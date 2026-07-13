Apple obětuje výkonné čipy M6 Pro a Max. Důvodem je velký skok v AI, který dorazí až s M7

- Apple mění strategii vývoje svých počítačových procesorů
- Apple M6 dorazí pouze v základní variantě, krátce po něm by měla přijít generace M7
- Důvodem této změny je nová architektura neuronové jednotky
Před šesti lety Apple zahájil úprk od procesorů Intel k vlastním čipsetům Apple Silicon, které jsou vysoce výkonné, a přitom velmi efektivní. V uvádění nových čipů na trh byl Apple víceméně konzistentní – od první generace platilo, že krátce po základním čipu byly postupně odhalovány výkonnější varianty Pro, Max a Ultra, pouze v generaci M3 byl nejvýkonnější model Ultra zcela vynechán. Nadcházející generace M6 ale Apple učiní výraznější rošádu.
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Čip Apple M6 dorazí pouze v jednom provedení. A pak honem na M7
Informátor Mark Gurman před nedávnem naznačil, že Apple letos na podzim představí základní čip M6 a krátce po něm skočí rovnou na generaci M7. Varianty Pro, Max i Ultra mají být u generace M6 netradičně vynechány. Příčinou změny strategie má být umělá inteligence.
Podle Gurmana má generace M7 přinést zásadní vylepšení neuronového zpracování. Má se jednat o natolik radikální změnu, že se Applu vyplatí výkonnější varianty čipů generace M6 zcela přeskočit a ve zrychleném režimu přijít s generací novou. Harmongram uvádění nových čipů by tak měl být zhruba následující:
- Čip M5: Říjen 2025
- Čipy M5 Pro a M5 Max: Březen 2026
- Čip M5 Ultra: Konec roku 2026
- Čip M6: Konec roku 2026
- Čip M7: První polovina roku 2027
- Čipy M7 Pro a M7 Max: Druhá polovina roku 2027
- Čip M7 Ultra: 2028
Zajímavá je situace s nejvýkonnějšími procesory Ultra. Ještě letos na podzim by podle Gurmana měla přijít vrcholná varianta stávající generace M5 Ultra, která se nepochybně dostane do nového modelu Mac Studio. Další Ultra je pak plánovaná na rok 2028, kdy má dorazit model M7 Ultra. Otázkou tedy je, zda se zájemcům o nejvýkonnější jablečné železo nevyplatí dva roky počkat, neboť letošní model ještě nebude disponovat těmi dechberoucími AI technologiemi.
Vynechání čipů M6 Pro a M6 Max také způsobí lehký paradox v uvádění nových počítačů. Letos na podzim má Apple v plánu představit zbrusu nový MacBook Ultra s pozměněným designem a dotykovým displejem. Tento počítač má v portfoliu Applu představovat vrchol nabídky, ovšem po výkonnostní stránce se pravděpodobně nebude nijak lišit od současných MacBooků Pro – pohánět jej totiž bude současná generace čipů M5 Pro a M5 Max.
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