupertina je však včera zklamala, když se o nich vůbec nezmínila.

1. EVT starting from 3Q22.

2. Media event on Jan 2023.

3. Delivery of development toolkit within 2-4 weeks after the event.

4. Starting pre-order in 2Q23.

5. Hitting store shelves before WWDC 2023.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 7, 2022