Apple prý chystá herní konzoli. Inspiraci má čerpat od Nintenda

V herním byznysu se točí velké množství peněz, ze kterého by si nejedna firma ráda ukousla svůj podíl. Své o tom ví Apple, jenž měl v dřívějších dobách s herními vývojáři poměrně chladný vztah, nicméně po úspěchu služby Apple Arcade musel svůj postoj přehodnotit.

Podle informací serveru iDropNews Apple svůj postoj dokonce přehodnotil natolik, že údajně chystá vlastní herní konzoli. Prémiová hybridní konzole půjde přímo proti populárnímu Nintendo Switch a má rovněž nabídnout herní tituly, které budou konkurovat hrám jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild či Mario Odyssey. Konzoli by měl pohánět čipset od Applu a chybět by neměla ani podpora spekulovaného headsetu pro virtuální a rozšířenou realitu. Zaujmout chce Apple také podporou vlastní herní služby Arcade, prémiovými materiály a celou plejádou barevných kombinací.

Kromě údajů od utajeného zdroje se server k této spekulaci přiklání také na základě dřívějších informací ohledně akvizice herního studia Applem či patentu připomínajícího ovladač Joy-Con. Podle některých leakerů měla být hybridní herní konzole představena v loňském či letošním roce, vinou pandemie Covid-19 ale bylo odhalení nejspíše odloženo. Cena konzole by se měla pohybovat mezi 449– 549 dolary (cca 11 990–14 490 Kč s DPH).

V minulosti to Apple s herní konzolí už zkoušel – v roce 1996 spatřila světlo světa konzole Apple Bandai Pippin, která byla kombinací herního zařízení a počítače. Trh nicméně na toto spojení nebyl připraven a cena 599 dolarů (v dnešních cenách zhruba 1 000 dolarů – cca 26 500 Kč s DPH) zákazníky příliš nelákala.

Herní konzole od Applu je spíše zbožným přáním fanouška

Že by Apple skutečně chystal vlastní herní konzoli, je nicméně nepravděpodobné. Kdyby tomu tak skutečně bylo, jistě by na veřejnost unikalo mnohem více informací, a to jak o samotném hardwaru konzole, tak o připravovaných titulech. Jednoúčelové zařízení na hry taktéž nedává příliš velký smysl z pohledu portfolia Applu – obdobnou roli nyní zastává iPod Touch, který gigant z Cupertina už nějaký ten pátek neaktualizoval.

Na druhou stranu je Nintendo Switch postavené na mobilním čipsetu Nvidia Tegra X1 Mariko, který dokazuje, že i velké herní tituly mohou běžet na omezeném hardwaru. Nintendo jako takové navíc nemá žádnou konkurenci a úspěch Switche v podobě téměř 90 milionů prodaných zařízení jistě Apple více než láká. Kalifornská společnost nicméně není Nintendo a u případné herní konzole s logem nakousnutého jablíčka hrozí, že by mohla dopadnout neúspěchem.