Apple do roku 2025 vstoupí ve velkém stylu: MacBook Air M4, levný iPhone i Apple Watch a další nálož produktů

MacBook Air s procesorem M4 by mohl dorazit na začátku příštího roku

Jeho premiéra by mohla být spojená s novou generací iPhonu SE a Apple Watch SE

Apple připravuje i nový Mac Studio a Mac Pro, ty však dorazí později

Apple na začátku letošního roku představil nový čipset Apple M4 a překvapivě jej vsadil nejprve do tabletu iPad Pro. Teprve po půl roce se tento čip dostane do počítačů – už příští týden by měl zavítat do MacBooků Pro, iMacu a Macu mini. Oproti minulým generacím si na nový procesor o něco déle počká základní MacBook Air, avšak ani na něj bychom neměli dlouho čekat.

MacBook Air s čipem M4 už z kraje roku?

Apple v poslední době přistupuje k nasazování nových procesorů poměrně nelogicky. Zatímco dříve jsme byli zvyklí na to, že nejprve se upgradu dočkávají základní počítače, tentokráte tomu bude jinak – MacBook Air dočká čipsetu M4 až ve třetí vlně. Podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by se tak mělo stát v prvním kvartále příštího roku, tedy téměř rok po iPadech Pro se stejným čipem.

Apple pravděpodobně premiéru nových MacBooků Air uměle zdržuje, aby v jednom roce nepředstavil dvě generace – ta současná s procesory M3 totiž byla představena letos v březnu. Jen doufáme, že se u chystaných MacBooků Air nebude opakovat stejný scénář jako v letošním roce, kdy Apple dva měsíce po odhalení nových notebooků představil nový procesor. Design příštích MacBooků Air se podle Gurmana měnit nemá, Apple pravděpodobně provede pouze obměnu „vnitřností“.

V Cupertinu prý plánují i upgrade stolních počítačů Mac Studio a Mac Pro, avšak s nimi hned po Novém roce počítat nemáme – Mac Studio by prý mohl dorazit v druhém kvartále příštího roku, Mac Pro pravděpodobně ještě o něco později. Premiéru obou strojů pravděpodobně zdržuje vývoj vrcholné varianty procesoru M4 Ultra.

iPhone SE společně s novými MacBooky Air?

Zimní premiéru nových MacBooků by mohl okořenit příchod nové generace iPhonu SE, a možná i levnějších hodinek Apple Watch SE. Podle Ming-Chi Kua je zahájení produkce nového iPhonu SE naplánováno na prosinec letošního roku, tudíž by případná březnová premiéra dávala smysl.

Příští generace iPhonu SE se má podobat tři roky starému iPhonu 14, telefon má být ale v mnoha oblastech přepracován. Na zádech prý najdeme pouze jeden fotoaparát, uvnitř pak má tikat novější čipset Apple 17 Pro s 8 GB RAM a podporou Apple Intelligence. iPhone SE má být také prvním jablečným telefonem, u kterého se o 5G konektivitu postará modem vlastního návrhu. Ming-Chi Kuo na základě informací z dodavatelských řetězců očekává, že Apple si nechá v prvním kvartále příštího roku vyrobit 8,6 milionů iPhonů SE.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?