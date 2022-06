WWDC 2022: ukáže Apple příští týden svoji AR/VR soupravu?

Příští pondělí začne tradiční vývojářská konference Apple WWDC. Letošní ročník bude trvat pět dní, přičemž hned v úvodu nás čeká tisková konference odhalující stěžejní novinky pro operační systémy macOS, iOS, iPadOS, WatchOS a tvOS. Do hry by ale mohla vstoupit i další platforma.

Už delší dobu se spekuluje o tom, že Apple chystá vlastní náhlavní soupravu pro virtuální či rozšířenou realitu, přičemž v posledním roce jsou zmínky o ní čím dál častější. V minulém týdnu například došlo k zaregistrování ochranné známky „realityOS“, což má být platforma, která bude náhlavní soupravu pohánět.

Známku si zaregistrovala společnost Realityo Systems LLC, což je patrně fiktivní subjekt, za kterým stojí Apple – sdílí totiž stejnou adresu, které už použil u fiktivní společnosti Yosemite Research LLC při registraci ochranných známek nové verze operačního systému macOS. I v tomto případě došlo k registraci pár dní před konferencí WWDC. O tom, že registraci má opravdu na svědomí Apple, svědčí i přiložené logo realityOS, které využívá proprietární typografii Apple San Francisco.

I přes tato zjištění ale zřejmě náhlavní soupravu od Applu příští týden neuvidíme. Tvrdí to uznávaný informátor Ming-Chi Kuo, podle kterého společnost z Cupertina ještě zdaleka není připravena na sériovou výrobu AR/VR souprav a pravděpodobně na WWDC neukáže ani platformu realityOS. Důvod je jednoduchý – je příliš brzy na to, aby Apple ukázal svoje karty konkurenci. Než by šla jablečná souprava do prodeje, vznikla by spousta kopií, které by „Design z Kalifornie“ zneužily.

(1/2)

It still takes some time before Apple AR/MR headset enters mass production, so I don't think Apple will release AR/MR headset and rumored realityOS at WWDC this year. Apple's competitors worldwide can't wait to see the hardware spec and OS design for Apple's AR/MR headset.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 31, 2022