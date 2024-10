Apple definitivně pohřbí Lightning. Za pár dní dorazí Magic Mouse i klávesnice s USB-C

Apple chystá novou generaci Magic Keyboard, Magic Mouse a Magic Trackpadu s portem USB-C

Zmínky o novém příslušenství byly objeveny v kódu iOS 18.1

Uvedení se očekává do konce října společně s novými počítači Mac s čipem M4

Apple pravděpodobně co nevidět představí přepracované příslušenství pro své stolní počítače. Řeč je o klávesnici Magic Keyboard, myši Magic Mouse a Magic Trackpad, které se ještě v roce 2024 prodávají s nabíjecím portem Lightning, přestože Apple již kompletně přešel na USB-C.

USB-C už i v periferiích pro Mac

Zmínky o novém příslušenství objevil v kódu finální verze iOS 18.1 Aaron Perris ze serveru MacRumors. Podle jeho informací se únik zmiňuje o Magic Mouse 2, Magic Trackpad 2 a Magic Keyboard 2 ve verzích s Touch ID i bez něj a s numerickým blokem či bez něj.

Největší kritika se na Apple v otázce příslušenství valí právě kvůli zastaralým nabíjecím portům Lightning u v současnosti prodávaného příslušenství. Ať už jde o myš, klávesnici nebo touchpad, vše je vybaveno zastaralým konektorem. Vloni jsme tak upozorňovali, že při nákupu nejmodernějšího iMacu s čipem M3 budete stále potřebovat Lightning kabel.

Lightning skončí za pár dní

Jak už naznačovaly loňské spekulace, k nápravě skutečně dojde v roce 2024, tedy letos. Apple s vysokou mírou pravděpodobnosti představí nový MacBook Pro, Mac mini a iMac, všechny nové počítače s čipem M4, respektive jeho výkonnějšími deriváty M4 Pro a M4 Max.

K premiéře pravděpodobně dojde do konce října, tedy nejpozději za týden. A k novinkám nesmí chybět stěžejní příslušenství, jako je právě myš, klávesnice či trackpad. Tyto periferie by již konečně měly přesedlat na USB-C.

Zákazníci rovněž volají po výrazném designovém upgradu Magic Mouse, který by přesunul nabíjecí port ze spodní strany a umožnil tak efektivní používání myši i během nabíjení – tak jako je to u trackpadu i u klávesnice. To je však spíše zbožné přání než pravděpodobná realita příštích dní.