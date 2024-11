Apple neví, jak uspět v herním byznysu. Tahle novinka by mu mohla výrazně pomoci

Apple má novou šanci zaujmout zákazníky z řad náruživých hráčů

Želízkem v ohni je kompaktní, leč velmi výkonný Mac mini

Problémem je však stále nedostatek velkých a zajímavých herních titulů

Americký Apple nikdy skutečně nepronikl na trh s herním hardwarem. Pokusů tu bylo hned několik, třeba hned v 90. letech a ikonický Apple Pippin, dnes spíše zapomenutý kus historie. Skutečnou herní konzoli od té doby Apple nepředstavil, dlouhodobě se ale snaží hráče lákat do svého ekosystému – ať už hrami samotnými, anebo výkonným hardwarem.

Apple láká hráče

V dobách spolupráce Applu a Intelu byly Macy považované za kancelářská zařízení, dražší kousky MacBooků Pro a dalších počítačů pak nacházely uplatnění mezi audiovizuálními tvůrci, grafiky, střihači, hudebními skladateli a tak podobně. Ale hry? Pro ty každý sahal spíš po mašince s Windows, anebo herní konzoli od tria Sony, Microsoft, Nintendo.

Zásadní změna prošla v roce 2015, kdy Apple uvedl nový obchod App Store pro svůj televizní systém Apple TV. Kromě aplikací streamovacích služeb zde totiž našly místo i hry. Nemluvíme o velkých AAA titulech, ale i tak to některé zákazníky přilákalo. Apple ale chtěl víc.

Vloni ukázal headset Vision Pro, který také lákal na hraní her. Výkon k tomu měl, čipová sada M2 zvládne i několik skutečně známých titulů. A některé z nich zamířily vloni i na iPhone 15 Pro osazený čipem A17 Pro. Dnes si tak na nejlepších iPhonech a iPadech můžete v celé délce zahrát Resident Evil Village, remake Resident Evil 4, Alien: Isolation nebo příběhovou pecku Death Stranding od Hidea Kodžimy.

Zlomí to Mac mini s M4?

Apple se zcela bez okolků snaží výkon svých zařízeních využít i pro hraní her. Tím přiláká nejen investory třetích stran, ale i nové zákazníky, které se mu tak bolestivě nepodařilo přivábit k nákupu Apple TV.

A hraní her dál podporuje také u nových Maců. Želízkem v ohni může být nový Mac mini, který nabízí výkonné čipy M4 a M4 Pro. V základu Mac mini s 10jádrovým CPU i GPU a 16 GB RAM vyjde na 17 490 Kč. Je tedy levnější než v září představený PlayStation 5 Pro, přitom nabízí srovnatelný výkon a rychlé SSD. Potenciální problém může nastat v pamětí, protože do 256GB disku se vám zase tolik her nevejde.

„Kombinace malých rozměrů a ohromného výpočetního výkonu Macu – navíc s možností snadného připojení k televizní sestavě v obývacím pokoji – z něj dělá ideální výchozí bod pro nový vstup do této oblasti,“ uvedl ve svém novém newsletteru Mark Gurman z agentury Bloomberg.

Stále chybí do hlavní…

Všímaví čtenáři ale ví, že hrubý výkon počítačům od Apple nikdy moc nechyběl. Problematickým byl nedostatek zajímavých herních titulů, které by bránily zákazníkům přecházet na Windows nebo herní konzole. A to je něco, co se teď rapidně mění.

App Store na Macu již nyní nabízí výše zmíněné tituly od Kodžimy a Capcomu, kromě toho si zahrajete i soulsové RPG Lies of P, kočičí adventuru Stray z PS5, závodní Grid Legends, nebo sci-fi s otevřeným světem Elex 2. A to ještě v příštím roce dorazí Cyberpunk 2077 s DLC titulem Phantom Liberty a podporou path-tracingu. Nehledě na to, že další sadu her, které podporují Mac, najdete i na Steamu či Epic Games Store.

Mac se coby herní platforma zvedá, platí to i o iPadech a iPhonech. Apple je nejspíš dalek tomu udělat ze svých počítačů vyloženě herní konzole v blízké budoucnosti, nicméně zákazníci, kteří již výkonný Mac vlastní, a občas ztratí pár hodin v nějaké hře, mohou být nadšeni. Jak to máte vy, koupili byste si Mac kvůli hraní, nebo jste věrní Windows/herním konzolím?