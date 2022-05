Apple chystá pro iOS 16 velké novinky. Dočkáme se vizuální proměny?

Vývojářská konference Applu s názvem WWDC se nezadržitelně blíží, což s sebou přináší celou řadu nových spekulací. Známý novinář Bloombergu Mark Gurman už v předstihu přichází se svou troškou do mlýna. Ve svém pravidelném newsletteru přinesl hned několik nových informací týkajících se iOS 16 pro iPhony.

Podle Gurmana nemáme očekávat žádnou radikální designovou proměnu, zato se prý máme těšit na nové způsoby interakce se systémem a zbrusu nové aplikace přímo od Applu. Na co přesně se můžeme těšit, to bohužel Gurman neprozradil, avšak poslední dobou se často mluví o výraznější úpravě widgetů, které by mohly být více interaktivní. V současné podobě totiž slouží primárně pro pasivní zobrazování informací, což je rozhodně škoda, protože jejich potenciál je mnohem větší. Kromě změn v iOS 16 se údajně dočkáme také zásadní aktualizace pro chytré hodinky Apple Watch v podobě watchOS 9.

Konference WWDC se odehraje mezi 6. a 10. červnem letošního roku. Kromě celé řady softwarových novinek prý dorazí také celá řada nových Maců či dokonce brýle pro virtuální/rozšířenou realitu.